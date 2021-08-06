Геннадий Онищенко: «Россия не должна остаться недовакцинированной страной, когда вирусу - раздолье»

Геннадий Онищенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Григорьевич, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с очередным заявлением.

- Он называет нынешний период развития пандемии периодом реальной опасности. Я с этим согласен.

Реальная опасность состоит в том, что у нас есть вакцина, и не одна, есть возможность привиться, но вакцинация идет вяло. А в некоторых регионах она просто срывается из-за несвоевременных поставок, из-за плохой организации работы. Да еще в преддверии наступающей осени. В ряде регионов страны у нас снег уже идет!

- Судя по вашей тревоге, скоро следует ожидать возобновления локдауна?

- На фоне как бы самоотмены социальных мер, непоследовательности действий здравоохранения и властей: то вроде отменяют ограничения, то вновь вводят, - разговоры о локдауне идут.

Мы должны понимать, что буквально со следующей недели должны будем начинать массовую вакцинацию против гриппа. И на фоне такого отношения к коронавирусу, я боюсь, вернее, высказываю свое опасение, что вакцинация против гриппа пойдет не так, как она обычно у нас проходила – высокоорганизованно, быстро и эффективно.

Мне кажется, сегодня нужно очень эффективно работать в этом направлении. Не ослабляя, а, наоборот, синхронизируя и специфическую и не специфическую профилактику, иначе, действительно, мы войдем в осень с подъемом заболеваемости. Для вируса очень подходящая ситуация.

- С подъемом заболеваемости гриппом?

- И гриппом, и коронавирусом. Потому что у того, кто сделал одну аппликацию против коронавируса, еще нет достаточно выработанного иммунитета. И пока мы не достигли уровня популяционного иммунитета, для вируса наступает полное раздолье. А на фоне недовакцинированного населения - я такой термин сейчас введу – возрастает вероятность появления новых мутирующих штаммов одного и того же вируса, которые будут более контагиозными.

- Давайте сразу расшифруем непонятные термины.

- Стать более контагиозным - то есть, быстрее и легче заражать большее число населения. Вирулентность - это когда более тяжелая клиника развивается. И более быстро развивается, чем она была.

А еще не снята с повестки дня тема перехода коронавируса на более молодые возрастные группы. С каждым появлением новой модификации штамма она вновь и вновь возникает и усиливается. А учитывая, что молодое поколение – школьники и студенты - приступят к обучению совсем скоро, это фактор очень и очень важный. В этом плане стоит обратиться к опыту Китая, который проводит все мероприятия синхронно и сочетано, а не шарахается из стороны в сторону.

- То есть, главный вывод – Россия не должна остаться недовакцинированной страной на пороге гриппа.

- Россия должна показать пример грамотного и умного подхода к сбережению здоровья своего населения.

- Спасибо! Не болейте!

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