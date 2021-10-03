Ева Меркачева: Мы не ожидали, что в Белоруссии заблокируют «Комсомолку». Это недружественный жест

Член постоянной комиссии по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Член постоянной комиссии по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева прокомментировала блокировку сайта kp.by и задержание журналиста Геннадия Можейко.

Напомним, что журналист "Комсомольской правды в Беларуси" был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске. Накануне в Беларуси был заблокирован сайт kp.by. Это произошло сразу после того, как на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками программисте Андрее Зельцере.

- На самом деле эта история нас шокировала. Мы, честно говоря, не ожидали, что заблокируют и сайт «Комсомольской правды», хотя гонения были. Все-таки это такой достаточно недружественный жест, — прокомментировала Ева Меркачева ситуацию вокруг kp.by на Радио «Комсомольская правда».

Сейчас говорят, что задержанный журналист, он гражданин Белоруссии. Это так, но, тем не менее, он сотрудник российского СМИ. И не произошло ничего такого, что, на мой взгляд, можно было бы вменить ему как преступление, и по российским законам, и по белорусским законам. На мой взгляд, это какое-то сумасбродство.

Мы возмутились. У нас есть такое заявление, которое опубликовано на сайте СПЧ, под ним подписались все члены нашей профильной комиссии по защите свободы слова. Какова будет реакция, пока неизвестно ничего, мы еще не получили… Но обычно белорусские власти в принципе, мне кажется, пространно реагируют, если реагируют вообще на какие бы то ни было сообщения о нарушении свобода слова у них на территории.

Я думаю, что выступят не только российские журналисты, но и европейские, и международное журналистское сообщество по этому поводу возмутится. Другое дело, к чему это приведет. Я полагаю, что поскольку это российское СМИ, мы должны настаивать на немедленном освобождении журналиста. Мы должны настаивать на том, чтобы все-таки российские СМИ могли существовать в нормальном поле, в правовом, но чтобы это не было так, когда в любой момент белорусские власти могут назвать неправовым все то, что идет вразрез с их политикой, то есть любая информация, которая не соответствует официальной.

Может быть, начать как раз приведение в чувство с истории журналистской. Если мы сейчас все объединимся и покажем, что так нельзя поступать, что речь даже не о конкретном журналисте и не о конкретном СМИ, а речь о том, что люди в принципе имеют право на информацию. Иначе у нас Белоруссия превратится просто в Северную Корею. Не думаю, что это кому-то нужно.

- Некоторое уточнение по поводу размещения обращения. Вы сказали, на сайте разместили. Контактирует ли Совет, может быть, с какими-то органами в Белоруссии, куда можно было бы какой-то официальное обращение направить? Вы же понимаете, то, что вы публично сказали, это всегда можно вроде как не увидеть, еще что-то. А так можно направить какое-то обращение по какой-то линии. Есть такая возможность?

- Да, мы надеемся, что такое официальное обращение от нас в ближайшее время уйдет, и я думаю, что будем его адресовать непосредственно белорусскому правительству. Наверное, даже не МИДу, не МВД белорусскому или КГБ, а конкретно правительству, чтобы решение было принято на самом высоком уровне. Иначе мы просто потеряем время. Белоруссия нам близка, у нас огромное количество белорусов проживает в России, россиян в Белоруссии, мы связаны корнями, и тут выясняется, что подобное происходит рядом с нами, и не реагировать на это просто невозможно.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали. Я вхожу в состав Совета по правам человека при президенте. Мы вчера долго обсуждали в закрытом чате эту ситуацию. И со стороны нашей комиссии по защите прав журналистов и свободы слова уже на сайте Союза опубликовано заявление, оно есть и в наших социальных сетях, и на сайте Союза журналистов. Мы сейчас готовим заявление и от имени Союза журналистов, которое завтра утром появится на сайте, которое мы переведем на английский и отправим в Международную федерацию журналистов и в другие правозащитные и журналистские международные организации. (полный текст интервью)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Сунгоркин: Все, что происходит с «Комсомольской правдой» в Белоруссии – произвол

Главный редактор «Комсомолки» в прямом эфире Радио «КП» прокомментировал ситуацию вокруг белорусского журналиста Геннадия Можейко и сайта kp.by (подробности)

Сергей Степашин о задержании журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко: Я согласен с Владимиром Сунгоркиным - это произвол

Экс-премьер, бывший руководитель Лубянки и МВД прокомментировал Александру Гамову ситуацию с блокировкой kp.by в Беларуси (подробности)

Пропавший журналист «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе Окрестино в Минске

Корреспондент был задержан в Москве (подробности)

Пишет о технологиях, призер Пресс-фото: Кто такой Геннадий Можейко, задержанный журналист «КП»-Беларусь»

1 октября 2021 года корреспондент KP.BY был взял под стражу в Москве. Рассказываем, кто такой Геннадий Можейко (подробности)