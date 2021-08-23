Вячеслав Зайцев рассказал о громком увольнении в «Доме моды»: «С ним я больше работать не буду»

Вячеслав Зайцев во время презентации своей книги "Провидение", июнь 2021 г. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Чуть больше месяца тянется проверка по заявлению знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева о мошенничестве с недвижимостью его «Дома моды». Напомним, в апреле и мае с молотка пустили два помещения, подаренного Зайцеву властями Москвы десятиэтажного здания на Проспекте Мира. При этом кутюрье, который по-прежнему обладает контрольным пакетом акций «Дома моды», уверяет, что не голосовал по вопросу реализации имущества. Кроме того, в своем заявлении он сообщил об угрозах в свой адрес со стороны Расула Ахмедова, заместителя генерального директора «Дома моды».

Впервые после скандальной истории сам Вячеслав Зайцев дал эксклюзивное интервью kp.ru.

- Вячеслав Михайлович, знаем, что Вы готовились к курсу реабилитации, удалось реализовать свои планы?

- Да, я на этих выходных поступил в реабилитационный центр «Три сестры». Впереди множество процедур, со мной активно работают самые разные специалисты. План у меня такой: улучшить качество жизни. Хочется лучше ходить, четче говорить. Все это просто необходимо, чтобы работать, общаться с друзьями и близкими.

Вячеслав Зайцев по лестнице в своем особняке поднимается с помощью специального крана. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Стандартный курс реабилитации это 21 день – не страшно было на такой долгий срок оставлять «Дом моды»?

- Волнительно, конечно. Я на прошлой неделе был на работе. Создалось такое впечатление, что народ расслабился. Кое-кто стал на работу опаздывать. Но не всех я там был рад видеть. Расула Ахмедова я встретил в коридоре и сказал ему, что с ним я больше работать не буду.

- Что сейчас происходит с «Домом моды». Получается вывести его из кризиса?

- Работаем над этим. Сейчас мой сын Егор Зайцев вместе с талантливым художником Галиной Крючковой создают новую коллекцию. Я после курса реабилитации тоже планирую вернуться к работе.

Напомним, после разразившихся весной скандалов вокруг имени Вячеслава Зайцева вся страна пристально следит за его судьбой. Началось все с семьи тиктокеров Гарафутдиновых, взорвавших интернет видео с танцами на фоне практически обездвиженного модельера. Потом бахнула новость про банкротство знаменитого «Дома моды», 10-этажное здание на Проспекте Мира до сих пор пустеет, а часть помещений уже пустили с молотка. А закончилось все заявлением кутюрье в Следственный комитет. В нем Вячеслав Михайлович попросил проверить законность сделок купли-продажи и сообщил об угрозах в свой адрес со стороны заместителя директора «Дома моды» Расула Ахмедова. Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Дееспособный и трудоспособный»: Вячеслав Зайцев оформил инвалидность, но может и готов работать в «Доме моды»

Знаменитый модельер прошел медицинскую комиссию, и «Комсомолке» удалось заглянуть в заключение врачей (подробности)