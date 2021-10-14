Шаляпин готовится к суду с Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская не пощадила вдовца. Фото Константина Иванова

С бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк -Романовской Прохор Шаляпин появлялся в свете два года назад. Потом их пути разошлись, Шаляпин стал встречаться с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, на которой впоследствии женился. Чем все это закончилось, мы все знаем. Татьяна на третий день после свадьбы слегка с ковидом и спустя полтора месяца умерла, не приходя в сознание.

В интервью таблоидам Виталина Цымбалюк-Романовская не пощадила вдовца, обвинила во лжи.

- Я не интересуюсь и не знаю что у него произошло. Извините, я просто не верю во все истории Прохора…Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь. Мне нечего сказать,- заявила пианистка Teleprogramma.pro.

А в интервью порталу Дни.Ру добавила:

«За время моего общения с Прохором он старался подражать Филиппу всегда и во всем – в одежде, имидже, все его выходы в информационное пространство связаны с целью завладеть вниманием кумира. Каждая публикация в Инстаграме – это новый поход Прохора на рынок «Дубровка» и поиск подделок известных брендов – копий костюмов Филиппа Бедросовича».

Именно с подачи Виталины появились предположения, что жена Шаляпина якобы не умерла, а с артистом разыграла этот страшный спектакль.

В ответ на речи отвергнутой женщины Шаляпин набрал адвоката Александра Бенхина, который подготовил официальное письмо в СМИ и Цымбалюк -Романовской.

- Пока это досудебная претензия, но если эта дама продолжит в том же духе, мы с Прохором Андреевичем обратимся в суд,-подчеркнул в беседе с kp.ru звёздный адвокат Александр Бенхин.

- В соответствии с законодательством РФ, я запрещаю гражданке Цымбалюк использовать моё имя в своём пиаре, - говорит Прохор Шаляпин. - Очевидно, дама цинично готовится к дню памяти Армена Джигарханяна в ноябре, чтобы раздавать платные интервью телеканалам, но из-за того, что интерес к её персоне давно пропал, а жить на что-то нужно (последние годы она жила только на деньги от телепередач, о которых с такой брезгливой надменностью отзывалась во всех своих интервью), она вынуждена измышлять для СМИ всё новые и новые сказочные подробности своей жизни с Арменом Борисовичем и оскорблять всех неугодных, в том числе меня и мою покойную супругу Татьяну, которая её даже не знала при жизни.

Это сегодня самый дешёвый и самый беспроигрышный способ снова получить цитируемость в СМИ и, тем самым, хоть что-то заработать.

Я не общаюсь с Виталиной уже 2 года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Но, поскольку нормальные человеческие чувства ей не знакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать моё имя в построении своего пиара и привлечении, тем самым, к себе внимания, - заключил в интервью kp.ru Шаляпин.