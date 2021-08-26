Почему Мария Миронова не говорит о своем отце Андрее Миронове

Многие не раз отмечали, что Мария унаследовала породу, стать и красоту Миронова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Татьяна Егорова называет Андрея Миронова главной любовью своей жизни. Артистка несколько раз была беременна от звезды фильма "Бриллиантовая рука". По ее словам, Андрей Александрович не любил двух своих жен - Екатерину Градову и Ларису Голубкину, а ее саму - напротив, боготворил. Раскрыла она скандальные подробности и о дочке звезды.

Мария Миронова действительно почему-то ничего не рассказывает о знаменитом отце Андрее Миронове. Как оказалось, тому есть причины. "Ей нечего рассказывать. Мать воспитала ее в ненависти к отцу. С детства Маша слышала только проклятия в адрес Андрея Миронова. Несчастные люди. Что делать, если Андрей не любил Катю? Мстить всю жизнь?", - задается вопросом любовница актера Татьяна Егорова.

Многие не раз отмечали, что Мария унаследовала породу, стать и красоту Миронова. Вот только Егорова с этим не согласна. "Маша - деревня с широким носом. Ничего особенного в ней нет. Только ходит с гордым видом: «Я - Миронова». Невыразительное лицо и полное отсутствие темперамента. У Маши - мания величия и корона на голове, как у ее покойной мамы", - цитирует артистку "Экспресс-газета".

Она привела слова несостоявшейся свекрови. "Мария Владимировна Миронова, мама Андрея, говорила мне: «Таня, на Андрее наш род закончился… Посмотри, какие у Маши рыбьи глаза»".

При этом она по-человечески жалеет первую жену Андрея Александровича. "У нее из-за Андрея поехала крыша. Все пыталась доказать ему и всем на свете, что она - самая любимая. Потом придумала, что верующая… Ее выгнали из театра, хотя пишут, будто бы она сама ушла. А Катя не хотела много работать. Мама воспитала ее так, что все на свете ей должны. Но я не хочу плохо говорить о Кате. Намучилась она, бедняжка. Пусть земля ей будет пухом", - резюмировала Егорова.