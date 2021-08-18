Бесславный финал: Фото кабульского хаоса точь-в-точь повторяют позор американцев в Сайгоне

В общей сложности из Кабула американцами вывезено 3200 человек, включая 2000 афганцев, работавших на Вашингтон Фото: REUTERS

Вчерашним вечером Белый дом распространил бодрую сводку: американские военные 13-ю военными бортами эвакуировали из Афганистана 1100 граждан США. В общей сложности из Кабула американцами вывезено 3200 человек, включая 2000 афганцев, работавших на Вашингтон.

Считанные единицы тех, кому из-за сдачи Афганистана «Талибану» (запрещенная в РФ террористическая организация) грозит в этой стране смерть, вывезены Германией и Великобританией. Про судьбы других иностранцев, а также тысяч афганцев, чьим жизням угрожает опасность, ничего не сообщается.

Эвакуация из аэропортов Сайгона и Кабула. Фото: AP

Фото и видео из кабульского международного аэропорта, а также из кварталов афганской столицы, в которых расположены иностранные посольства и миссии международных организаций, продолжают повергать цивилизованный мир в шок.

Пытающиеся покинуть Афганистан продолжают находиться в зоне аэропорта, штурмуют спешно покинутые иностранными дипломатами миссии, пытаются найти убежище на территории подразделений ООН и Красного Полумесяца.

Пассажиры штурмуют самолеты в аэропортах Сайгона и Кабула

Многие фотографии будто бы сделаны полвека назад, в 1975 году, когда американцы позорно покидали вьетнамский Сайгон, проведя напоследок операцию «Порывистый ветер».

Тогда под бесславный для США финал Вьетнамской войны Америка предприняла попытку эвакуации американских дипломатов и граждан других стран, а также сотрудничавших с властями оккупантов местных жителей. Бесстрастные фотообъективы запечатлели зависшие над крышами зданий вертолеты, в которые набивались жаждущие спасения, тысячи людей, штурмовавших посольства, а также сбрасываемые с борта военных кораблей вертолеты. Винтокрылыми машинами пришлось жертвовать, чтобы освобождать места для посадки следующих вертолетов.

Часть снимков, датированных последними днями, американцы вряд ли представят для публикации, достаточно и тех, на которых видно, как люди гибнут в давке на взлетно-посадочной полосе или, ухватившись за шасси взмывающих в небо самолетов, срываются и падают на бетонные плиты.

Фото кабульского хаоса точь-в-точь повторяют позор американцев в Сайгоне

Вряд ли кому-то придет в голову щелкать для прессы останки афганца, найденного в отсеке шасси американского военного «Боинга», прилетевшего в катарскую Доху из Кабула. В ВВС США подтвердили факт обнаружения останков, отказавшись от дальнейших комментариев.

Да и последуют ли таковые? Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC четко разъяснила, что в них, по крайней мере, в Америке, никто не нуждается. Ведь «наши друзья и союзники не виснут на самолетах».

Фото: REUTERS

Операция по вывозу собственных граждан и беженцев из Кабула в США пока не получила никакого названия. Но совершенно ясно, что она, как и сайгонский «Порывистый ветер», станет таким же горьким и позорным итогом очередной попытки США насаждать свои ценности там, где в них никто не нуждается. Сайгон их ничему не научил…

Фото: AP и Reuters

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