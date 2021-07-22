Робинзоны Северной Земли

Лев Саватюгин стал робинзоном острова Комсомолец... Фото: Личный архив

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Полярники шутят, что большие политические изменения первыми чувствуют именно они. Бардак, что следует за революциями разных планов, вносит неразбериху в точный механизм планирования экспедиций, а здесь, даже если одно звено даст слабину, последствия могут быть самыми печальными.

Пример тому - две полярные робинзонады на одном архипелаге - Северная Земля. Одна прошла перед развалом СССР - в 1986 году (в том самом, когда рванул Чернобыль). Вторая - через два года после распада великой державы, в лихие 90-е.

Объединены они не только местом, но и схожими чертами. И да, бардак, который нарастал сначала в СССР, а потом в молодой демократической России, первыми почувствовали именно ученые-робинзоны.

Три месяца на мешке гречки

Профессор Лев Саватюгин, несмотря на почтенный возраст - за восемьдесят, до сих пор активно работает в своем Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте. Доктор географических наук с мировым именем побывал во многих экспедициях. Однако самым запоминающимся было, пожалуй, приключение на леднике Академии наук на острове Комсомолец архипелага Северная Земля.

49-летний Саватюгин поехал туда с двумя помощниками. Они бурили многовековой лед - это помогает восстановить картину крупных катаклизмов в прошлом. Но главный катаклизм был еще впереди.

- Мы должны были вернуться еще в июне, но этому постоянно что-то мешало, - вспоминает ученый. - Вначале была нелетная погода, потом вышли новые требования охраны труда - вертолетам запрещалось летать по одному, а пару выделить не могли. Потом оказалось, что на базе не было топлива на обратный путь для вертолетов...

Карта островов. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В общем, три человека коротали трехмесячное ожидание в одной палатке и с одним мешком гречки. Больше продуктов не было.

Двое членов группы не выдержали стресса - у одного начался гастрит, у второго прихватило сердце. И только начальник сохранял бодрость духа. И тела.

- Самое главное в такой ситуации - занять себя. И я каждый день бегал вокруг палатки. Есть движение - нет хандры.

Правда, оставался голод. Поскольку никто не знал, сколько еще робинзонить на леднике, порции ненавистной гречки постоянно сокращали...

Наконец в сентябре ученых эвакуировали на Большую землю. На гречку они не могли смотреть еще долго...

Один во тьме

...а Леонид Гончаренко зимовал на острове Большевик в полном одиночестве. Не считая четырех собак. Фото: © ААНИИ Росгидромета

Гораздо сложнее пришлось Леониду Гончаренко, который застрял на метеостанции на два с половиной месяца. Нет, с продуктами проблем не было. Только с общением. В полном одиночестве Гончаренко ждал эвакуации с базы «Мыс Баранова» на острове Большевик архипелага Северная Земля. Причина банальная - не оказалось денег, чтобы отправить новую экспедицию.

- В августе должна была прилететь смена - зимовщики, но никто не прилетел, только радиста забрали на Большую землю, - рассказывал Леонид. - Время было трудное, инфляция. И я с 13 августа по 29 октября был на острове совсем один, не считая трех собак и щенка. Они очень помогали психологически - всегда были рядом, в глаза смотрели, - говорит Гончаренко.

Однажды одиночество развеял забредший хозяин Арктики.

- Открываю дверь - стоит медведь. Пугнул из ракетницы, он походил по станции и ушел, - вспоминает ученый. - Не испугался, обрадовался скорее - хоть какое-то развлечение...

Так в одиночестве исполняющий обязанности начальника станции (он же механик) встретил полярную ночь.

- В октябре температура упала ниже нуля, пошел снег. А 22 октября солнце перестало показываться над горизонтом. Правда, о его присутствии где-то там, на юге, можно было догадываться по светлой полосе у горизонта, - рассказывал Леонид. Чувство одиночества только усилилось. К счастью, полярная ночь для Гончаренко продлилась всего неделю. Деньги каким-то чудом нашли, и робинзона вывезли с острова. Но потом деньги снова кончились и станцию закрыли вплоть до 2013 года.

Именно тогда Леонид Гончаренко снова вернулся на «Мыс Баранова» уже в должности начальника станции. Настоящего - с десятком подчиненных. Ну и конечно, с верными спутниками - собаками.

Кстати, эти два случая - единственные робинзонады в новейшей истории полярных исследований.

Пусть так и остается...