Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии Мира: «Все, что получу, отдам на благотворительность»

Дмитрий Муратов Фото: Александр ГАМОВ

- ...Але, Дим?

- Да, Саш, здравствуй!

- Ой, привет. Ну, я тебя поздравляю. Вчера…

- Спасибо!

- .. не смог это сделать. Для тебя это было неожиданно?

- Абсолютно.

- Да ты что! То есть, ты даже не знал, что кто-то документы подает, кто-то оформляет…

- Ничего не знал.

- Слушай, ты вот в этот момент, когда прошла информация, что Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии Мира, ты чем был занят? Ты гранки правил, по-старинному говоря, у компьютера сидел, не знаю, завтракал…

- Саша, я бранился со специальным корреспондентом Милашиной по поводу ее материала, вот и все. Все прозаично.

- То есть, вдруг приходят и… А вот когда вот говорят Муратову, что ты лауреат Нобелевской, ты как, что у тебя было в мыслях? Ты перестал браниться, заулыбался или, наоборот, еще больше стал? Как вот…

- Я пропустил звонки. Они по своему протоколу сначала делают звонки из этого комитета по присуждению премии, чтобы сказать за полчаса до объявления, что вот она, типа, такому-то попала. А поскольку я был занят разговором со специальным корреспондентом Милашиной, то я три звонка из города Осло пропустил.

- И не стал перезванивать?

- Нет. Вот и все.

- Ты только в «Комсомолку» перезваниваешь...

- Слушай, ты меня сейчас должен простить, потому что у меня началась планерка.

- Подожди, Дим, еще два вопроса буквально. Вот там больше миллиона долларов. Куда Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, их потратит?

- Саш, во-первых, эта премия поделена на две части. (Между Муратовым и американо-филиппинской журналисткой Марией Рессе. - А.Г.) Мария - абсолютно замечательная женщина, которая потрясла Филиппины и фактически в одиночку противостоит диктатуре. Поэтому, премия что-то миллион сто тысяч (долларов. - А.Г.), по-моему, объявлено вчера было, она разделена пополам.

И из этой половины мы часть, редакция так решила, точно передаем часть в Фонд «Круг добра» для детей, которые болеют орфанными редкими заболеваниями, для которых нужны очень дорогие лекарства.

- С которыми ты уже работаешь, в общем, с детьми…

- С которыми мы почти два года уже занимаемся этой темой, наша редакция. Во-вторых, это фонд «Вера» - московский хоспис Нюты Федермессер, который после смерти Веры Миллионщиковой возглавила – ее дочка Анна Константиновна или Нюта Федермессер.

Третье – это фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

- Да.

- Какую-то часть мы дадим тем журналистам, которые оказались безработными. В какой форме, мы пока не знаем.

- То есть, не ваших журналистов, а вообще?

- Вообще, конечно. Да.

А какая-то часть останется, безусловно, в редакции. У нас есть нужды, причем, нужды, связанные со здоровьем наших журналистов...

Мы пока не понимаем, это, вообще иностранное финансирование или это простится нам, да?

Кстати, это будет потрачено не на производство газеты, а на ее медицинский фонд для того, чтобы наши сотрудники, особенно те, которые нуждаются в очень сложной помощи, с очень сложными медицинскими диагнозами, могли нормально продолжить лечение. Приблизительно так, Саш.

- Еще, извини, вопрос. Твои близкие, родные - как это все восприняли?

- Это мы не комментируем никогда. Сорри.

- И еще. Скажи, почему не так уж много людей, которые злорадствуют по поводу лауреатства Муратова. То есть, их вот единицы. Я вот…

- Да, ну, любят эту газету, Саш. Вот и все.

- Михаил Сергеевич тебе звонил? Или ты ему звонил?

- Да, и вчера, и сегодня.

- Так. Что он говорит?

- Ничего особенного. Он говорит, что у нас в газете работают теперь не один лауреат Нобелевской премии – он же акционер, у Михаила Сергеевича же 10%.

- Да?

- Да. Теперь он в этом качестве не один. И очень довольно посмеялся.

- Слушай, теперь можно вам клуб создавать лауреатов нобелевских.

- Я тебя крепко обнимаю.

- Подожди! Байден чего пишет, скажи?

- Я не знаю.

- Ну, он же тебе поздравление прислал, ты чего ж, Байдена не читаешь, президента?

- Я не знаю, я не читал, Саш.

- А будешь читать?

- Ну, Саш, ну, наверное, мне сегодня дадут. Сейчас, на планерке там чего-то. Правда, я не очень слежу сейчас, Саш. У нас сейчас просто планерка.

- Скажи, еще завершающий вопрос. Вот у тебя, оказывается, много фанатов, поклонников не только среди журналистов…

- Саша, ты меня должен простить. Правда! Ну, я не могу. (не слышно) Ты уж прости меня. Давай, пока!

- Обнимаю, Дим. Счастливо.

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