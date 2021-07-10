Почему россияне боятся прививаться от ковида, но пьют сомнительные таблетки для похудения

Страхи, связанные с вакциной, типичны - разработана в спешке, не прошло достаточно времени, нет стопроцентной гарантии... Фото: REUTERS

Общаюсь сегодня с дамой.

Не подруга, не приятельница, ходим в один салон красоты, много лет ходим, на этой почве и общаемся.

Много лет.

Дама боится вакцинироваться.

Ничего внятного, просто страшно, потому что вакцина разработана в спешке, не прошло достаточно времени, нет стопроцентной гарантии, зато есть противопоказания... ну собственно вы весь этот перечень знаете.

И пока она перечисляет все свои страхи, я вспоминаю...(давно знакомы, напомню, и при встречах говорим именно что про такое все - косметологическое)

Так вот.

В конце 90-х она совершенно точно пила тайские таблетки для похудения (сколько народу отправилось к праотцам от этого зелья не знает никто. Я лично знаю двоих - молодых и красивых).

В начале нулевых колола стволовые клетки, не помню вот свои или чужие, но совершено точно - колола.

Пила метформин (его назначают диабетикам, а здоровые пьют для похудения и вусмерть сажают печень).

Сейчас сидит на саксендне. Это такие швейцарские ампулы по 20 т.р за шутку, которые тоже типа способствую похудению, но в побочных эффектах производитель указывает: “в постмаркетинговом периоде у пациентов были отмечены случаи медуллярного рака щитовидной железы”, "внутрипотоковая карценома" и ещё много чего.

И это только то, что я знаю наверняка.

Сегодня она боится вакцины.

Не знаю что сказать.

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