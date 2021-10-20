Указ Путина о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года: официальный текст

Владимир Путин отметил, что в России складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.». Его текст опубликован в среду, 20 октября, на официальном сайте Кремля.

Документ устанавливает с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.

- Установить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Высшие должностные лица субъектов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября, - говорится в документе.

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Ранее на совещании российский лидер одобрил соответствующее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. При этом главы регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября.

Владимир Путин отметил, что в России складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут, и призвал жителей страны пройти вакцинацию. Прививка, добавил президент страны, реально снимает риски заболевания COVID-19 или риски тяжелых осложнений и смерти.

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