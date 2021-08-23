Киркоров рассказал об обиде на Зеленского: «Когда-то я ему подзатыльники давал»

Филипп Киркоров на сцене конкурса "Новая Волна". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Новая Волна» всегда была конкурсом, которая объединяла музыкантов из всех уголков мира.

Однако наши непростые отношения с Украиной и тут вспыли. Напомним: недавно СБУ Украины занесла Филиппа Киркорова за выступление в Крыму в список врагов, запретив ему въезд в страну.

Король сцены удивился, мол, с президентом Украины Владимиром Зеленским у него были хорошие отношения, когда тот был актёром. Плюс ко всему Филипп уже давно является народным артистом Украины. Видимо, поняв абсурдность ситуации, через три дня СБУ отменила указ, но Киркоров остался при своём мнении.

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дескать, странное поведение со стороны бывшего коллеги в лице Зеленского.

- Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал, - вспомнил Филипп на афтепати «Новой волны».

- А потом вдруг -«Киркоров - враг Украины». Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет, - шутил артист. - Хотя первый кидок был ещё на съёмках фильма «Любовь в большом городе». Привет Зеленскому... Игорь Крутой и Игорь Николаев написали для фильма песню «Радость моя». Я ее спел. Приехали на премьеру, посмотрели фильм, а песни нашей нет. Оказывается, вместо неё взяли песню какой-то проплаченной дамы. Но несмотря на это, песня все равно стала хитом, - рассказал Филипп Киркоров.