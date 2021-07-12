Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 12 июля 2021 года

Здоровье певицы МакSим улучшилось. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим уже несколько недель находится в больнице. Недавно стало известно, что состояние здоровья артистки улучшилось. Об этом рассказала ее представитель.

МакSим была госпитализирована в прошлом месяце. Врачи поставили ей диагноз пневмония. Однако тесты на коронавирус у звезды были отрицательными. Затем певицу ввели в медикаментозную кому. Артистку также подключили к ИВЛ, а позже перевели на ЭКМО в связи с ухудшением состояния.

Медики полагают, что у певицы также могут появиться проблемы с сердцем. В настоящее время девушка находится в состоянии сопора. То есть МакSим не способна реагировать на внешний мир. Разбудить ее можно только с помощью сильных внешних раздражителей.

Кстати, примерно в одно время с артисткой в больницу попала и ее директор Маргарита Соколова. У нее был диагностирован коронавирус. Оказалось, что она сама находилась на грани жизни и смерти. Кроме того, некоторое время назад от коронавируса умер клипмейкер МакSим Вадим Шатров, ему было 42 года.

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