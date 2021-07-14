«Алла зарабатывала всего 8 рублей, а я - в десять раз больше»: в своем последнем интервью Александр Стефанович откровенно рассказывал о бывшей жене

76-летний режиссер Александр Стефанович был женат на Алле Пугачевой Фото: Евгения ГУСЕВА

76-летний режиссер Александр Стефанович сгорел от коронавируса. Его не стало 13 июля. Заслуженный деятель искусств, бывший муж Аллы Пугачевой умер в московской больнице. По словам друзей, он долго не обращался к врачам, лечился дома. А когда состояние совсем ухудшилось, его увезли в реанимацию.

Александр Стефанович в последние годы трудился профессором кафедры киноискусства МГИКа, продюсировал кино для Первого канала.

Незадолго до болезни режиссер дал интервью kp.ru. Много вспоминал о своей бывшей жене Алле Пугачевой. Некоторое из беседы с журналистом не вошло в итоговую статью. Публикуем отрывки сейчас. С Александром Стефановичем Алла Борисовна встретилась в 1976 году после победы на конкурсе «Золотой орфей».

Александр Стефанович много вспоминал о своей бывшей жене, Алле Пугачевой. Фото: РИА Новости

- Алла тогда зарабатывала всего 8 рублей за концерт, а я служил режиссёром на «Мосфильме», получал в десять раз больше, - рассказывал в недавней беседе с kp.ru Александр Стефанович.

Кстати, помимо Пугачёвой в жизни режиссёра был ещё один звёздный брак - в конце 60-х Стефанович женился на звезде «Большой перемены» Наталье Бегуновой. С ней он прожил шесть лет.

На момент знакомства с Пугачёвой Стефанович, будучи выпускником ВГИКа, уже снял свой дебютный фильм «Вид на жительство». Потом работал директором коллектива Пугачёвой.

- Я на «Мосфильме» был в команде Сергея Михалкова, снимал фильмы по его сценариям. И притащил на «Мосфильм» Аллу. Там ей бесплатно мастерицы делали платья-трансформеры, парики, туфли, - рассказывал режиссер. - Полностью разрабатывали сценический костюм. Ее фирменные пышные парики не я придумывал. Просто в тот момент парики были на пике моды.

Второй женой Стефановича была Наталья Бегунова, актриса из фильма "Большая перемена" Фото: кадр из фильма.

Александр Стефанович рассказывал, что парики были удобны.

- Для того чтобы выглядеть хорошо, Пугачёвой просто надо было надеть красивый парик, который уже держал форму. На «Мосфильме» были очень хорошие мастера, которые умели делать красивые парики, - говорил Стефанович.

После развода с певицей Стефанович стал режиссёром-постановщиком в группе «Машина времени». Параллельно снимал фильмы. В частности, в картине «Душа» главную роль должна была сыграть Алла Пугачева, но после ссоры с женой, режиссер пригласил вместо неё Софию Ротару. Алла Борисовна такого выпада простить не смогла - отношения супругов испортились, потом ещё добавились другие взаимные претензии и пара распалась. В конце 90-х Стефанович выпустил роман о жизни с Пугачёвой «Я хочу твою девушку». Бывшая жена этот выпад комментировать не стала.

В последние годы Александр Борисович работал с Никитой Михалковым, продюсировал кино для Первого канала. Последним его фильмом стал «Кураж» - телемыло-биография Аллы Пугачёвой. Правда, все имена в сериале были изменены, поскольку Стефанович боялся суда с АБ.

Незадолго до смерти Александр Борисович принёс другой сценарий на Первый канал, хотел снять новый фильм, проект был одобрен руководством «кнопки», но, увы, Стефанович не успел начать съёмки фильма.