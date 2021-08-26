Режиссер Валерий Фокин: "Я должен был получить в Ермоловском театре около двух миллионов, но не получил ни копейки"

Режиссер Валерий Фокин Фото: Александр ГЛУЗ

Недавно актёры Театра им.Ермоловой написали письмо Владимиру Путину, в котором рассказали о своей беде: массовом сокращении труппы - около 20 человек. Администрация театра объясняет увольнения финансовыми трудностями из-за эпидемии коронавируса. Труппа считает, что её ликвидируют, чтобы она "не мешала"!

По мнению обиженных актёров, театр и его худрук Олег Меньшиков живет на широкую ногу. «Руководство говорит, что денег нет, а мы видим обратное, - говорится в письме. - На протяжении последних лет в театр принимались новые актеры, художники, режиссеры, с ними заключались договоры на внушительные суммы и выплачивались гонорары! В то время как значительная часть труппы намеренно лишалась работы. Олегу Меньшикову выгодно ставить как можно больше спектаклей-однодневок, чтобы была возможность потратить очередные миллионы рублей. Через несколько показов на зрителя спектакли снимались из репертуара или вообще не выходили.

Так случилось со спектаклем «Честная женщина» с Мариной Нееловой в главной роли и режиссером-постановщиком Валерием Фокиным. Их контракты стоили театру согласно данным с сайта госзакупок 2 897 000 рублей и 2 300 000 рублей соответственно! Кроме этого, были затрачены средства на услуги композитора, художника-сценографа, конструктора декораций, художника по костюмам и художника по свету. Итого 8 165 000 рублей, а спектакль не состоялся!».

За разъяснением о затратах на "Честную женщину", "КП" обратилась напрямую к режиссеру Валерию Фокину, который является художественным руководителем знаменитого питерского Александринского театра. Ему ли не знать проблемы Олега Меньшикова: что делать с актерами труппы, которые годами не выходят на сцену.

- Мы начали репетировать спектакль "Честная женщина" еще до пандемии, это был конец 2019 года, - вспоминает в разговоре с kp.ru Валерий Владимирович. - Всё шло своим чередом, мы готовили декорации. Но в январе не успели выпустить премьеру и перенесли её на пару месяцев. А в марте началась пандемия. Поэтому этот проект сорвался в Москве, но я поставил его в Петербурге. «Честная женщина» сейчас идет в Александринском театре, которым я руковожу. В главной роли уже не Марина Неелова, а народная артистка России Марина Игнатова.

- Получается, что спектакль в Ермоловском театре не состоялся, но он стоил театру больше 8 миллионов рублей…

- …Это неправда. Действительно, согласно контракту я должен был получить за постановку этого спектакля около двух миллионов (это уже без налогов). Но не получил от Театра Ермоловой ни копейки, хотя репетировал больше месяца. Не получил ни копейки и драматург (Кирилл Фокин – сын режиссера – Ред.). Из постановочной группы вообще никто ничего не получил, хотя люди работали. Возможно, Марине Нееловой за репетиции частично заплатили. Но то, что и она не получила свой гонорар в полном объеме - это сто процентов. Я не знаю, почему информация об этом контракте, который вывесили два года назад, задержалась на сайте госзакупок.

- Оснований шельмовать Олега Меньшикова у вас нет?

- За что его шельмовать? Я много работал в этом театре и не хочу обсуждать ситуацию, которая там возникла сейчас. Мне она кажется банальной и очень понятной.

- В Александринском театре такая проблема тоже существует: есть незанятая часть труппы, может, худрук не даёт работу, может, еще какая-то причина, но при этом артисты получают свой оклад из бюджета?

- В каждом театре нашей страны существует эта проблема с незанятыми, невостребованными артистами, и что? О ней говорят уже десятки лет и еще столько же будут говорить. Для того, чтобы эту проблему решить, нужна театральная реформа, о которой тоже лет тридцать говорят театральные деятели, в том числе я. Но эта реформа не проводится по целому ряду причин. На мой взгляд, нужно всех переводить на срочные договоры.

- В Александринке вся труппа на таких контрактах?

- Нет, конечно. Та часть, которая работала еще до моего прихода в театр 18 лет назад, на бессрочных договорах. Есть трудовой кодекс, который, по-моему, с 1934-го года не менялся. Со старой гвардией, которая не занята в репертуаре, я сделать ничего не могу. Сидят люди и сидят… Плохо, конечно, а что делать? А вновь прибывшие, которые пришли на работу уже при мне, все на срочных контрактах. Но вопрос сокращения штата для меня не приоритетный. Меня, как худрука, волнует другое: нужно держать театр на достаточно высоком уровне, на котором он и существует. 30 августа у нас открывается сезон. В этом сезоне Александринке исполняется 265 лет, между прочим...

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