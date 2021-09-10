Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция траурной церемонии

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве пройдет прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021 года. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии, которая в 6:30 начнется в штабе министерства по адресу: ул. Ватутина, 1.

В этот же день спецборт Ил-76 доставит гроб с телом трагически погибшего министра в Санкт-Петербург, где Евгения Николаевича похоронят на Северном кладбище рядом с его бабушкой.

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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось. В Норильске он находился с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход работ строительства пожарной части. В регионе были запланированы масштабные учения в Арктической зоне.

Соболезнования родным и близким Зиничева принесли президент Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, патриарх Кирилл и другие известные люди, в том числе и лидеры зарубежных стран. Они подчеркивали мужество и самоотверженность главы МЧС, пытавшегося спасти человека ценой собственной жизни.

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8 сентября 2021 года погиб глава МЧС России, генерал-полковник Евгений Зиничев. Он ушел как настоящий спасатель – бросившись на помощь человеку в беде (подробности).

«Генерал Зиничев не думал – прыгать или не прыгать. Лететь или не лететь куда-то в точку, где чрезвычайная ситуация. Он это сразу делал»

Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края министр проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. А параллельно с этим велись съемки для фильма для МЧС (подробности).

Режиссер Александр Мельник будто предвидел свою с Евгением Зиничевым гибель на Севере

Мельника многие СМИ называют просто оператором. Нет, он был известным кинорежиссером. В командировке с генералом Зиничевым искал места съемок для учебного фильма МЧС и своей новой документальной картины об освоении Арктики и Северного морского пути (подробности).