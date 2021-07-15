Эксперт объяснил, почему сейчас не время гоняться за КовиВаком

Вакцина КовиВак НИИ им. Чумакова. По ее поводу было очень много ожиданий у народа. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Это выступление доктора медицинских наук, врача-реаниматолога, заместителя главного врача ковидного госпиталя - 52 больницы Москвы Сергея Царенко перед обычными служащими, размышляющими над тем, делать прививку или нет, попало в сеть. Лекция оказалась столь доходчивой и красноречивой, что мы сочли своим долгом дать самое главное из речи известного медика, с марта прошлого года бьющегося за жизни пациентов в «красной зоне».

Большую часть выступления он посвятил разбору того, как работают антиковидные вакцины, в чем их плюсы и минусы.

КАК РАБОТАЮТ ВАКЦИНЫ

- Векторная вакцина (к такому типу относится «Спутник V» - прим. Ред.) состоит из вектора, который использован как ракетоноситель, и на этот вектор нацеплен антиген вируса, как боеголовка. В данном случае кусок белка коронавирусного, — объясняет Сергей Царенко. — Вот эта конструкция попадает внутрь клетки точно так же, как действует коронавирус. И начинает в клетке размножаться. Соответственно, организм начинает вырабатывать иммунитет. Отдельно на вектор, отдельно на антиген вируса. Примерно через три недели после введения такой конструкции формируется антительный ответ.

Наш «Спутник» стал первой в мире зарегистрированной вакциной не потому, что его слепили на коленках, а потому, что ученые сам принцип этой вакцины разрабатывали 10 лет до этого. Только раньше на вектор цепляли куски вируса Эбола и получалась вакцина от Эболы. А потом на этот вектор стали цеплять боеголовку, которая называлась кусок вируса MERC - двоюродного брата нашего ковида.

Ну а потом просто на тот же ракетоноситель нацепили кусок коронавируса - тот самый S-белок, за счет которого коронавирус проникает в клетки человека. Поэтому вакцина быстро появилась, но это отработанная технология и достаточно эффективная.

В качестве вектора взят аденовирус - тот самый, вызывающий у нас с вами обычные симптомы простуды. Вот когда ваш ребенок приходит из сада, шмыгает носом и у него текут сопли, как правило, это аденовирус. Их около сотни видов, мы очень часто с ним встречаемся в жизни и никому в голову не приходит опасаться, что, после простуды вы заработаете какие-то страшные последствия. Ну, переболел и переболел.

Так вот, поскольку мы часто встречаемся с этими аденовирусами, взяли наиболее редко встречающийся из них. Для чего? Для того, чтобы он точно мог бы на время заразить наши эпителиальные клетки и послужить вот этой самой ракетой-носителем - вектором (Чтобы на этот тип аденовируса у нас не было иммунитета, убивающего его, что называется на подлете, пока он не успел вызвать у нас реакцию на S.-белок коронавируса - прим. Ред.) Взяли 26-й тип этого аденовируса, ну, выбрали просто в силу редкой встречаемости, на него нацепили S-белок коронавируса. Для того, чтобы у привитого человека не развивалась полноценная простуда, на 5-7 дней текущего с насморком и прочими делами, аденовирусу обрезали органы размножения.

То есть, он не в состоянии размножаться в эпителиальной клетке. Он живой, он попадает в эпителиальную клетку и там через некоторое время умирает. Но за это время начинается выработка иммунитета и через три недели у 70% привитых имеется антительный ответ как на 26-й подтип аденовируса, так и на S-белок коронавируса. Обратите внимание, поскольку прививка содержит только часть коронавируса, она не может заразить ковидом!

По подсчетам, у 70% привитых через три недели уже появляется иммунитет. Для того, чтобы закрепить ситуацию, усилить защиту, разработчики предложили второй компонент вакцины. В этот раз вектором послужил другой аденовирус, 5-го типа. Для того, чтобы антительный ответ на предыдущий 26-й аденовирус не помешал вакцине проникнуть в клетки человека. После второго компонента вакцины еще через три недели формируется иммунитет и на аденовирус пятого типа, и на S-белок коронавируса. Как вы догадались, повторное введение антигена приводит к резкому увеличению иммунного ответа. И антительный ответ появляется у 92% привитых.

Если вы попали в число тех, у кого не выработана достаточная защита, можно еще раз провести вакцинацию через какое-то время. Обычно через три месяца можно повторить еще одну дозу вакцины.

Наш «Спутник» стал первой в мире зарегистрированной вакциной не потому, что его слепили на коленках, а потому, что ученые сам принцип этой вакцины разрабатывали 10 лет до этого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧЕМ ЕЩЕ ПРИВИВАЮТ РОССИЯН

По поводу остальных наших отечественных вакцин. Я патриот, но не апологет, поэтому я буду с вами честен. ЭпиВакКорона (Центр Вектор) задумывалась красиво, но конечный результат, с моей точки зрения, не оправдал ожидания. То есть, идея была прекрасная - взять S-белок коронавируса, разделить его на пептиды, потом опять их соединить. За счет этого улучшилась переносимость вакцинации, меньше поствакцинальных реакций. Но, по-моему, в целом из-за этого понизилась иммуногенность. Как врач, наблюдая за больными, привитыми ЭпиВакКороной, я ею не удовлетворен.

Вакцина КовиВак НИИ им. Чумакова. По ее поводу было очень много ожиданий у народа. Не знаю, откуда эти ожидания взялись и зачем за ней так уж гоняться. Это нормальная, хорошая традиционная вакцина. Однако, как всякая традиционная, она имеет совершенно четкие минусы. К примеру, аналогичным образом устроена вакцина от полиомиелита, которых наших детей мы прививаем регулярно. Так вот, если мы берем инактивированную вакцину от полиомиелита, для того, чтобы ребенка не парализовало от этого вируса, что делает производитель? Он живой вирус убивает. У меня такая метафора - было яйцо, а стало яйцо всмятку. Вот очень важно, что его нельзя превратить яйцо вкрутую. Если слишком сильно убивать вирус, организм не поймет, что это враг и не выработает иммунитет. Поэтому химическим путем производители убивают чуть-чуть, стараясь не повредить структуру вируса - полиомиелита или коронавируса - и потом этот инактивированный вирус вводится человеку.

Существенный минус технологии, что она долго готовится - и вы помните, что вакцина появилась почти через год от начала пандемии, хотя технология известная. А второй ее минус – после нее ниже иммунный ответ. То есть, если в векторных вакцинах был живой вектор и S-белок и реакция на него появлялась активная, то на убитый вирус реагирует иммунная система примерно у 55% вакцинированных.

У технологии есть плюс, что организм знакомится не только с S-белком, но и другими частями коронавируса – и это может быть полезно в условиях изменчивости, мутациях вируса. Но в реальности хороший уровень защищенности достигается после второго, третьего, четвертого введений. Если вы заглянете в график прививок детей, то вы заметите, что инактивированная вакцина полиомиелита вводится тоже 5-6 раз. Это для того чтобы достичь нормального уровня иммунного ответа. Все вакцины такого рода вводятся много и повторно. Потому что иммуногенность их послабее.

Это хорошая вакцина, но на нее надо дождаться ответа. И человек должен все время, пока он будет дожидаться ответа, стараться не заболеть. Это один минус. Второй минус - если вирус изменится радикально, то на выработку новой вакцины типа «Спутник» понадобится несколько месяцев. Нужно будет просто поменять боеголовку. А на выработку новой инактивированной вакцины понадобится еще год-полтора. Потому что это будет принципиально иная конструкция. Вот в этом минус такого типа вакцин, но, повторяю, это надежная технология…

Просто наши с вами детки полиомиелитом имеют, к счастью, низкие шансы болеть, потому что нет пандемии, и можно подождать 3-4 года, пока их повторно 5-6 раз привьют инактивированной полиомиелитной вакциной. Но можем ли мы в условиях пандемии ждать, пока чумаковская вакцина будет введена несколько раз, я не знаю.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕВАКЦИНАЦИЯ

В норме у человека, который не контактирует постоянно с вирусом, уровень антител в крови начинает снижаться. При этом сам иммунитет не падает до нуля, все время иммунологическая память есть о том, что с этим вирусом был контакт. До недавнего времени мы считали, что этого вполне будет достаточно. Если произойдет новый контакт с коронавирусом, антитела взбодрятся, через 3-5 дней их станет достаточно, чтобы победить агрессора.

ЭпиВакКорона (Центр Вектор) задумывалась красиво, но конечный результат, с моей точки зрения, не оправдал ожидания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но, к сожалению, времени на мобилизацию не всегда стало хватать. С приходом индийского штамма мы поняли печальную вещь. Что недостаточно высокий антительный ответ может приводить к тому, что, пока разворачивается вот эта мобилизационная армия антител, включаются механизмы болезни, которые успевают человека вывести на путь заболевания. К счастью, если говорить об эффективности прививок, болеют привитые с низким антительным ответом легко, как правило. Однако, бывают случаи и тяжелых заболеваний. Поэтому концепция изменилась. Мы поняли, что для того, чтобы не заболеть, нужно иметь стерильный иммунитет - то есть, много антител (которые «стерилизуют» инфекцию, что называется, на подлете – прим. Ред.). Чем больше антител, тем более надежно.

Рассчитывать на естественный контакт с вирусом не стоит – поскольку никто не может гарантировать, что вы не заболеете. Остается вариант – снова привиться, ревакцинироваться.

ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ НИКАК НЕ ЗАКОНЧИТСЯ

К сожалению, общее количество людей, имеющих иммунитет к коронавирусу, меньше 80%. Поэтому вирус все время будет ходить среди популяции, он не может остановиться. Если бы была иммунная прослойка 80%, он перестал бы циркулировать…. А так появляются новые и новые штаммы вируса. Появление уханьского, британского, бразильского, индийского штамма - это вопрос эволюции внутри коронавируса. Более слабые вирусы, исходные, тот же уханьский, например, московский вирус, они не пробивают защиту даже при нестерильном иммунитете.

А вот когда более жесткий, более проникающий вирус, каким оказался индийский штамм, он начинает пробиваться через не самый крепкий иммунитет. И наличие прослойки людей недоиммунизированных приводит к тому, что это все время происходит естественный отбор все более и более жестких форма вируса. То есть, от того, что у нас общество не готово закончить пандемию, будучи вакцинированным, мы обречены на то, что у нас все время будет появляться все более и более жесткие штаммы и мы все время будем откатываться назад с этим количеством переболевших…

То есть, еще полгода назад у нас была надежда, что, кто вакцинируется - слава богу, кто переболел и выжил - слава богу. И когда-нибудь это кончится. Сейчас ситуация плохая. Человек, который отказывается от вакцинации и ожидает, что он пересидит эту ситуацию раньше или позже, создает не только для себя проблему лично, что непонятно, заболеет он или не заболеет, создает проблему для общества. Потому что все время поддерживается прослойка людей с низким иммунитетом. И прослойку людей с низким иммунитетом будет воспитывать постоянно все более и более жесткие штаммы вируса. И ситуация будет бесконечной. Я буду бесконечно носить скафандр вместо халата, а вы бесконечно будете носить маски вместо того, чтобы ходить с открытым забралом, к сожалению. И за это время будут наиболее подверженные категории умирать, с той же частотой, о которой мы с вами говорили. 1 из 100 заболевших будет умирать.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ПРИВИВКАМ

- Я скажу в общих чертах, потому что, если честно, обращаться за советом не к кому. Многие мои коллеги-врачи странно себя ведут. Они или дают советы, ни на чем не основанные, или говорят «я не знаю». Хотя что тут знать-то особенного? Я вот реаниматолог, но захотел - разобрался. Вот смотрите, общий смысл следующий. Если у человека острое инфекционное заболевание, то прививаться не надо, надо дождаться, пока оно закончится. Если у человека есть поливалентная аллергия и он очень боится каких-то последствий, ему надо привиться не во временном прививочном пункте, а в лечебном учреждении, где ему смогут, если что, оказать помощь - ввести препараты от анафилактического шока.

Если у человека аутоиммунное заболевание в стадии ремиссии, то лучше привиться. Почему? Потому что, если этот человек заболеет ковидом, он будет течь очень плохо. Большинство этих больных практически обречены умереть. И общий смысл с другими тяжелыми заболеваниями заключается в следующем. Чем тяжелее у вас фон сопутствующих заболеваний, тем хуже прогноз в случае заражения. И тем лучше вам привиться. Вакцинальную реакцию вполне можно перенести. Теоретическая опасность тромбозов после любой из вакцин настолько мала, что о ней можно не говорить.

Список противопоказаний очень мал. Да, к сожалению, нельзя вакцинировать детей ниже 18 лет, потому что пока не прошли клинические испытания, хотя они начинаются. К счастью, разрешили вакцинировать беременных (Согласно рекомендации минздрава – из групп риска, то есть с сопутствующими заболеваниями – прим. Ред.). Сейчас много беременных с ковидом и это очень печальная история. Потому что беременная женщина с тяжелым ковидом почти обречена… Поэтому во время беременности лучше не болеть. Лучше пойти привиться и через 3-4 месяца запланировать беременность. Зачем 3-4 месяца? На всякий случай…

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