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Звезды23 августа 2021 21:49

Когда Аршавин был женат на Казьминой, он изменял ей с Барановской: "Это был бесконечный диалог губ и тела"

Многодетная мама во всех подробностях рассказала о своих тайных встречах с футболистом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Барановская отмечала, что до 2011 года, когда Андрей Аршавин произнес страшную фразу «я люблю другую», она думала, что футболист ей верен

Юлия Барановская отмечала, что до 2011 года, когда Андрей Аршавин произнес страшную фразу «я люблю другую», она думала, что футболист ей верен

Фото: Личный архив

Юля Барановская девять лет жила с Андреем Аршавиным. В этом союзе на свет появились трое чудесных деток - сыновья Артемий и Арсений и дочка Яна. Однако женское счастье многодетной мамы разрушила разлучница Алиса Казьмина. Правда, женившись на ней, футболист изменял ей с бывшей возлюбленной.

Юлия Барановская отмечала, что до 2011 года, когда Андрей Аршавин произнес страшную фразу «я люблю другую», она думала, что футболист ей верен. Однако оказалось, что с разлучницей Алисой Казьминой он тайно встречался аж с 2005-го, когда Юля родила старшего сына.

Алиса тогда была замужем за миллионером Алексеем Казьминым. "Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К моменту, когда тайное стало явным, прошло лет восемь. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог", - цитирует Юлю "Экспресс газета".

По ее словам, потом они встречались в Майами и на футбольном матче в Лондоне. "Она с мужем попросила через общих знакомых Андрея о билетах, а заодно он дал им свой номер телефона - «на всякий случай», вдруг с проходками будут проблемы. Все это время, как выяснилось позже, Андрей не давал ей покоя. Когда он вернулся в Питер, она с завидной частотой, как мне потом рассказали, появлялась в тех же ресторанах, что и Андрей", - отмечала Барановская.

Конечно, для многодетной матери стало ударом известие об измене любимого. "Эти девять лет я многих вещей не замечала, потому что очень любила. Казалось, что и меня любят так же. Я просто была в полной уверенности, что это навсегда. У меня и мыслей не было, что такое мое женское счастье может разбиться о банальное предательство", - вздыхала она.

Однако, женившись на Казьминой, футболист не отказался от бывшей избранницы. Он не раз встречался в отеле с Барановской.

Один такой случай Юля даже описала в своей книге "Все к лучшему": "Мы не спали вообще. Это был бесконечный, непрекращающийся диалог рук, губ и тела. Он говорил, что живет не своей жизнью. Говорил, как ему плохо… Потом, когда он забрал детей и привез их в отель, мы все вместе спали в одной кровати. Если мы с Андреем хотели побыть вдвоем, то уходили в ванную, как раньше".

Шоу-бизнесИнтересноеАндрей Аршавин: досье KP.RU