Афганистан, Навальный и отношения с Европой: Главное из переговоров Лаврова с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг перед началом переговоров. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня, 25 августа, посетил Вену, где провел переговоры с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом. Этот визит стал первым посещением Лавровым Австрии в двустороннем формате за последние 12 лет, поэтому разговор получился насыщенным.

- Особое внимание мы уделили обстановке на европейском континенте, в том числе и плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом, - заявил Лавров. - Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России.

- Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с ЕС, и с его членами исключительно в ключе равноправия и взаимоуважения и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам, - отметил глава российского МИД.

Впрочем, не все так плохо.

- Самое главное - это сохранить диалог и всегда искать общие точки соприкосновения, - заметил министр. - Мы, конечно же, разделяем заинтересованность Австрии в том, чтобы наш диалог постоянно продолжался, у нас очень насыщенные отношения и в сфере экономики, и в сфере гуманитарных связей.

Очевидно, что одной из проблем в отношениях стала ситуация с Алексеем Навальным, в преследовании которого Запад обвиняет Москву. Лавров не стал обходить этот вопрос молчанием, а предложил «всем, кто интересуется установлением истины, почитать официальные ответы германского правительства на парламентский запрос», опубликованные несколько месяцев назад.

Прошелся Лавров и по ситуации в Афганистане.

- Вывод самый главный: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали и в Ливии, и в Сирии, и Ираке, и в Афганистане, как американцы хотели всех заставить жить так, как считают нужным американцы. Надо каждому заниматься своими проблемами, их в каждой стране достаточно, - заявил Лавров, добавив, что после вмешательства Вашингтона угроза терроризма и миграционные проблемы в мире только обострились.