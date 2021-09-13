Сколько Чехия готова заплатить за ненависть к России

Если спустить с рук сейчас задержание Александра Франчетти, можно представить, что начнется – замучаемся ноты протеста выписывать

Я, как спецкор «Комсомольской правды», был весной 2014-го и в Крыму, и в Славянске, и в Донецке. Десятки российских журналистов, с которыми я работал тогда бок о бок, теперь числятся на Украине не просто в каких-то там списках сайта «Миротворец», а в розыске СБУ. Знаю, что мое розыскное дело в Киеве продлили еще на 5 лет. И нет сомнений, что подобные дела сейчас заведены уже на тысячи граждан России. Поэтому если спустить с рук сейчас задержание Александра Франчетти, можно представить, что начнется – замучаемся ноты протеста выписывать.

Российский консул в Праге уже посетил задержанного россиянина. Не мог не посетить – Крым неотъемлемая часть России. Поэтому, нет сомнений, что за Франчетти дипломаты будут биться до конца, но, надежд на то, что справятся сами – мало.

Где же этот конец и что можно сделать?

Чехия имеет (для своих размеров) достаточно серьезный товарооборот с Россией – $6,1 млрд. по данным на 2020 год. Экспорт и импорт примерно одинаков, то есть, торгуем взаимовыгодно и это заметно даже в быту. Чешские автомобили собираются в России, чешские деньги вкладываются в российский бизнес, в его самые важные отрасли: машиностроение и станкостроение.

И на фоне этой благостной картины Чехия как с цепи сорвалась.

Сначала был омерзительный скандал со сносом памятника советскому маршалу Коневу в Праге, которую он освобождал. Потом Россию обвинили во взрыве складов боеприпасов – выслали 60 наших дипломатов, закрыли школу при посольстве, потребовали «компенсацию за диверсию»...

Понятно, что чешское правительство просто сошло с ума в интересах третьих стран. И Россия, на всякий случай, уже объявила Чехию «недружественным государством».

Статус «недружественного государства» с одной стороны формален, а с другой, согласно букве закона, означает страну, политика которой "представляет угрозу территориальной целостности РФ или направлена на экономическую и политическую дестабилизацию РФ". В международном праве это уже – "государственный терроризм". Но, Чехия состоит в НАТО и чувствует себя там уютно, а ведет – запредельно-нагло.

Что можно сделать?

Есть всего один вариант. Санкции. А они сработают лишь в одном случае – если будут тотальны, а их срок официально оговорен: как только гражданин России окажется дома. Торговлю можно подкрепить разрывом дипломатических отношений.

Конечно, ущерб будет велик, но не смертелен.

При этом возникнет профилактический эффект – никто больше не станет выполнять дикие желания главного полуевропейского фрика – Украины.

По-хорошему, разбираться нужно с заказчиком всей этой истории – Украиной. Она ли сама додумалась ловить в Европе граждан России или ей подсказали друзья в США, это неважно. Как сделать, чтобы Украина отозвала свой иск? Неужели нет вариантов без наступления на Киев? Конечно, есть.

Оздоравливающие, отрезвляющие процедуры с Украиной нужно проводить одновременно с Чехией. Иначе, эта музыка будет вечной, а в оркестр назначенных русофобов уже сбегутся все европейские шавки.

Кажется, на примере Прибалтики и ее дохнущего транзита, мы продемонстрировали всем, какое русофобия - это дорогое занятие. Почему бы не повторить? Повторение – мать учения.