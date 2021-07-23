Олег Газманов сделал операцию на лице

Олег Газманов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Газманов на днях принимал поздравления по случаю своего юбилея. Теплые слова в адрес 70-летнего главного есаула страны писали и его коллеги по шоу-бизнесу, и простые россияне. Многие отмечают, что любимый артист очень молодо выглядит и, как и много лет назад, находится в отменной физической форме. Исполнитель хитов "Есаул" и "Единственная" откровенно рассказал о том, что для этого делает.

Олег Газманов, кажется, знает секрет вечной молодости. Певец садится на шпагат, скачет по сцене и крутит сальто перед публикой. "У меня есть свои способы. Я уже лет 40 делаю одну зарядку. И все это время, а может и даже больше, у меня не меняется вес. упражнения, которые я делаю каждый день. Они восстанавливают позвоночник", - сообщил артист.

Кроме этого он старается везде использовать свои практики. "Вниз я спускаюсь на лифте, а наверх стараюсь подниматься самостоятельно, если это не больше 10-15 этажей. Это такой бесплатный фитнес. Кроме того, я стараюсь надевать носки стоя, благодаря чему одновременно вырабатывается и координация, и устойчивость, и ощущение того, что ты не постарел", - отметил певец.

А еще он каждый раз прибавляет к своим отжиманиям один раз. "И отжимаюсь столько, сколько мне лет. Пока я отжимаюсь 69 раз, а потом придется - 70. Для того чтобы прибавлять по одному разу, я должен отжиматься каждый день", - уточнил вокалист.

Не так давно Газманову сделали операцию. "На лбу у меня была шишка, жировик, но мне удалили ее. Но в художественном смысле пластических операций у меня нет. Мое тело выглядит моложе, чем мое лицо. Инъекций я не делал, кроме положенных уколов", - цитирует его Тeleprogramma.pro.

Вот уже много лет рядом со звездой его любимая жена Марина, которую артист ласково зовет Марусей. Они вместе уже больше 30 лет. "Я люблю ее не только за то, что она красотка, у нее хороший вкус, но и за то, что Марина делает так, что у меня дома все в порядке. Она воспитывает детей, обо всех заботится. Маруся постоянно в движении. Казалось бы, я обеспечиваю семью на высоком уровне, у нее все есть, нет ни в чем проблем, мы ездим в дорогие места, делаем все, что нравится, но при всех этих условиях она не подняла лапки и не залегла на дно. Я люблю ее за многое", - восхищается певец.