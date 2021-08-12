В Европе зафиксирован новый рекорд жары. Природные пожары усиливаются

Hа Сицилии бушуют природные пожары Фото: REUTERS

Жара в Европе ставит новые температурные рекорды, больше подходящие для Сахары. Согласно сообщению службы метеорологической информации в области сельского хозяйства Сицилии, в среду температура воздуха в районе города Сиракузы достигла отметки 48,8 градусов по Цельсию. Это абсолютный максимум за все время измерений.

Да и в целом по Европе подобное значение может претендовать на рекорд, ведь последний раз подобная температура была зафиксирована в июле 1977 году в Афинах, когда столбик термометра поднялся до 48 градусов. Впрочем, рекорд должна еще подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

А тем временем на Сицилии бушуют природные пожары — условия для них весьма благоприятные. Да и не только на этом южном итальянском острове борются с огнем. Очень тяжелая ситуация в Греции, а во многих итальянских городах, включая Рим и Флоренцию, объявлен красный уровень погодной опасности. Власти просят людей сидеть дома, чтобы те не подвергались риску теплового удара, а также держать своих домашних животных в тени. По словам местных жителей, жара не спадает даже ночью.

Во власти огня помимо Сицилии оказались такие регионы как Абруццо и Сардиния, где аграрии уже подсчитывают многомиллиардный ущерб от стихии. Многим людям пришлось эвакуироваться из своих домов, а также лишиться средств к существованию, ведь пламя уничтожает виноградники и оливковые рощи.

Власти активно мобилизуют добровольцев для борьбы с огнем. Газета La Republica рассказывает трогательную историю о 180 пожарных-волонтерах, которые приехали из разных уголков Апеннинского полуострова, чтобы помочь борьбе с огнем. Тут и рабочие, и учителя, и простые клерки из офисов. Самому молодому добровольцу всего 20 лет, но он специально взял отпуск на работе, чтобы помочь согражданам.

Метеорологи винят в бедах итальянцев африканский антициклон «Люцифер», который и принес жару и высокую влажность из пустыни Сахара на север Средиземноморья в обширный регион, простирающийся от Испании до Балкан. Причем уже в ближайшее время «адская» погода должна настигнуть Турцию, и так страдающую от лесных пожаров, а также, возможно, Кавказ.

Тем временем горит и «источник» антициклона. В Алжире, откуда начала свой путь «Люцифер», лесные пожары уже унесли жизни 65 человек, включая военных и спасателей, задействованных на борьбе со стихией.

- Жертвами лесных пожаров стали 65 человек: 28 военнослужащих и 37 гражданских, большей частью в вилайете Тизи-Узу, - сообщили местный канал Almagharibia TV.

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