«Сначала у меня был шок, а потом я все поняла»: Коллеги - о преподавателе консерватории, который открыл аварийный выход на рейсе Москва - Анталья

Из-за жуткой духоты один из пассажиров подошел к аварийному люку и открыл его, в итоге рейс был задержан на несколько часов. Фото: Кадр из видео YouTube/Михаил Пурвушин/vesti.ru

В соцсетях второй день обсуждают происшествие в Шереметьево. Юристы авиакомпании «Россия» готовят судебный иск, подсчитывая суммы компенсации, которую они хотят получить. А транспортное подразделение Следственного комитета проводит проверку.

Напомним:

- В ночь на 11 июля 2021 из Шереметьево в Анталью должен был вылететь двухэтажный «Боинг 747-400» (около 500 пассажиров на борту).

- Пассажиров завели в салон, но вылет задерживался.

- По словам туристов, в салоне не работал кондиционер, и очень быстро стало невыносимо душно.

- Один из пассажиров подошел к аварийному люку и открыл дверь наружу.

- Автоматически сработал надувной спасательный трап, который был тут же поврежден о стоявшую у самолета технику и вышел из строя.

- Авиакомпании пришлось заменить борт. Из-за этого туристы улетели в Турцию на четыре часа позже.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОНСЕРВАТОРИИ

Мы уже сообщали, что после инцидента никого не задержали, потому что личность хулигана по горячим следам выяснить не удалось. До поры до времени неопознанный никем мужчина улетел в Анталью вместе со всеми. Однако затем некоторые пассажиры показали его фото сотрудникам авиакомпании. Представители «России» уже заявили, что к мужчине будет подан иск о компенсации финансовых потерь компании - за задержку, замену борта и поврежденный трап.

Как стало известно сайту kp.ru, загадочный нарушитель спокойствия оказался преподавателем Московской государственной консерватории имени Чайковского. Владимиру Кузнецову 42 года. Консерваторию он закончил в 2000-м, в течение следующих нескольких лет отметился несколькими серьезными наградами на международных конкурсах в России, США и Болгарии. С 2003 года сам преподает на межфакультетской кафедре фортепиано МГК (педагоги учат студентов, для которых фортепиано не является основным инструментом).

Преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Владимир Кузнецов. Фото: mosconsv.ru

«ЭТО БЫЛ ПОРЫВ»

Нам удалось связаться с заведующей кафедрой Евгенией Карпинской, под руководством которой Кузнецов работает уже почти 20 лет. Женщина характеризует своего сотрудника как «нормального человека» и «хорошего музыканта».

- Сначала (когда узнала об инциденте, - Авт.) у меня был шок, - рассказала «Комсомольской Правде» Евгений Карпинская. - Думаю: зачем он полез, что это за манера? Но когда я поняла, что действительно там люди сидели закрытые в самолете, страдали от жары и никто ничего не мог сделать, все поняла. Наверное, это был какой-то его порыв. Он мальчик с некоторыми амбициями, это действительно так.

- Вы с ним не связывались?

- Я пыталась связаться. Мне и по работе нужно кое-что уточнить, мы сейчас собираем сведения по сотрудникам, которые вакцинировались. Но он не отвечал. У меня с ним нет связи, хотя он мне очень нужен.

- Некоторые СМИ сообщают, якобы в Турцию Кузнецов отправился втайне от жены. Другие пассажиры его фото выложили в сеть - в аэропорту он сидит и общается с какой-то посторонней женщиной.

- Такие вещи вы лучше у него или его родных спрашиваете. Кто-то что-то написал, а потом все окажется не так!

По мнению экспертов размер иска, который авиакомпания «Россия» может предъявить Кузнецову - от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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