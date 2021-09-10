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Общество10 сентября 2021 3:00

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция траурной церемонии

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве пройдет прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021 года. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии, которая в 6:30 начнется в штабе министерства по адресу: ул. Ватутина, 1.

В этот же день спецборт Ил-76 доставит гроб с телом трагически погибшего министра в Санкт-Петербург, где Евгения Николаевича похоронят на Северном кладбище рядом с его бабушкой.

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Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым: прямая трансляция
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым: прямая трансляция
В пятницу, 10 сентября, в Москве проходит церемония прощания с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым. Глава МЧС погиб 8 сентября, пытаясь спасти режиссёра Александра Мельника.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось. В Норильске он находился с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход работ строительства пожарной части. В регионе были запланированы масштабные учения в Арктической зоне.

Соболезнования родным и близким Зиничева принесли президент Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, патриарх Кирилл и другие известные люди, в том числе и лидеры зарубежных стран. Они подчеркивали мужество и самоотверженность главы МЧС, пытавшегося спасти человека ценой собственной жизни.

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