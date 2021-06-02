"Татушка" Юля, рэпер Гнойный и живой мем: 10 звёзд, которые собрались в Госдуму

Экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова собралась было в Госдуму, попросив поддержки у жителей Ивановской области.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Плохи те выборы в Думу, где партии, как женихи на смотринах, не лезут из пиджаков вон, чтоб привлечь к себе внимание. А как это проще всего сделать? Ну, конечно, выдвинуть «звезд»! Артистов, спортсменов, журналистов. Беспроигрышно и сердито.
И выборы в Думу-2021 исключением не стали. Голосование только в сентябре, а наши «звезды» уже зажигают — во всех смыслах — объявляют, что идут в политику. И лучше всех знают — что нужно народу.
Смогут ли «звезды» в Думе выступить не хуже, чем на экране? Что обещают? И кто, собственно, они — наши новые рейганы и зеленские (выбились же в Америке и на Украине артисты аж в президенты, а у нас пока метят лишь в депутаты)? «КП» составила ТОП самых раскрученных артистов и журналистов, решивших бросить себя в распыл политической борьбы.
Денис МАЙДАНОВ
Певец (член Единой России) собирается избираться в подмосковном Одинцово. Сейчас от этого одномандатного округа в Госдуме заседает не менее известная телеведущая Оксана Пушкина, но она переизбираться на новый срок не хочет.
- На концертах многие родители говорят, что воспитывают детей на моих песнях, это для меня знак доверия, - без ложной скромности говорит Майданов.
Денис Майданов.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Зачем певцу место в парламенте? Денис говорит, что его интересует молодежь. Он хочет научить ее патриотизму и уважению к старшим (сам певец это называет «ликвидацией разрыва поколений»).
В принципе, патриотизмом Майданов и без Думы занимается. У него достаточно скрепных песен: «Флаг моего государства», «Россия, вперед», «Кто такие русские». Может, он думает, что с депутатского кресла все эти мантры будут звучать убедительней, чем со сцены? Что ж, посмотрим, что скажет народ.
Анатолий ВАССЕРМАН
Живой интернет-мем. В сети Вассермана часто зовут Онотоле. Завсегдатаи форумов любят Анатолия за то, что он все знает и носит забавную жилетку с миллионом маленьких карманов.
Больше всего Вассерман известен своим участием в огромном количестве интеллектуальных телеигр. Начал в 1989 году со «Что? Где? Когда?» и понеслось… А еще Анатолий четыре года подряд вел умную передачу на радио «Комсомольская правда».
Анатолий Вассерман.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вассерман может стать незаменимым депутатом. Он единственный, кто без подсказки Википедии, способен раскритиковать законопроект за то, что такое уже было в Древней Греции и закончилось войной со Спартой. Онотоле планирует избираться по партсписку Справедливой России.
Юлия ВОЛКОВА
В первую и до недавних пор последнюю очередь, эта девушка была известна, как вокалистка группы Тату и гей-икона нулевых. Сразу оговоримся: гомосексуальность была лишь частью образа. В 2004 году Юлия забеременела от охранника, разрушив все сомнения поклонников.
Последние годы лет о Волковой вспоминали либо из-за ее несчастий, либо из-за скандалов. Вот две самые громкие новости десятилетия о Юле:
- В 2012 году после операции на щитовидной железе из-за врачебной ошибки экс-татушка практически потеряла голос.
- В 2016 году Волкова снова легла на хирургический стол — ухажер сломал ей челюсть.
Волкова участвует в праймериз Единой России — от одномандатного округа Ивановской области.
«Мои замечательные, так больше нельзя! - сложив ладошки замочком, обратилась Юлия к избирателям в агитролике, который тут же порвал Интернет. - Мне стыдно за всё происходящее вокруг! Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях, проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены выживать, а не жить».
Волкова начала свой предвыборный ролик со слов "Мои замечательные! Так больше нельзя!".
Фото: YouTube
И эта обличительная речь так расходилась с образом гламурной дамы на экране, что зрители и конкуренты входили в ступор: а так тоже можно было? Но принесет ли это экс-татушке политический успех?
Тимофей БАЖЕНОВ
Этот телеведущий тоже участвует в праймериз Единой России — в Думу от московского округа Бабушкинский.
Баженов больше всего известен своими экологическими шоу и готовностью на себе испытывать любую дичь. В парламенте он хочет исправлять «несовершенство экологического законодательства».
Тимофей Баженов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В принципе, логично. Баженов в своих шоу на камеру ел змей, кузнечиков, сырые грибы, а однажды даже муравейник. Кто, как не он, понимает важность сохранения чистой природы. Лопать экологически нечистую мышь (тоже ел) — врагу не пожелаешь.
Слава КПСС
Если желание Вячеслава Машнова, известного как рэпер Гнойный или Слава КПСС, попасть в Думу — не шутка (а такого от артиста легко можно ждать), то он будет избираться от партии вегетарианцев.
- Я пообщался со друзьями из партии Зеленая альтернатива, там оказались очень хорошие ребята, все вегетарианцы. Я принял решение выдвигаться в Думу вместе с ними, — заявил рэпер.
Вячеслав Машнов ("Слава КПСС").
Фото: YouTube
Парламентарии прошлых созывов приняли массу законов, усложняющих рэперам жизнь: запретили ругаться, пропагандировать наркотики, оскорблять чиновников. Вполне вероятно, что Гнойный захочет пару-тройку таких отменить. А, может, запретит есть мясо?
В любом случае идти в нашу Думу с псевдонимом Слава КПСС — перспективно. Видимо, товарищу Зюганову пора собирать экстренный пленум КПРФ, чтоб решать — как нейтрализовать такого конкурента.
Владимир МЕНЬШОВ
Оскароносный режиссер планирует избираться в столице от Справедливой России. Посмотрим, поверит ли Москва Меньшову в этот раз.
Режиссер Владимир Меньшов.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Владимир Валентинович безусловно велик, а его фильмы поистине народные (и «Любовь и голуби», и «Москва слезам не верит»...) но к моменту выборов ему будет уже 82 года. А к концу парламентского срока стукнут все 87 лет. Меньшов может стать одним из самых солидных по возрасту депутатов в истории Думы. Сейчас «рекорд» принадлежит 85-летнему Владимиру Ресину — бывшей правой руке Лужкова.
Владимир МАШКОВ
Худрук Московского театра Олега Табакова заявился на праймериз в московском партсписке ЕР. Сам мэтр свой поход в Думу никак не комментирует. Ни одного предвыборного выступления у него не было, на звонки «Комсомолки» Машков не ответил. Некоторые знакомые актера даже начали утверждать, что Владимир, на самом деле, не хочет в политику - просто его позвали для повышения интереса к голосованию.
Актер, режиссер Владимир Машков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Машков, кстати, уже участвовал в думских выборах. В 2011 году он вошел в тройку списка «ЕР» по Кемеровской области, но после победы отказался от мандата. Артист сказал, что хочет и дальше заниматься творчеством.
Екатерина ГОРДОН
Главное, что надо знать про Катерину: у нее миллион подписчиков в Instagram. Большинство парламентариев могут только мечтать о такой трибуне.
Сама Гордон сейчас называется себя юристом, а до этого — писателем, а до этого политологом. Хотя и журналистом она была… Короче, возможный кандидат-многостаночник от Справедливой России (Екатерина хочет попасть в федеральный список партии). Ее адвокатское агентство специализируется на бесконечных судах российских звезд.
Катерина Гордон.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Да и сама Гордон известна скандальным разводом с Сергеем Жориным (еще один звездный адвокат), склокой с певицей Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным, ссорой с Айзой Долматовой (бьюти-блогерша с 3,4 млн. подписчиков в Instagram). Мы, пожалуй, больше ничего про Екатерину писать не будем, потому что любой косой взгляд в ее сторону быстро превращается в новый суд с прямой трансляцией в Instagram. А нужен ли такой депутат в Думе — решайте сами.
Евгений ПОПОВ
Ведущий рейтингового полит - шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Известен еще и как муж своей соведущей Ольги Скобеевой. У жены в соцсетях (в Instagram и Telegram точно) в четыре раза больше подписчиков, поэтому не удивительно, что Евгения часто вспоминают через супругу. Хотя он и сам — несомненно талантлив и патриотичен.
Евгений Попов на съемках политического телешоу "60 минут".
Фото: YouTube
Евгений может похвастаться политической позицией, полностью отвечающей моменту. Что у России болит, о том и говорит. Меньшего и нельзя ждать от ведущего федерального канала.
Вероятно, Попов нацелен повторить успех Петра Толстого - потомка великого писателя, который после прошлых выборов успешно перешел с Первого канала в Думу — сразу в кресло вице-спикера. А на днях возглавил и московское ЕдРо.
А, может, это запрос на перемены?
По мнению политолога Марата Баширова, в выдвижении «звезд» в политику сегодня больше заинтересованы не партии, а сами артисты.
- Да, во время старых предвыборных циклов артистов звали для пиара партий. Сейчас отношение к Думе меняется — люди понимают, что нам больше не нужны просто «говорящие головы». Половина этих «звезд» реально попасть в Думу и не рассчитывают. Победить сегодня можно, только если предложить простые конкретные решения. Тогда появится шанс собрать голоса «мешочников» - очень мелких предпринимателей (а их в стране до 11 миллионов), которые годами не ходят на выборы. А если бы партии действительно хотели знаменитостями завлечь народ, то выбрали бы кого поинтереснее. Например, хоккеиста Овечкина или футболиста Дзюбу.
Политтехнолог Аббас Галлямов напротив считает, что нынешний поход артистов в Думу — это не дешевый пиар, а запрос на перемены.
- Раньше артистов набирали партийные руководители для оживления бюрократической массы. Но сейчас «звезды» заявляются по собственной инициативе. Ту же татушку Волкову никто не звал. Это дух эпохи. Всегда растет количество непрофессионалов в политике, когда народ хочет изменений, - рассказал Галлямов.
«Застряли в лифте»
Есть забавный закон, придуманный канадским педагогом Лоуренсом Питером: каждого человека повышают до тех пор, пока он не «застревает в лифте». Есть, к примеру, хороший учитель. Его повышают, и он становится хорошим завучем, потом хорошим директором… А вот на посту главы Департамента образования наш учитель уже не справляется. Поэтому его дальше не повышают, и он застывает на этой должности.
Если взглянуть на артистов, спортсменов, медийных персон, идущих в Думу, то видно, что у некоторых карьера либо завершилась, либо близка к этому. Парламент для них — либо тот самый «пик Питера», либо попытка хитро обойти его, сделать шаг в сторону — от сцены к трибуне, чтоб продлить движение карьеры.
С другой стороны, российский закон разрешает избираться в Думу всем. А все совершеннолетние граждане имеют право проголосовать за кого угодно. Принцип не идеальный, но получше многих. Почему бы над законами работать и не актерам со спортсменами? Ведь хотя бы в своих областях они кое что понимают. И получше многих карьерных чиновников и депутатов.
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