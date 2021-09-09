Эмират Британия: Пока талибы* вводят в Афганистане исламские законы, в Англии уже смирились с шариатскими судами

Исламский проповедник Анджем Чудари призвал их строго соблюдать законы шариата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе этого года, когда к власти в Афганистане пришли талибы*, исламский проповедник Анджем Чудари призвал их строго соблюдать законы шариата. Он опубликовал трактат под названием «Искренние советы руководителям Талибана». Чудари рекомендовал талибам отрубать руки ворам, забрасывать камнями прелюбодеев и публично пороть тех, кто употребляет алкогольные напитки. Музыку и театр следует запретить. Немусульмане должны платить «налог на неверных».

Анджем Чудари родился в 1967 году в Лондоне в семье иммигрантов из Пакистана. Он британский подданный. Более того, поскольку он появился на свет в Англии, он вполне может называть себя англичанином. А почему нет? Мэр Лондона Садык Хан так себя называет. Он тоже мусульманин, тоже из семьи пакистанских мигрантов, тоже родился в Лондоне.

Либеральная иммиграционная политика приводит не только к замене населения Британии, но и к подмене привычных понятий. В марте этого года произошел скандальчик, который получил широкую огласку. Чернокожий депутат британского парламента Дэвид Лэмми вел ток-шоу из студии популярной радиостанции LBC. Родители Лэмми мигрировали в Британию из Гайаны. Сам он родился в Лондоне в 1972 году. Известен как активный борец с «системным расизмом».

В передачу позвонила женщина и выразила удивление в связи с тем, что Дэвид Лэмми называет себя афро-карибом и англичанином одновременно. Каким местом вы англичанин? Вот я англо-саксонского происхождения, я проследила свои корни до средних веков. А вы никогда не будете англичанином. На что Лэмми возразил: но я родился в Лондоне! По мнению местных либералов, этот телефонный звонок стал еще одним доказательством того, что в Британии свирепствует «системный расизм».

Проповедник Анджем Чудари был одним из руководителей организации «Аль-Мухаджирун», которая выступала за превращение Британии в исламское государство и имела отделения в 35 городах. Его жена Рубана Ахгар, также из семьи пакистанских мигрантов, возглавляла женскую секцию этой организации.

В 2003 году в газете «Гардиан» было опубликовано интервью с Ахгар, в котором она сказала, что с немусульманами вообще не общается, поскольку с ними у нее нет ничего общего. Рубана собиралась дать своим детям домашнее воспитание, чтобы «защитить их от этого общества» и вырастить их в строгих исламских традициях. У Анджема и Рубаны четверо детей. Они британцы, они «англичане».

Согласно социологическим исследованиям, дети в таких семьях убеждены, что ислам в Британии уже победил, что большинство британцев уже мусульмане. Удивляться тут нечему. Массовая иммиграция привела к возникновению в Британии параллельных миров. Дети ходят в исламские школы или воспитываются дома, покупают продукты в мусульманских магазинах, смотрят исламские телеканалы и общаются только между собой. Попытки воспитывать в европейских традициях детей-мусульман, которые учатся в обычных школах, часто наталкиваются на жесткое сопротивление.

Гимназия в городе Бэтли в графстве Западный Йоркшир была основана в 1612 году священником Уильямом Ли. Ее девиз - «Храбро, а не трусливо». Сегодня мусульмане составляют 41 процент населения города и 70 процентов учащихся этой школы. Некоторые называют ее «йоркширским медресе».

В марте этого года один из учителей школы вел урок религиозного воспитания, рассказывал детям про экстремизм. Показал карикатуру на пророка Мухаммеда, одну из тех, которые были опубликованы во французском журнале «Шарли Эбдо», что привело к убийству 12 его сотрудников исламскими террористами. В октябре 2020 года в Париже 18-летний чеченец убил учителя Самюэля Пати, а затем отрезал ему голову. Пати также показывал эти карикатуры своим ученикам.

Через несколько часов после того урока религиозного воспитания в «йоркширском медресе» перед его воротами на демонстрацию протеста собрались десятки взрослых мусульман. Директор школы принес извинения родителям. Учителя уволили. Он сбежал из города, поскольку ему угрожали смертью.

Сейчас в Британии много рассуждают о будущем Афганистана, где талибы хотят построить исламское государство, основанное на законах шариата. Политики и журналисты оплакивают судьбу афганских женщин, вынужденных надеть паранджу. Думают о том, как заставить талибов соблюдать права человека.

Однако в Британии тоже есть «Талибан». Существуют десятки судов шариата, то есть в стране сложилась параллельная судебная система. Права женщин в мусульманских общинах также ограничены. Заключаются принудительные браки между британскими мусульманками и их родственниками в азиатских странах, что дает мужьям право селиться в Британии. Такие браки запрещены законом, но соблюдают его далеко не все.

В сентябре 2016 года проповедника Анджема Чудари посадили на пять с половиной лет за пропаганду терроризма. Отсидел он всего два года. Его отпустили, но запретили публичные выступления и общение с прессой. В июле этого года запрет отменили. Теперь Анджем Чудари может спокойно давать «искренние советы руководителям Талибана» и пропагандировать проект исламского халифата на территории Британии. А почему нет? У него есть гражданские права. Он британец. Он «англичанин».

Между тем английский учитель из английского города Бэтли продолжает скрываться. Его имя не разглашается, в газетах пишут просто «учитель». Боятся, что кто-нибудь отрежет ему голову.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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