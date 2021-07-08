Сидит у гроба вся черном с платочком в руке: Вера Алентова пришла проститься с мужем Владимиром Меньшовым

Вера Алентова пришла проститься с мужем Владимиром Меньшовым Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве, в Доме кино, 8 июля 2021 года проходит прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Панихида началась в 11:00. Гроб с телом мэтра, который скончался 5 июля в возрасте 81 года, установили на сцене, куда несут цветы поклонники, друзья и коллеги Владимира Валентиновича. Вдова артиста Вера Алентова нашла в себе силы прийти на траурную церемонию.

До сегодняшнего дня было не понятно, сможет ли вдова Владимира Меньшова прийти проститься с ним. Вера Алентова лежала в больнице, звезде фильма "Москва слезам не верит" диагностировали коронавирус. Она пережила кризисное состояние, но, к счастью, актрисе стало лучше. Несколько часов назад ее отпустили домой.

Дочь актеров Юлия Меньшова впервые прокомментировала самочувствие мамы: "После перенесенной болезни мама очень слаба".

Вера Валентиновна мужественно держится. Она вся в черном, прямая спина. Глаза, полные слез, прячет за солнцезащитными очками. В руках - белый платочек. Рядом с ней по обе стороны - дочь Юля и зять Игорь Гордин. Периодически актер поддерживает любимую тещу под руки, что-то говорит Алентовой на ухо.

Вера Валентиновна мужественно держится. Она вся в черном, прямая спина. Глаза, полные слез, прячет за солнцезащитными очками. В руках - белый платочек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Скорбящие подходят к семье и выражают свои соболезнования. Гроб с Меньшовым утопает в цветах. Он со стеклянной крышкой.

Сразу после прощания состоится отпевание покойного в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Похоронят именитого режиссера на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым. "Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ешкин кот!»", - писала Меньшова в блоге, обращаясь к умершему отцу.

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