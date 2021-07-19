Мурашко назвал пять правил вакцинации: В каком случае вызывать врача и как долго нельзя пить алкоголь

Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Среди новой симптоматики отмечаются кишечные проявления, в целом ковид теперь чаще похож на ангину. Но самое главное, что выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвёртым суткам, а не к шестому-седьмому дню болезни, как это было ранее с первоначальным вариантом вируса.

КАК ЛЕЧИТЬ КОВИД

Эффективными мерами в борьбе с инфекцией министр считает противовирусную терапию и ранее начало лечения, - это то, что позволяет справиться с болезнью, а часто и сохранить жизнь.

АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

По данным Минздрава в стране сейчас более 850 000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся под контролем медицинских работников, и почти 195 000 госпитализированных. При этом резерв есть, 18% коек по стране зарезервированы под больных COVID-19. Ситуация крайне напряженная, хотя темпы распространения несколько замедлились, заявил министр Михаил Мурашко в интервью "России 24".

КАКИЕ РЕГИОНЫ СЕЙЧАС ПОД УДАРОМ КОВИДА

Не все регионы одинаково вовлечены в эпидпроцесс, и это позволяет на уровне местных властей принимать нужные меры. Самыми неблагополучными по темпам прироста заболевших стали Алтайский край, Астраханская область и Урал.

КАК ИДЕТ ВАКЦИНАЦИЯ

Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки.

КАК ПРОХОДИТЬ ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ И ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕБОЛЕВШИМ

При высоком росте заболеваемости инфекцией нужно вакцинироваться и переболевшим, и тем, кто уже получал вакцину раньше. Срок установленный министерством – шесть месяцев после болезни или после получения вакцины впервые.

ЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ

Со следующей недели начнется вакцинация населения вакциной «Спутник Лайт», отметил министр. Повторно можно вакцинироваться любой вакциной из одобренных для применения у нас в стране, хорошо для этой задачи подходит «Спутник Лайт».

Если ранее вы вакцинировались двумя дозами какой-то из вакцин, то решение о том, какой вакциной ревакцинироваться, примет врач. Однако министр подчеркнул, что для этой цели подходит любая из отечественных вакцин.

КАК ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Михаил Мурашко напомнил, что реакция организма на вакцину – это нормальное явление. Реакции бывают легкие, минорные, иногда случаются и яркие.

Поэтому установлена процедура прохождения вакцинации, которая включает:

- осмотр врача перед прививкой,

- 30 минут после укола нужно выждать непосредственно в медицинском учреждении, чтобы исключить аллергическую реакцию,

- если температура держится более 26 – 34 часов – стоит обратиться к врачу или вызвать скорую,

- после прививки нужно исключить физические нагрузки,

- не употреблять алкоголь три дня.

Министр считает, что переносимость хорошая у всех вакцин, а дискомфорт, включая боль в руке в области укола, есть, потому что вводится активный иммунобиологический препарат.

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