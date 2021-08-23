Когда Аршавин был женат на Казьминой, он изменял ей с Барановской: "Это был бесконечный диалог губ и тела"

Юлия Барановская отмечала, что до 2011 года, когда Андрей Аршавин произнес страшную фразу «я люблю другую», она думала, что футболист ей верен Фото: Личный архив

Юля Барановская девять лет жила с Андреем Аршавиным. В этом союзе на свет появились трое чудесных деток - сыновья Артемий и Арсений и дочка Яна. Однако женское счастье многодетной мамы разрушила разлучница Алиса Казьмина. Правда, женившись на ней, футболист изменял ей с бывшей возлюбленной.

Юлия Барановская отмечала, что до 2011 года, когда Андрей Аршавин произнес страшную фразу «я люблю другую», она думала, что футболист ей верен. Однако оказалось, что с разлучницей Алисой Казьминой он тайно встречался аж с 2005-го, когда Юля родила старшего сына.

Алиса тогда была замужем за миллионером Алексеем Казьминым. "Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К моменту, когда тайное стало явным, прошло лет восемь. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог", - цитирует Юлю "Экспресс газета".

По ее словам, потом они встречались в Майами и на футбольном матче в Лондоне. "Она с мужем попросила через общих знакомых Андрея о билетах, а заодно он дал им свой номер телефона - «на всякий случай», вдруг с проходками будут проблемы. Все это время, как выяснилось позже, Андрей не давал ей покоя. Когда он вернулся в Питер, она с завидной частотой, как мне потом рассказали, появлялась в тех же ресторанах, что и Андрей", - отмечала Барановская.

Конечно, для многодетной матери стало ударом известие об измене любимого. "Эти девять лет я многих вещей не замечала, потому что очень любила. Казалось, что и меня любят так же. Я просто была в полной уверенности, что это навсегда. У меня и мыслей не было, что такое мое женское счастье может разбиться о банальное предательство", - вздыхала она.

Однако, женившись на Казьминой, футболист не отказался от бывшей избранницы. Он не раз встречался в отеле с Барановской.

Один такой случай Юля даже описала в своей книге "Все к лучшему": "Мы не спали вообще. Это был бесконечный, непрекращающийся диалог рук, губ и тела. Он говорил, что живет не своей жизнью. Говорил, как ему плохо… Потом, когда он забрал детей и привез их в отель, мы все вместе спали в одной кровати. Если мы с Андреем хотели побыть вдвоем, то уходили в ванную, как раньше".