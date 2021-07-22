Одна могила на двоих: сбитых студенткой в Москве детей похоронили в закрытых гробах

Гора детских игрушек у места ДТП на улице Авиаторов. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Со дня жуткой аварии, которая унесла жизни двоюродных братьев пяти и четырех лет прошла почти неделя. Напомним, в пятницу, 16 июля в Москве на улице Авиаторов 18-летняя Валерия Башкирова за рулем легковой «Мазды», сбила троих детей на пешеходном переходе. Малыши переходили дорогу со взрослыми. Рано утром тот роковой день на прогулку с детьми отправилась многодетная мама, 39-летняя Мария Варфоломеева.

Старший сын женщины подросток остался дома. На прогулку пошли двое младших — девятимесячная дочка, четырехлетний сын и пятилетний племянник, который приехал погостить к тете из Череповца. У каждого из детей свой транспорт: у малышки - коляска, у двоюродных братьев на двоих беговел (двухколесный велосипед без педалей) и самокат. Помочь Марине присмотреть за оравой малышни, вызвалась их бабушка, пенсионерка тоже приехала в Москву из Вологодской области. Первыми на зебру вышли мальчишки, следом за ними Марина с коляской, которую она катила впереди себя. От удара дети разлетелись в стороны, а коляска зацепилась за капот.

Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево, во время рассмотрения в Тверском районном суде ходатайства об ужесточении меры пресечения. Фото: пресс-служба суда.

Двоюродные братья 5 и 4 лет умерли в течение суток после ДТП. Их девятимесячная сестренка чудом выжила, ее спасли пристегнутые ремни безопасности в детской коляске. Девочка осталась в люльке и так избежала падения на асфальт.

Тела погибших мальчишек отправили на экспертизу и только после ее проведения, передали родственникам. Похоронить двоюродных братьев их мамы, родные сестры, решили в одной могиле. Церемония прошла в родном городе сестер Коротово, Вологодской области. Мальчишек, которые были не разлей вода, похоронили в одной могиле, в закрытых гробах.

- Она проехала по ним сначала передними колесами, потом задними. У ребят лиц просто не было, она их в асфальт впечатала, - рассказала «КП» родственница семьи погибших детей Ольга Нестерова. - Марине на похоронах вызвали скорую. После всего этого она не хочет в Москву возвращаться. Воет на могиле сына и племянника, винит себя во всем, что случилось. Она хорошая мать и тетя заботливая. Сердце разрывается, смотреть на ее муки.

По словам Ольги, на похоронах все как могли поддерживали сестер, потерявших сыновей. А вот про виновницу аварии старались не говорить: Бог ей судья.

Против 18-летней студентки Валерии Башкировой возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двоих людей». Сейчас девушка находится в СИЗО №6 «Печатники». Под арестом она пробудет как минимум до 16 сентября. В случае обвинительного приговора ей грозит до 7 лет лишения свободы.