Открыл люк и «сжёг» два миллиона рублей: Эксперты объяснили, что реально грозит пассажиру, который открыл аварийный выход на рейсе Москва-Анталья

История про Кузнецова разделила соцсети на два лагеря. Одни называют его настоящим героем. Другие выбирают не столь красивые слова

Мы продолжаем разбираться в обстоятельствах инцидента, который произошел в московском аэропорту Шереметьево в ночь на 11 июля 2021.

Коротко:

- Двухпалубный «Боинг 747-400» авиакомпании «Россия» должен был доставить 500 россиян в Анталью.

- Около двух часов ночи все пассажиры были уже на борту. Но взлёт задерживался.

- По словам туристов, в салоне почему-то не работала система кондиционирования. Очень быстро стало душно и жарко.

- Говорят, многие кричали, что еще чуть-чуть и упадут в обморок.

- Один из пассажиров внезапно подошел ко второму запасному выходу слева и дернул ручку. Люк открылся наружу, следом расправился надувной спасательный трап.

- По заявлению авиакомпании, из-за действия пассажира ей пришлось задержать вылет на четыре часа - пассажиров сначала вернули в терминал, а затем перевели на другой борт.

Личность «хулигана» (его, кстати, не задержали, он вместе со всеми улетел вторым бортом в Турцию) установили уже после отправки самолета. Владимир Кузнецов, Москва, 42 года, преподаватель фортепиано в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

История про Кузнецова разделила соцсети на два лагеря. Одни называют его настоящим героем - мол, мужик, спас других пассажиров от обмороков из-за недостатка кислорода. Другие выбирают не столь красивые слова, потому что в итоге полтысячи человек из-за пианиста Кузнецова вылетели на курорт на чеьыре часа позже.

Мы попробовали разобраться во всех деталях этого ЧП.

МАШИНЫ-КОНДИЦИОНЕРЫ И ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ

По словам источника, знакомого с ситуацией, дело было так. У конкретного самолета, на котором 500 человек должны были лететь в солнечную Анталью, не работает ВСУ - вспомогательная силовая установка. Это генератор, который обеспечивает питание для всей электроники на борту, пока самолет стоит на земле. В том числе и за кондиционеры он тоже отвечает. Если ВСУ не работает, авиакомпания платит аэропорту за работу ASU - небольших машин, которые обеспечивают кондиционирование салона на время посадки пассажиров и подготовки к вылету. ASU подключается шлангами к самолету и вперед. Судя по видео, на котором запечатлен момент открытия люка, две таких машины (желтого цвета) действительно стояли у «Боинга». И, насколько могут судить эксперты, шланги уже были подключены. То есть, систему кондиционирования либо уже подключили, либо собирались подключить.

На том же видео видно: люк открывается, надувной трап начинает расправляться, но задевает ASU и на глазах сдувается, обвисая за несколько секунд.

- Возможно, он попал на какую-то горячую деталь и оплавился, выйдя из строя, - прокомментировал инцидент авиаэксперт, бывший командир воздушного судна Александр Романов. - Но в то же самое время нужно сказать: если пассажир открыл люк и открылся трап, значит, ручка запасного выхода находилась в неправильном положении. При открытии двери на земле в обычных условиях трап не должен открываться. Возможно, тут изначально была и ошибка экипажа, которая в итоге косвенно привела к уничтожению трапа.

- Некоторые пассажиры уверяют, что сначала система кондиционирования просто не работала, а в какой-то момент начала гнать горячий воздух. Такое может быть?

- Может быть, в шлангах ASU, которые до этого нагрелись, было какое-то количество горячего воздуха. Когда они подключились, в систему кондиционирования действительно могли подавать «тепло». Но в таком случае это вряд ли длилось долго.

ДВА МИЛЛИОНА - ТОЛЬКО ЗА ТРАП

Авиакомпания «Россия» уже заявила, что подаст на Владимира Кузнецова в суд, будет требовать, чтобы он компенсировал понесенные убытки. А это - вынужденная замена самолета, расходы за задержку вылета (полетели с опозданием на четыре часа), повреждение спасательного трапа.

По данным KP.ru, стоимость нового трапа для «Боинга 747» (у каждой модели свой тип трапа в зависимости от ширины двери, высоты корпуса и так далее) - более двух миллионов рублей. Если бы трап просто раскрылся и не вышел из строя, завернуть его обратно стоило бы от 500 тысяч рублей. Для этого нужны сертифицированные специалисты.

Для обычного человека цифры космические. Но почему так дорого?

- Высокая стоимость трапа оправдана тем, что это ведь не просто трап, по которому при аварийной ситуации люди съезжают вниз, - объясняет Романов. - Это еще и плот, который может выдержать больше 50 человек. Он сделан из очень прочной, качественной резины. То есть, если сели на воду, трап после эвакуации пассажиров отстегивается и на нем можно плыть. Он устойчивый для волн. У него есть приспособления, для сбора крыши. В нем же - нз с небольшим набором продуктов. Так что удивляться цене не стоит.

По словам эксперта, задержку рейса и подачу второго борта авиакомпания может оценить еще в несколько сотен тысяч рублей.

- На мой взгляд, перспектив отбиться в суде у мужчины нет, - считает авиаюрист Алексей Елтунов. - Возможные нарушения со стороны компании, если в салоне действительно было невыносимо жарко, не дают никому право совершать преступления. Шанс у него один - попытаться доказать, что он действовал в интересах себя или окружающих, чтобы избежать причинения вреда здоровью. Но чтобы убедить суд, одних слов недостаточно, нужны очень веские доказательства, в том числе возможных медицинских последствий этой жары в салоне самолета.

При этом стоит отметить, что параллельно проверку проводит и Следственный комитет. Не исключено, что в итоге будет возбуждено уголовное дело и действия Владимира Кузнецова следователи могут расценить как «совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна». А это - реальный срок до 2 лет тюрьмы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Могут ли пассажиры требовать компенсацию за жару в салоне?

- Если человек после такой ситуации хочет попробовать отсудить у авиакомпании компенсацию, ему нужно зафиксировать, что в салоне складывались очень тяжелые условия, подкрепить это информацией о задержке рейса и обращаться в суд с иском о защите прав потребителей, - говорит авиаэксперт Алексей Елтунов. - У авиакомпании ведь есть обязательства вовремя вылететь с пассажирами из аэропорта, вовремя доставить их в точку прилета, плюс своими действиями не нанести вреда.

- В какую сумму может оцениваться подобная компенсация?

- Все очень индивидуально. Если пострадал человек, которому по медицинским показаниям трудно переносить жару, и это все подтверждается документами, это одно. Если молодой и здоровый парень - другое. Суд будет исходить из предоставленных документов и доказательств. В России нет ограничений на исковые суммы о возмещении морального вреда (к нему относятся и физические, и нравственные страдания, - Авт.). Но суд даже при благоприятном исходе эти суммы всегда сокращает. У меня был в практике случай, когда моей клиент с борта самолета даже попал в больницу. Пассажир заявил иск на 300 тысяч рублей. Суд обязал авиакомпанию выплатить 32 тысячи.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Прецедентов, когда человека судили бы за открытый аварийный люк самолета, никто из экспертов не припомнит. Но в 2016 году был другой интересный случай с участием все той же авиакомпании «Россия». Пассажирка, летевшая из Москвы во Владивосток, внезапно передумала лететь, когда борт уже собирался разгоняться по взлетно-посадочной полосе. Устроила скандал и потребовала выпустить ее. Просто так это сделать невозможно. Если кто-то отказывается лететь, наземные службы обязаны заново проверить борт и пассажиров (а вдруг, предположим, это террорист, который пронес в самолет бомбу?) По вине женщины вылет задержали на шесть часов. В 2018-м суд обязал ее оплатить издержки компании на 140 тысяч рублей.

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