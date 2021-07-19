Мурашко назвал пять правил вакцинации: В каком случае вызывать врача и как долго нельзя пить алкоголь

Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Среди новой симптоматики отмечаются кишечные проявления, в целом ковид теперь чаще похож на ангину. Но самое главное, что выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвёртым суткам, а не к шестому-седьмому дню болезни, как это было ранее с первоначальным вариантом вируса.
Эффективными мерами в борьбе с инфекцией министр считает противовирусную терапию и ранее начало лечения, - это то, что позволяет справиться с болезнью, а часто и сохранить жизнь.
По данным Минздрава в стране сейчас более 850 000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся под контролем медицинских работников, и почти 195 000 госпитализированных. При этом резерв есть, 18% коек по стране зарезервированы под больных COVID-19. Ситуация крайне напряженная, хотя темпы распространения несколько замедлились, заявил министр Михаил Мурашко в интервью "России 24".
Не все регионы одинаково вовлечены в эпидпроцесс, и это позволяет на уровне местных властей принимать нужные меры. Самыми неблагополучными по темпам прироста заболевших стали Алтайский край, Астраханская область и Урал.
Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки.
При высоком росте заболеваемости инфекцией нужно вакцинироваться и переболевшим, и тем, кто уже получал вакцину раньше. Срок установленный министерством – шесть месяцев после болезни или после получения вакцины впервые.
Со следующей недели начнется вакцинация населения вакциной «Спутник Лайт», отметил министр. Повторно можно вакцинироваться любой вакциной из одобренных для применения у нас в стране, хорошо для этой задачи подходит «Спутник Лайт».
Если ранее вы вакцинировались двумя дозами какой-то из вакцин, то решение о том, какой вакциной ревакцинироваться, примет врач. Однако министр подчеркнул, что для этой цели подходит любая из отечественных вакцин.
Михаил Мурашко напомнил, что реакция организма на вакцину – это нормальное явление. Реакции бывают легкие, минорные, иногда случаются и яркие.
Поэтому установлена процедура прохождения вакцинации, которая включает:
- осмотр врача перед прививкой,
- 30 минут после укола нужно выждать непосредственно в медицинском учреждении, чтобы исключить аллергическую реакцию,
- если температура держится более 26 – 34 часов – стоит обратиться к врачу или вызвать скорую,
- после прививки нужно исключить физические нагрузки,
- не употреблять алкоголь три дня.
Министр считает, что переносимость хорошая у всех вакцин, а дискомфорт, включая боль в руке в области укола, есть, потому что вводится активный иммунобиологический препарат.
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