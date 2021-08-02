Как Вера Алентова справляется с горем и тоской после смерти Владимира Меньшова

Вера Алентова с мужем Владимиром Меньшовым. Фото: Мила СТРИЖ

Вера Алентова и Владимир Меньшов на протяжении почти 60 лет были вместе. Успешен был не только брак актеров, но и совместная творческая работа супругов. Знаменитый режиссер снял жену в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и "Зависть богов", которые вошли в золотой фонд отечественного кино. 5 июля мэтра не стало. Вера Валентиновна держится из последних сил. Чтобы справиться с горем, она решилась на важный шаг.

Вера Алентова и Владимир Меньшов для миллионов поклонников были образцом идеальных отношений. И хотя в жизни знаменитостей был период, когда они расставались на несколько лет, Владимир Валентинович называл это самым пустым и худшим поступком в жизни.

В начале июля Алентовой пришлось пережить страшное горе. Меньшов скончался в больнице от коронавируса. В той же клинике находилась и актриса. Ее выписали накануне похорон. Во время траурной церемонии она восхитила публику умением держаться. Лишь на на Новодевичьем кладбище знаменитость дала волю чувствам.

Но мало кто мог даже представить, что Вера Валентиновна решится вернуться к работе через месяц после смерти Меньшова. Вероятно, благодаря любимому делу актриса пытается справиться с горем и тоской.

Алентова выйдет на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где служит с 1965 года. совсем скоро. Как передает ТАСС, 11 и 12 августа она сыграет в двух постановках - в комедии «Семейка Краузе» и «Ложных признаниях».