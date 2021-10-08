CК России предъявил обвинение хулиганам, напавшим на пассажиров в метро Москвы

Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову, напавшим на пассажиров метро, предъявили обвинения. Фото: Кадр видео

Следственный комитет России предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела о нападении на пассажиров в Московском метрополитене: Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство" и "угроза применения насилия в отношении представителей власти".

- По данным следствия, 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда Московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия. Находившийся рядом 25-летний воронежец Роман Ковалев сделал им замечание и попросил прекратить хулиганские действия. После этого обвиняемые начали его избивать. Когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение, - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Несмотря на угрозы, одна из женщин нажала на кнопку "вызов машиниста" и сообщила о происшествии.

После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но благодаря помощи очевидцев преступления были задержаны сотрудниками полиции на улице.

- При этом один из хулиганов пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика, - отметила Петренко.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы и следственные действия, которые потребуются в суде. Как ранее сообщал kp.ru, один из обвиняемых успел пожаловаться правозащитникам. Он заявил, что его без причины дважды в живот ударили в конвойном помещении Черемушкинского суда.

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы навестили хулиганов в СИЗО №7, где они проведут ближайшие месяцы. Суд арестовал их до 5 декабря.

Отметим, что в четверг днем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о награждении медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалева, а вечером сделал второе поручение своему кадровому подразделению. На этот раз он распорядился подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалева и сообщила о происшествии машинисту поезда.

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