«Я был в пятидесяти метрах, меня взрывной волной на землю бросило»: Очевидец рассказал о взрыве в жилом доме в Ногинске

В подмосковном Ногинске спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного взрывом подъезда жилой многоэтажки на улице 28 июня. Фото: Александр РОГОЗА

В подмосковном Ногинске спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного взрывом подъезда жилой многоэтажки на улице 28 июня. Визуально видно, что пострадали квартиры как минимум на четырех этажа. Следственный комитет сообщил о двух погибших. Несколько человек спасли, в том числе двоих детей. Однако несколько взрослых сейчас находятся в больницах с тяжелыми травмами. Под завалами могут находиться еще несколько человек.

По предварительной версии, взорвался газ - в квартире на втором этаже.

Между тем «Комсомольской Правде» удалось найти очевидца, который в момент взрыва находился во дворе пострадавшего дома.

- Я собаку выгуливал и уже собирался вернуться домой, - рассказывает Александр. - Я был метрах в пятидесяти от того дома, стоял к нему спиной. Когда ваши коллеги из других изданий сейчас пишут, что был хлопок, это неправда. Это было очень громко. Я такого взрыва в жизни не слышал. Меня взрывной волной просто швырнуло на землю - настолько сильно было. А потом сверху полетели камни и куски раскуроченных рам - даже от двух соседних домов. Все затянуло пылью.

По словам Александра, также взрывной волной убило несколько птиц (он снял их на телефон) и порвало линию электропередач - оголенный провод лежал на земле под напряжением до приезда экстренных служб.

- Из соседних подъездов на улицу выскочили несколько мужчин, которые сумели задраться на козырек взорванного подъезда и искали выживших.

Жильцов пострадавшего дома эвакуировали - из собирают в соседнем детском саду.

Визуально видно, что пострадали квартиры как минимум на четырех этажах. Фото: Александр РОГОЗА

- Мы составляем списки пострадавших, кормим, обеспечиваем предметами первой необходимости, - рассказал «КП» один из волонтеров.

Пострадавших в ближайшие часы собираются вывезти в один из загородных санаториев и разместить на какое-то время.

Впрочем, многие эвакуированные разъезжаются по родным. За местной жительницей по имени Татьяна приехал брат.

- Я в момент взрыва спала. И вдруг дом как подпрыгнет. Увидела через окно, что все в пыли, на улице кто-то кричал. Я выскочила на балкон. Одна женщина кричала, что в завалах лежит ребенок. (Пятилетнюю девочку спасли, ее жизни ничего не угрожает, - Авт.).

По словам Татьяны, вскоре появились сотрудники полиции, которые попросили всех жильцов выйти из дома - сохранялась угроза обрушения всего здания.

- Я только успела паспорт схватить и все, - говорит женщина.

Эвакуировали и два соседних дома.

Весь периметр двора оцеплен сотрудниками полиции.

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