Идеальные фигуры звезд без одежды: силиконовая грудь и крутые ягодицы Седоковой, Макеевой, Бузовой и других артисток

Летом звезды хвастаются фигурами на пляжах. Фото: Instagram.com

Лицо и фигуры у артисток – рабочий инструмент, который всегда должен быть в идеальном состоянии. Летом звезды хвастаются фигурами на пляжах. Они долго готовятся к раздеванию на камеру ради красивых кадров – худеют, проходят процедуры аппаратной косметологии, курсы антицеллюлитных массажей. Мы выбрали идеальные фигуры этого сезона. Но красивых звезд много, поэтому стилист Анвар Очилов выделил тех, у кого еще и самые модные купальники. В итоге получился список не только красивых, но и модных звезд.

Анна Седокова, 38 лет

Анна Седокова. Фото: Instagram.com

Идеальные (главное свои) ягодицы шоу-бизнеса у Анны Седоковой. Трижды мама всегда быстро приходила в форму после родов: талия, бедра, плоский живот – все свое. А вот такая красивая большая упругая и подтянутая грудь – может получиться в результате работы пластического хирурга. Отличные современные имплантаты дали возможность Анне носить декольте и купальники, в которых вся грудь наружу.

Купальник у певицы в стиле «ретро» - модная в «нулевые» имитация ручной работы, мини-бикини с веревками и петля на шее. Можно подумать, что Анна с петлей на шее ошиблась с размером и купила купальник на размер меньше. Но нет – так задумано, чтобы все прелести были напоказ. Седокова на пляжную одежду не тратится – это купальник ее собственного бренда одежды. В начале лета этот купальник стоил 5500 руб, а теперь можно купить за 2900 руб.

Вера Брежнева, 39 лет

Вера Брежнева. Фото: Instagram.com

У Веры все свое – и грудь, и ягодицы, что теперь большая редкость. Во время пандемии у столичных светил пластической хирургии наши артистки чаще всего корректировали лицо, грудь и увеличивали ягодицы с помощью липофилинг. А Вера сидела на диете (она не ест сахар, не пьет алкоголь, соблюдает все принципы правильного питания) и занималась спортом. Певица стройная статная – при росте 171 см весит не более 53 кг. Брежнева даже ботокс не колет, только мезотерапию – инъекции с витаминными коктейлями.

Сплошной купальник классического кроя белого цвета может себе позволить только женщина с безупречной фигурой как у Веры. Здесь три тренда – слитный купальник цвета года с минималистическим кроем. В целом это лето – сезон сплошных купальников, вот только наши артистки (кроме Веры) их не любят.

Самойлова Оксана, 33 года

Оксана Самойлова. Фото: Instagram.com

У Самойловой самый популярный в стране инстаграм – по данным Медиалогии. У блогера Оксаны есть четверо детей, пара бизнесов (салон красоты, бренд косметики), эпатажный муж (рэпер Джиган) и очень длинные ноги. Оксана уже два раза делала грудь, подкачивала ягодицы, ее лицо испробовало на себе все достижения аппаратной и инъекционной косметологии. Поэтому женщина обожает демонстрировать свое шикарное тело, в которое она вложила столько сил и денег.

Купальные костюмы теперь можно комбинировать самым неожиданным образом. Верх в виде топа или майки идеальное решение, чтобы выделиться на пляже и защитить грудь от солнца.

Бузова Ольга, 35 лет

Ольга Бузова. Фото: Instagram.com

Певица, актриса и телеведущая демонстрирует все свое: красивая грудь, осиная талия, в меру подкаченные руки, ноги, пресс. Бузова регулярно занимается с инструктором и это уже заметно.

Ольга – фанат купальников и здесь представлен ретро вариант бикини: в похожем пятнадцать лет назад Бузова загорала у бассейна на «Доме-2». Многие бренды, чтобы вернуть модниц в 90-е годы прошлого века наносят рисунки с моделей тех лет. Девушки с небольшой грудью редко решаются отказаться от драпировки, принтов и прочих махинаций, которые визуально увеличивают грудь. А Ольга рискнула и не прогадала – цвет и минимализм купальника заставляют поверить, что это наша Бузова времен «Дома-2».

Макеева Анастасия, 39 лет

Анастасия Макеева. Фото: Instagram.com

Актрисе повезло с генами – на диетах не сидит, может и шампанское позволит и бессонную ночь. У Макеевой фигура шикарная – длинные ноги, своя красивая немаленькая грудь, крутые бедра. При росте 172 см весит 54 кг. Не случайно артистка мюзиклов была моделью и победительницей региональных конкурсов красоты.

У Макеевой один из двух самых актуальный принтов купальника – винтажные цветочки. Такие небальные аппликации стилисты называют «мультяшными». Второй тренд – анималистический принт, у которого на первом месте – зебра.

Клава Кока, 25 лет

Клава Кока. Фото: Instagram.com

Молодежь на пляже традиционно хочет казаться старше. Стройная певица спрятала все, что можно показывать. Клава закрыла талию, аккуратную грудь и выбрала модель, которая ей вообще-то большевата. Вступив в клуб «высокая талия», девушка тем самым укоротила ноги.

В общем, про этот купальник Клаве нужно забыть. Хотя модель актуальная – серебро и бирюза в тренде, но в этой модели не сочетаются. Двойной верх – теперь модное решение и для платьев, и для купальников.

Ксения Бородина, 38 лет

Ксения Бородина. Фото: Instagram.com

Ведущая «Дома-2» любит дорогие купальники. Эта модель Ксении идет: высокая посадка плавок пришла в моду на пляже несколько сезонов назад и переживает второе дыхание в 21 веке неслучайно. Из-за пандемии мода не то, чтобы позволяет, а поощряет модели прошлых сезонов – надо наверстывать упущенное в отпусках. Топ – актуален на пляже. Пастельные оттенки оттеняют загар и вообще в тренде. У Бородиной грудь сделана шикарно, аккуратно, поэтому хорошо садятся любые модели.

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