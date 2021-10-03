Сергей Степашин о задержании журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко: Я согласен с Владимиром Сунгоркиным - это произвол

Сергей Степашин в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, вы были шефом спецслужб и шефом Министерства внутренних дел. Как такое вообще возможно, чтобы журналиста «Комсомолки», хоть он и гражданин Белоруссии, в Москве арестовали и спокойненько вывезли. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин назвал все происходящее беспределом.

- Согласен с оценкой главного редактора «Комсомолки», моей любимой газеты, которую я читаю уже много лет, сотрудничаю с ней. Поэтому вы молодцы, что послали туда своего спецпредставителя. Я, кстати, жду реакции не только от Марии Захаровой, директора Департамента информации и печати МИДа, но, наверное, и от чиновников повыше, коль уж мы говорим о Союзном государстве.

Вы правильно поставили вопрос. Я полагаю, вам нужно сделать официальный запрос в МВД и ФСБ и получить ответ, как так можно, в столице нашей Родины захватывать человека и вывозить его. Такого я не помню давно, честно говоря.

- На ваш взгляд, как должны были бы поступить силовые органы России (а они не могли не знать об этом) в данном случае?

- Ну, то, что они сейчас знают об этом, для меня совершенно очевидно. Я думаю, идет разбирательство, по крайней мере. И вообще, это вопрос тоже первого лица.

- Если бы вы по-прежнему возглавляли одно из силовых ведомств, что бы вы сделали, если бы поступил запрос от белорусских коллег?

- Я не знаю, кто этого журналиста захватывал, каким образом и как его вывозили через границу (хотя границы у нас весьма условные). Поэтому я не готов сейчас комментировать эти вещи. У нас есть, конечно, договор о правовой помощи, о выдаче. Но для этого необходимо серьезно разобраться, в чем обвиняют человека, какие он совершил правонарушения, включен ли в список Интерпола. Тут целая процедура есть на самом деле.

Журналиста Геннадия Можейко задержали в Москве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ваш прогноз? Что ждет нашего коллегу?

- Реакция МИДа в лице госпожи Захаровой уже известна. Я абсолютно убежден, что об этом знает и наш президент. Насколько мне известно, он сейчас в Минск не едет. Я знаю, что Владимир Владимирович очень жестко всегда отстаивает позицию и России, и Союзного государства. Так что будем рассчитывать и надеяться, что все должно быть нормально. Хотя, честно говоря, я очень переживаю за этого парня и вообще за то, что происходит сейчас в Белоруссии.

- А что будет с газетой нашей? Видите, там и газету ежедневную прикрыли, мы год ее печатали на территории России, а потом туда возили.

- Ну, слава богу, «Комсомолка» издается во многих регионах, и не только нашей страны, есть техническая возможность ее почитать. Я хочу пожелать нашей замечательной газете говорить правду, правду и только правду. В этом и есть сила журналистики.

- Что мы и делаем многие годы.

- Совершенно верно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе 2020 года газету «Комсомольская правда в Беларуси» запретили печатать, поэтому тираж приходилось ввозить из России. Но "Белпочта" отказалась и распространять её среди тех, кто оформил подписку. Газету продавали в редакции и торговых сетях.

Во вторник, 28 сентября 2021, сайт kp.by опубликовал материал Геннадия Можейко с комментарием одноклассницы Андрея Зельцера. Вечером того же дня во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, а силовики в ответ застрелили Зельцера.

В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, что в школе Андрей занимался фехтованием. Она также отметила, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника.

Материал с разговором о Зельцере быстро отредактировали, а вскоре удалили. Несмотря на это, утром после публикации Мининформ принял решение заблокировать сайт kp.by.

В квартире Геннадия Можейко сотрудники КГБ провели обыск, в постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Геннадий был задержан в Москве, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев:

- Согласен с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой - чтобы делать исчерпывающие выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу.(полный текст интервью)

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