Пассажиры описали, что случилось с открывшим аварийный выход мужчиной: "Опустился на колени и высунулся наружу"

Владимир Кузнецов открыл аварийный люк, когда в самолёте стало невозможно дышать из-за духоты.

Вокруг инцидента в аэропорту Шереметьево, когда во время подготовки самолета к вылету один из пассажиров открыл аварийный люк, по-прежнему немало вопросов. Напомним, ЧП произошло в ночь на 11 июля 2021. Двухпалубный «Боинг 747» (чартер авиакомпании «Россия» для туроператора «Библиоглобус») должен был доставить 500 туристов из Москвы в Анталью. Известно, что система кондиционирования не работала, в салоне стало душно. Один из пассажиров подошел к запасному выходу и открыл аварийный люк. Автоматически открылся и спасательный надувной трап. Из-за этого авиакомпании пришлось заменить борт, рейс вылетел в Турцию с опозданием на четыре часа.

«Россия» сразу после инцидента заявила, что подаст к пассажиру, открывшему запасной выход, иск о компенсации затрат. (Эксперты объяснили KP.ru, что один только испорченный трап стоит около двух миллионов рублей).

Когда в лентах пошли новости об инциденте, многих удивило, что:

а) виновник задержки рейса не задержан,

б) он улетел в Анталью вместе со всеми остальными туристами.

Поначалу даже сообщалось, якобы нарушителя спокойствия не смогли оперативно опознать. Мол, открыл люк и смешался с толпой (а там 500 пассажиров). Однако теперь стало известно, что его идентифицировали сразу.

И да, еще одна важная деталь. Когда все случилось, многие решили, что хулиган - непременно какой-нибудь пьяный дядя из серии «Тагил». А он оказался преподавателем фортепиано из Московской государственной консерватории имени Чайковского. Владимиру Кузнецову 42 года и на работе он на хорошем счету.

Нам удалось пообщаться с одной из пассажирок рейса, которая в салоне сидела недалеко от того самого аварийного выхода.

Сразу после инцидента в авиакомпании "Россия" заявили, что подготовят к пассажиру, открывшему запасной выход, иск о компенсации затрат. Фото: YouTube

«ЕСЛИ ТЫ НЕ ОТКРОЕШЬ, Я САМ ОТКРОЮ»

- Когда пассажиров начали пускать в салон, все заняли свои места только минут через 30-40, - рассказывает Марина. - На тот момент мы уже опаздывали с вылетом примерно на 10 минут. Да, кондиционеры не работали, но было еще более-менее терпимо. Нам объяснили, что у самолета нет внешнего источника питания для электричества и кондиционеров, но сейчас приедет специальная машина. (Мы уже рассказывали, у самолета не работал внутренний генератор для питания на земле. Без него система кондиционирования может работать только когда включены основные двигатели. Поэтому понадобилась машина ASU - этакий внешний кондиционер, который подключается к самолету и кондиционирует салон через шланги, - Авт.).

Минут через десять из хвоста салона пришла женщина с ребенком, сказала, что там невозможно находится, очень душно. Стюард усадил их на откидные сидения, которые предназначены для бортпроводников. Потом они, бортпроводники, стали проводить инструктаж - показывать, где находятся аварийный выходы и все такое. И вдруг погас свет. Мимо нас прошел тот самый мужчина. Насколько я понимаю, он довольно высокий - под два метра ростом. Мужчина потребовал, чтобы бортпроводник открыл дверь, потому что душно. Тот сказал: я не имею права, у нас на борту нет аварийной ситуации, кондиционеры сейчас должны подключить. Мужчина сказал: «Если ты не откроешь, я сам открою». Они еще около минуты ругались, а потом все увидели, что люк открылся.

- В каком состоянии был этот мужчина? Пьяный?

- Об этом я судить не могу. Он говорил, что ему плохо, что нужен воздух. Когда дверь была открыта, он опустился на колени и высунул голову наружу, дышал. Возможно, ему действительно было нехорошо в этот момент.

- Как отреагировали другие пассажиры?

- По-разному. В СМИ писали, будто кто-то этому «герою» аплодировал. Ну, таких было человек десять, может быть. Были и адекватные люди, которые сразу сказали: капут, застряли мы теперь. Ну и бортпроводники объяснили, что после такого нам несколько часов придется ждать запасного самолета.

«НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЛИ: А ЧТО ОН В ПОЛЕТЕ ВЫКИНЕТ?»

По словам нашей собеседницы, в самолете пассажиры были вынужден просидеть еще около часа.

- И вот тогда стало понятно, что такое настоящая жара. Эта открытая дверь на общую ситуацию никак не повлияла, свежий воздух получало всего несколько рядов. А вот в задней части салона было очень душно. Ну вот мы сидели примерно в центре салона и у нас вся одежда была насквозь мокрой от пота. По ощущениям - как будто градусов 50 было, не меньше.

- Были сообщения, что кто-то якобы терял сознание.

- Лично я видела, как одну женщину под руки перевели из хвостовой части вперед. Она с трудом шла, но была в сознании. Так что своими действиями этот «герой» всем только хуже сделал. Кондиционер в итоге включился, но уже перед тем, как нас начали выводить из самолета, чтобы перевести снова в аэропорт.

- В аэропорту Кузнецова кто-то пытался задержать?

- Нет. Нам дали купоны на бесплатное питание в «Шоколаднице». Большинство пошли туда. А он, я видела, сидел отдельно от всех вместе с какой-то блондинкой. Видимо, это ее он некоторыми СМИ представил своим «другом». Я видела, как несколько женщин подошли к сотрудникам полиции и указали на этого человека. Мол, вот он сейчас открыл аварийный выход, арестуйте его. Но полицейские не отреагировали. Сказали, чтоб пассажирки звонили в дежурную часть. Те звонили, но их отовсюду отфутболили. Кто-то называет возмущенных пассажиров стукачами, а лично я их понимаю - мы же не знали, что этот человек потом в полете выкинет. Вдруг он полный неадекват!

Владимир Кузнецов после инцидента с аварийным люком. Фото предоставлено очевидцем

- Но члены экипажа его тоже прекрасно видели в лицо и никак не реагировали, да?

- Да. Я не знаю, почему. Может, они тоже пытались скрыть какие-то свои нарушения. Ведь как-то же он эту дверь открыл. А может ждали директив от начальства, но нужные люди в это время спали. В общем, он вместе со всеми сел в следующий самолет и улетел в Турцию. По прилёте я его уже больше не видела, нас распределили на трансферные микроавтобусы и развезли по отелям.

«КП» следит за развитием событий.

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