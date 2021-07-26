Насмерть сбившая двоих детей студентка на "Мазде" рыдает по ночам и отказывается от еды в СИЗО

На своей «Мазде» Валерия протаранила троих детей, которые с мамой и бабушкой переходили дорогу по зебре на улице Авиаторов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ровно неделю 18-летняя Валерия Башкирова, обвиняемая в смертельном ДТП, лишившем жизни двоих детей, находится в женском СИЗО №6 «Печатники». Сюда студентка второго курса попала сразу из зала Тверского районного суда Москвы, избравшего ей мерой пресечения арест до 16 сентября. Напомним, девушка, стаж вождения которой всего 7 месяцев, обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц». На своей «Мазде» 16 июля девушка протаранила троих детей, которые с мамой и бабушкой переходили дорогу по зебре на улице Авиаторов.

Блондинка за рулем, хотя и ехала без превышения скорости, но не удосужилась даже притормозить у зебры. Удар был такой силы, что пятилетний мальчик погиб через три часа после аварии, а его четырехлетний двоюродный брат умер на следующий день. Чудом удалось выжить их девятимесячной сестренке, которая в момент столкновения была пристегнута ремнями безопасности в детской коляске. Башкирова на месте ДТП в оправдание заявила, что детей не видела, уточнив, что смотрела не телефон с включенным навигатором. Кроме того, девушка сослалась на ослепившее ее солнце, но эта версия не подтвердилась. В крови студентки не было ни алкоголя, ни наркотиков. Сутки она провела под домашним арестом, но после смерти второго ребенка меру пресечения ужесточили.

Валерия Башкирова во время рассмотрения в Тверском районном суде ходатайства об ужесточении меры пресечения. Фото: пресс-служба суда.

В первые же дни в СИЗО девушку навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По словам общественников, жалоб на содержание Башкирова не высказывала. В отличие от сокамерниц (Валерия находится в 22-местной камере) она не горела желанием общаться с проверяющими. Как оказалось, в СИЗО студентка ведет себя замкнуто и сторонится любых контактов. Об этом «КП» удалось узнать от сокамерницы девушки, которую на днях посетил ее адвокат. Имя соседки Башкировой, которая в камере дожидается суда, мы называть не будем, (за разглашение этой информации арестантку могут наказать). Однако, женщина всерьез переживает за судьбу самой молодой сокамерницы и именно поэтому сейчас бьет тревогу.

- Мы все всерьез боимся, что она с собой что-то сделает. Тут не надо быть психологом, чтобы поставить ей диагноз - депрессия. Уже неделю она плачет по ночам, а днем часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: «я не знаю, как жить после этого». С аппетитом у нее тоже беда — от еды отказывается и только уговорами можно заставить ее съесть две ложки похлебки, - рассказала о состоянии Башкировой ее сокамерница.

По словам арестантки, она и другие соседки по камере, поддерживают студентку.

- Никто ее не оскорбляет, не обижает, наоборот как самую юную стараемся опекать и поддерживаем как можем. Мне она в дочки годится, к примеру. Но из-за этой ее замкнутости пока получается не очень. Вывести ее на контакт сложно, - добавила соседка Башкировой по камере. - О причинах аварии она говорила только в первый день. Сказала, что не видела людей из-за остановившейся справа машины, а когда заметила перед капотом коляску, сразу нажала на тормоз, но было уже слишком поздно.

Тем временем адвокат студентки уже подал апелляционную жалобу на арест Башкировой. Защитник настаивает на смягчении меры пресечения до домашнего ареста. В качестве обоснования он приложил данные о наличии у Башкировой постоянной прописки в Москве, справку об отсутствии судимостей и характеристику из вуза, где накануне аварии Валерия успешно сдала сессию и перешла на второй курс. Девушка, кстати, училась на факультете журналистики РАНХиГС и мечтала связать свою жизнь с телевидением. Руководство вуза охарактеризовало Башкирову как дисциплинированную и отечественную студентку.

Поможет ли это автомобилистке вернуться домой хотя бы до начала судебных слушаний, станет известно уже 4 августа, решение примет Мосгорсуд. По предварительным прогнозам, следствие по уголовному делу завершат уже в сентябре. В случае обвинительного приговора обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

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