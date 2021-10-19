Новая возлюбленная Гарика Харламова закатила истерику на публике

В настоящее время Катерина принимает участие в съемках программы "Форт Боярд" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гарик Харламов с недавних пор перестал скрывать отношения с новой возлюбленной. Катерина Ковальчук хороша собой и как две капли воды похожа на бывшую жену шоумена Кристину Асмус. В настоящее время Катерина принимает участие в съемках программы "Форт Боярд". Одно из испытаний оказалось настолько сложным, что девушка закатила истерику.

Катерина Ковальчук стала капитаном команды звезд в передаче "Форт Боярд". При прохождении одного из испытаний возлюбленной Гарика Харламова нужно было в полной темноте найти специальный код. В какой-то момент на голову красавицы обрушились полчища насекомых.

Почувствовав их липкие лапы на своей коже, актриса принялась истошно кричать и размахивать руками. Успокоиться звезда смогла лишь после того, как покинула помещение. "Воспоминания на всю жизнь!", - призналась Катерина.

Отметим, Ковальчук прошла сложный путь от никому неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. После окончания Санкт-Петербургского института гуманитарного образования она уехала в США. Дебютировав в картине "Рядовой". Настоящий прорыв в карьере Катерины наступил в 2019 году, когда ей досталась главная роль в сериале "Крепостная".

В 2020-м на съемочной площадке сериала "Гусар" она познакомилась с Харламовым. С недавних пор они не скрывают свои отношения. Влюбленные живут вместе в особняке на Рублевке. Гарик снял коттедж рядом с домом Кристины Асмус, чтобы чаще видеться с дочкой Настей.