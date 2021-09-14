Три простых вопроса о смертельном отравлении арбузами: Какой яд от крыс и насекомых опасен для людей

В самой же истории с арбузным отравлением осталось немало вопросов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Арбузная история» на улице Совхозной переполошила жильцов дома №16. Сначала с симптомами отравления оттуда увезли семью Ефремовых — маму, бабушку и внучку. Девочка и пенсионерка умерли в больнице. И все это из-за банального арбуза из супермаркета!

Арбуз семья купила 8 сентября магазине «Магнит», расположенном на первом этаже их многоэтажки. Всю ночь Ефремовы мучились диареей, рвотой и высокой температурой. В итоге выжила только мама Елена.

13 сентября, на четвертые сутки после госпитализации, ее выписали из инфекционной больницы №2.

В больницу с симптомами отравления увезли еще 8 жителей дома. Но все в один голос заявляли, что арбузы не ели. Вечером 13 сентября в свою квартиру уже вернулись подростки из семьи Гуловых и их дядя. Девочек 12 и 17 лет, а также 26-летнего родственника госпитализировали 11 сентября.

В доме проверили все: от водопровода до вытяжки, и после сорока экспертиз следствие назвало причину смерти бабушки и внучки. К острому отравлению химическими веществами действительно привел арбуз. Но не сам по себе, конечно. Накануне покупки в магазине провели дезинфекцию, обработав поверхности смесью ядов от крыс и насекомых. Дезинфектор, 39-летний Антон Котов, задержан и за халатность ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В самой же истории с арбузным отравлением осталось немало вопросов. Вместе с экспертами kp.ru отвечает на главные.

- Какой яд от крыс и насекомых смертельно опасен для людей?

Точное название химического вещества, которым дезинфектор обработал прилавки, следователи пока устанавливают. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, она точно назовет дозы и химический состав средства для уничтожения крыс и насекомых, использовавшегося в супермаркете.

- Смысл инсектицидов в том, что они токсичны в первую очередь для насекомых. Чтобы отравиться человеку — нужно есть вещество ложками. То есть отравиться инсектицидами, которые попали на продукты, до летального исхода не то что сложно, а невозможно. Свой основной урон они могут нанести при опрыскивании — если человек вдыхает взвесь, - пояснил Николай Дубинин, врач-дезинфектор, директор по качеству компании «Добролов». – Другое дело химия от крыс. Такие яды действуют на всех теплокровных, в том числе и на людей. Современные препараты не острого, а отсроченного действия. На тот случай, если человек съест яд, отравление будет происходить постепенно — чтобы успели оказать первую помощь. К врачам нужно обратиться в течение первых двух часов после появления симптомов отравления.

- Как могли отравиться соседи, которые не ели арбуз?

- На кадрах с видеокамер из магазина хорошо видно, что дезинфектор поливает ядом не только арбузы, но и весь прилавок с овощами и фруктами. Очевидно, что максимальное число химии попало именно на арбуз, купленный Ефремовыми, но остальные продукты тоже были заражены. Вероятно, соседи ели яблоки или картошку с ядами из этого же магазина. Им просто повезло, что дозировка химии была меньше. Уверен, что отравления были и в соседних домах, - предположил Александр Ишевский, доцент кафедры технологии продуктов питания Национального Исследовательского Института.

- Что помогло выжить Елене Ефремовой?

Арбуз вся семья ела вместе. При этом именно Елена, первой легла в больницу. Сделала она это спустя 20 часов после начал отравления, тогда как ее мама-пенсионерка была госпитализирована спустя 26 часов, а дочка спустя почти 28 часов!

- В случае с отравлениями химическими веществами счет всегда идет не на часы, а на минуты. В этой ситуации все трое были госпитализированы после суток мучений с диарей и рвотой. Именно эта задержка в конечном счете стала летальной для бабушки и внучки. Время было упущено, произошла полная интоксикация организма, - объяснила Галина Дементьева, врач-реаниматолог.

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Как правильно мыть овощи и фрукты из супермаркета

По мнению экспертов, от тяжёлых последствий семью могла спасти простая водопроводная вода.

- Некоторую часть химикатов можно было смыть в процесс мытья арбуза. Максимально эффективным могло оказаться замачивание ягоды в воде. Это помогло бы избавиться от химии, оставшейся на кожуре. При этом яды имеют свойство проникать внутрь, и в случае их высокой концентрации, спастись от отравления одним только мытьем, просто невозможно, - прокомментировала врач-гигиенист Ольга Дубровская.

Но все же мыть овощи, фрукты и ягоды из магазина необходимо. Причем делать это нужно правильно.

- Все плоды с толстой и несъедобной кожицей (апельсины, баклажаны, дыни, арбузы) стоит мыть с помощью специальной щётки горячей водой. Можно использовать при этом детское мыло или специальное средство для мытья овощей и фруктов. После процедуры обдайте продукт горячей водой. Усиленно мыть несъедобную кожуру надо, потому что химикаты могут попасть в продукт в момент разрезания ножом.

- Фрукты и овощи со съедобной кожурой (огурцы, яблоки, помидоры) нужно мыть мягкой губкой проточной водой в течение 3-5 минут.

- Ягоды перед едой замочить в проточной воде. Для эффективного мытья потребуется 5-10 минут. Точно так же стоит промывать свежую зелень.

- Корнеплоды (морковь, картофель) перед мытьём замочить в холодной воде на 10-15 минут. Только после этого приступайте к процедуре мытья со щёткой. Уже после снятия кожуры овощи надо еще раз промыть под проточной водой.

- Мыть нужно и сухофрукты, особенно те, что куплены на развес. Лучше всего промыть финики или курагу сначала под проточной водой, а потом обдать их кипятком.