Доллар и евро обвалились после повышения ключевой ставки Центробанка

Рынки моментально отреагировали на повышение ключевой ставки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В пятницу, 22 октября, российский Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 0,75% - до 7,5%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Причина – слишком высокая инфляция, которая достигла уже 7,8%.

Напомним, ключевая ставка – это процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Повышение ключевой ставки – один из главных инструментов борьбы с инфляцией. Чем она выше, тем больше ставки по кредитам и вкладам. Люди и компании берут меньше займов, больше кладут на депозиты, оборот денег в экономике сокращается. А следом падает спрос и цены растут не так сильно.

Рынки моментально отреагировали на повышение ключевой ставки. Еще утром 22 октября доллар и евро немного росли по отношению к рублю. Но как только Центробанк объявил о новой ставке, рубль резко пошел вверх. После публикации курс американской валюты упал на 1,8% - до 69 рублей 81 копейки. Так дешево доллар не стоил с июля 2020 года. Евро подешевел на 1,66% - до 81 рубля 30 копеек, это самый низкий курс с июля-2020.

Напомним, постепенно поднимать ключевую ставку Центробанк начал в марте. Весной ее значение было на минимуме – 4,25%. И чем сильнее ускорялась инфляция, тем выше ЦБ поднимал планку.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 17 декабря. Если инфляция не угомонится, ставку поднимут еще сильнее.

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