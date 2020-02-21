Опухшая и покалеченная: Бритни Спирс в микро-шортах и красном топе напугала своим видом

Бритни Спирс опять не на шутку напугала своих поклонников. Поводом для беспокойства стали фотографии певицы, на которых она предстает не в лучшем виде. На снимках, сделанных папарацци на улицах Лос-Анджелеса, некогда кумир миллионов предстала опухшей, сильно располневшей и покалеченной.

Пользователи соцсетей который день обсуждают внешний вид Бритни Спирс. Певица появилась на публике в красном топе, белых микро-шортах и медицинском ботинке. Многие заметили, что звезда сильно располнела и опухла, ее волосы растрепаны.

Эти фото поразительно контрастируют со снимками из ее аккаунта в Инстаграме. Некоторые фолловеры предположили, что причиной стал прием лекарственных препаратов.

sali__bay Бритни Спирс

"Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств", "Почему она опять вся поплыла, что с ней вообще происходит?", "После того, как ее упекли в психушку, она так и не пришла в себя", "Она сидит на гормонах, сильно поправилась", "Что с ее ногой, она в гипсе", - делятся эмоциями поклонники.

__britneyspears_ With a foot injury!

Позже стало известно, что Бритни получила очень серьезную травму. О происшествии с 38-летней певицей рассказал ее 26-летний возлюбленный. Сэм Асгари разместил в блоге фото и видео с певицей из больницы.

samasghari 38-летняя Бритни Спирс с 26-летним бойфрендом Сэмом Асгари

"Ломая что-то, ты становишься сильнее. Моя львица сломала плюсневую кость во время одного из своих самых любимых занятий, то есть танцев", - подписал он кадры.

Однако фанатов это не успокоило. Они опасаются, что певица снова психически нестабильна и находится на волоске от очередного срыва. Масло в огонь подливают последние события её жизни. Бывший муж Кевин Федерлайн пытается окончательно отсудить у нее их общих сыновей.

britneyspears Снимки, сделанные папарацци, поразительно контрастируют с фото из ее аккаунта певицы

Напомним, до недавнего времени отец Бритни Спирс - Джейми Спирс был официальным опекуном певицы. Она проходила курс реабилитации после болезненного развода. С тех пор мужчина распоряжался всем имуществом звездной дочки, а также имел доступ ко всем ее документам (в том числе медицинским) и счетам. В Сеть то и дело просачивались "диагнозы" Бритни, а также страницы из ее дневников. Поклонники артистки полагали, что Джейми намеренно выкладывал эту информацию, чтобы поддерживать негативный образ наследницы. Бритни в 2019 году провела нескольких недель в психиатрической клинике.

Согласно постановлению суда Лос-Анджелеса, новым опекуном Бритни назначена Джоди Монтгомери. Она уже несколько лет помогает певице вести дела. Женщина также будет иметь возможность нанять охрану и людей для круглосуточного ухода для своей подопечной. И именно она теперь общается с медиками по поводу состояния здоровья певицы и лекарств, которые ей необходимо принимать.