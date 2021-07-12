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12 июля 2021 18:27

Открыл люк и «сжёг» два миллиона рублей: Эксперты объяснили, что реально грозит пассажиру, который открыл аварийный выход на рейсе Москва-Анталья

Многие в соцсетях называют 42-летнего Владимира Кузнецова «героем, который всех спас», а многие требуют судить
Александр РОГОЗААлександр РОГОЗА
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История про Кузнецова разделила соцсети на два лагеря. Одни называют его настоящим героем. Другие выбирают не столь красивые слова

История про Кузнецова разделила соцсети на два лагеря. Одни называют его настоящим героем. Другие выбирают не столь красивые слова

Мы продолжаем разбираться в обстоятельствах инцидента, который произошел в московском аэропорту Шереметьево в ночь на 11 июля 2021.

Коротко:

- Двухпалубный «Боинг 747-400» авиакомпании «Россия» должен был доставить 500 россиян в Анталью.

- Около двух часов ночи все пассажиры были уже на борту. Но взлёт задерживался.

- По словам туристов, в салоне почему-то не работала система кондиционирования. Очень быстро стало душно и жарко.

- Говорят, многие кричали, что еще чуть-чуть и упадут в обморок.

- Один из пассажиров внезапно подошел ко второму запасному выходу слева и дернул ручку. Люк открылся наружу, следом расправился надувной спасательный трап.

- По заявлению авиакомпании, из-за действия пассажира ей пришлось задержать вылет на четыре часа - пассажиров сначала вернули в терминал, а затем перевели на другой борт.

Личность «хулигана» (его, кстати, не задержали, он вместе со всеми улетел вторым бортом в Турцию) установили уже после отправки самолета. Владимир Кузнецов, Москва, 42 года, преподаватель фортепиано в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

История про Кузнецова разделила соцсети на два лагеря. Одни называют его настоящим героем - мол, мужик, спас других пассажиров от обмороков из-за недостатка кислорода. Другие выбирают не столь красивые слова, потому что в итоге полтысячи человек из-за пианиста Кузнецова вылетели на курорт на чеьыре часа позже.

Мы попробовали разобраться во всех деталях этого ЧП.

МАШИНЫ-КОНДИЦИОНЕРЫ И ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ

По словам источника, знакомого с ситуацией, дело было так. У конкретного самолета, на котором 500 человек должны были лететь в солнечную Анталью, не работает ВСУ - вспомогательная силовая установка. Это генератор, который обеспечивает питание для всей электроники на борту, пока самолет стоит на земле. В том числе и за кондиционеры он тоже отвечает. Если ВСУ не работает, авиакомпания платит аэропорту за работу ASU - небольших машин, которые обеспечивают кондиционирование салона на время посадки пассажиров и подготовки к вылету. ASU подключается шлангами к самолету и вперед. Судя по видео, на котором запечатлен момент открытия люка, две таких машины (желтого цвета) действительно стояли у «Боинга». И, насколько могут судить эксперты, шланги уже были подключены. То есть, систему кондиционирования либо уже подключили, либо собирались подключить.

На том же видео видно: люк открывается, надувной трап начинает расправляться, но задевает ASU и на глазах сдувается, обвисая за несколько секунд.

- Возможно, он попал на какую-то горячую деталь и оплавился, выйдя из строя, - прокомментировал инцидент авиаэксперт, бывший командир воздушного судна Александр Романов. - Но в то же самое время нужно сказать: если пассажир открыл люк и открылся трап, значит, ручка запасного выхода находилась в неправильном положении. При открытии двери на земле в обычных условиях трап не должен открываться. Возможно, тут изначально была и ошибка экипажа, которая в итоге косвенно привела к уничтожению трапа.

- Некоторые пассажиры уверяют, что сначала система кондиционирования просто не работала, а в какой-то момент начала гнать горячий воздух. Такое может быть?

- Может быть, в шлангах ASU, которые до этого нагрелись, было какое-то количество горячего воздуха. Когда они подключились, в систему кондиционирования действительно могли подавать «тепло». Но в таком случае это вряд ли длилось долго.

ДВА МИЛЛИОНА - ТОЛЬКО ЗА ТРАП

Авиакомпания «Россия» уже заявила, что подаст на Владимира Кузнецова в суд, будет требовать, чтобы он компенсировал понесенные убытки. А это - вынужденная замена самолета, расходы за задержку вылета (полетели с опозданием на четыре часа), повреждение спасательного трапа.

По данным KP.ru, стоимость нового трапа для «Боинга 747» (у каждой модели свой тип трапа в зависимости от ширины двери, высоты корпуса и так далее) - более двух миллионов рублей. Если бы трап просто раскрылся и не вышел из строя, завернуть его обратно стоило бы от 500 тысяч рублей. Для этого нужны сертифицированные специалисты.

Для обычного человека цифры космические. Но почему так дорого?

- Высокая стоимость трапа оправдана тем, что это ведь не просто трап, по которому при аварийной ситуации люди съезжают вниз, - объясняет Романов. - Это еще и плот, который может выдержать больше 50 человек. Он сделан из очень прочной, качественной резины. То есть, если сели на воду, трап после эвакуации пассажиров отстегивается и на нем можно плыть. Он устойчивый для волн. У него есть приспособления, для сбора крыши. В нем же - нз с небольшим набором продуктов. Так что удивляться цене не стоит.

По словам эксперта, задержку рейса и подачу второго борта авиакомпания может оценить еще в несколько сотен тысяч рублей.

- На мой взгляд, перспектив отбиться в суде у мужчины нет, - считает авиаюрист Алексей Елтунов. - Возможные нарушения со стороны компании, если в салоне действительно было невыносимо жарко, не дают никому право совершать преступления. Шанс у него один - попытаться доказать, что он действовал в интересах себя или окружающих, чтобы избежать причинения вреда здоровью. Но чтобы убедить суд, одних слов недостаточно, нужны очень веские доказательства, в том числе возможных медицинских последствий этой жары в салоне самолета.

При этом стоит отметить, что параллельно проверку проводит и Следственный комитет. Не исключено, что в итоге будет возбуждено уголовное дело и действия Владимира Кузнецова следователи могут расценить как «совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна». А это - реальный срок до 2 лет тюрьмы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Могут ли пассажиры требовать компенсацию за жару в салоне?

- Если человек после такой ситуации хочет попробовать отсудить у авиакомпании компенсацию, ему нужно зафиксировать, что в салоне складывались очень тяжелые условия, подкрепить это информацией о задержке рейса и обращаться в суд с иском о защите прав потребителей, - говорит авиаэксперт Алексей Елтунов. - У авиакомпании ведь есть обязательства вовремя вылететь с пассажирами из аэропорта, вовремя доставить их в точку прилета, плюс своими действиями не нанести вреда.

- В какую сумму может оцениваться подобная компенсация?

- Все очень индивидуально. Если пострадал человек, которому по медицинским показаниям трудно переносить жару, и это все подтверждается документами, это одно. Если молодой и здоровый парень - другое. Суд будет исходить из предоставленных документов и доказательств. В России нет ограничений на исковые суммы о возмещении морального вреда (к нему относятся и физические, и нравственные страдания, - Авт.). Но суд даже при благоприятном исходе эти суммы всегда сокращает. У меня был в практике случай, когда моей клиент с борта самолета даже попал в больницу. Пассажир заявил иск на 300 тысяч рублей. Суд обязал авиакомпанию выплатить 32 тысячи.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Прецедентов, когда человека судили бы за открытый аварийный люк самолета, никто из экспертов не припомнит. Но в 2016 году был другой интересный случай с участием все той же авиакомпании «Россия». Пассажирка, летевшая из Москвы во Владивосток, внезапно передумала лететь, когда борт уже собирался разгоняться по взлетно-посадочной полосе. Устроила скандал и потребовала выпустить ее. Просто так это сделать невозможно. Если кто-то отказывается лететь, наземные службы обязаны заново проверить борт и пассажиров (а вдруг, предположим, это террорист, который пронес в самолет бомбу?) По вине женщины вылет задержали на шесть часов. В 2018-м суд обязал ее оплатить издержки компании на 140 тысяч рублей.

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