Сколько стоит спектакль Светланы Светличной: за что на ток-шоу платят миллионы

Светлана Светличная благодарила Андрея Малахова за то, что устроил ей встречу с коллегами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большие звезды на скандальные ток-шоу ходить перестали. Для важных новостей у них теперь есть социальные сети, которые процитируют все СМИ. Поэтому интервью в ток-шоу дают редко – если только друзьям в чрезвычайных ситуациях.

Недавно Ксения Собчак записала для передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» комментарий об аварии в Сочи. Или по долгу службы на родном канале.Так телеведущие Надежда Бабкина, Лариса Гузеева рассказывали в эфире «Пусть говорят» как лечились от ковида.

Чаще всего новости из жизни знаменитостей первой величины обсуждают их менее знаменитые коллеги, соседи, родные и другие эксперты, которым нужен пиар или гонорар. Поэтому о рождении ребенка Евгения Петросяна рассуждали артисты-юмористы, а не счастливые молодожены. На ток-шоу ходят звезды «второго эшелона» или знаменитости зрелого возраста, которые не перестроились под новую жизнь в сети. Телезрители такого же зрелого возраста продолжают верить душещипательным интригам. Но годами работающая схема ток-шоу на этой неделе дала сбой. Так случилось в истории со Светланой Светличной, которая обернулась драмой для простых людей.

Сын Светличной хотел миллион рублей

С рейтинговыми темами на ток-шоу дефицит круглый год. Поэтому за потенциальные хиты между каналами идет война. Истории про обычных людей обильно разбавляют звездными – их смотрят лучше. Потому что сделать хитом телесезона тему про героя из народа – можно, но сложно. Так Андрей Малахов однажды слепил «звезду» из Дианы Шурыгиной.

Проще раскручивать истории с участием героев с накопленной популярностью. Поэтому любую звездную тему эксплуатируют по полной программе. Так вдовец Валентины Легкоступовой подписал контракт с «Прямым эфиром» - тут же снялся в паре передач, включая эфир в день похорон певицы.

А потом вдовцу позвонили с «Пусть говорят» – и этим телевизионщикам Юрий Фирсов отказать не смог, так как они тоже предложили гонорар. Фирсов побежал сниматься на другой канал. Вдовец понимал, что судиться с ним никто не станет. Контракты и договоренности имеют значение в случае долгоиграющих историй – герои не хотят ссорится с командой ток-шоу и терять гарантии долгосрочных заработков.

Яркие примеры длинных рейтинговых историй - «роман» Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина, баталии внебрачного сына и законной дочери народного артиста Спартака Мишулина, незаконнорожденный внук Марии Шукшиной. Но все долгоиграющие истории с контрактами закончились пару лет назад. Больших денег на ТВ больше не платят. Только в исключительных случаях. Стандартный гонорар Юрия Фирсова за съемку был 200 и 300 тысяч рублей. По 500 тысяч рублей получали члены семьи Конкиных, Грачевского, Успенской пока их истории были актуальны.

А вот сын Светланы Светличной захотел больше. Когда 60-летнему Алексею Ивашову позвонили с предложением принять участие в записи эфира ток-шоу о непростых отношениях с мамой, он ответил, что согласится за 1 миллион рублей. Таких денег сыну Светличной никто платить не стал. Его «потолок» - 100 тысяч рублей. Поэтому эфир не случился.

А вот его 81-летней маме заслуженной артистке Светлане Светличной были нужны не деньги, а внимание. Пенсия у Светланы Афанасьевны 56 тысяч рублей, на жизнь хватает. Поэтому идею появиться в телеэфире даже за «символический гонорар» в 100 тысяч рублей она не оставляла. Повод артистка нашла быстро.

Светлана Светличная рассказала, что накануне эфира оказалась в больнице. Фото — кадр канала «Россия».

Актриса не хочет лечиться

У Светланы Светличной всегда были непростые отношения со старшим сыном Алексеем и его семьей. Она этого и не скрывала: лет девять назад в очередной раз прилюдно об этом рассказывала на дне рождении одной артистки. Светличная старшему сыну Алексею прямо говорила, что ее любимым сыном был младшенький Олег (он погиб 15 лет назад). Даже в лучшие времена жена Алексея была для Светланы Афанасьевны «врагом номер один», а теперь и подавно. Хотя объективных причин для вражды не было.

В начале октября Светлана Светличная переехала в новую комфортабельную квартиру – поближе к сыну. Естественно, что сын и невестка перевозили артистку с ее согласия – еще 400 тысяч рублей доплатили за квартиру в новом ЖК. Смена привычного места жительства стала для Светличной поводом обратиться на ток-шоу: она сама захотела рассказать Андрею Малахову о том, как ей одиноко и плохо живется.

Актриса с сыном Алексеем. Несколько лет назад в студии программы Андрея Малахова был бенефис Светличной, на котором она демонстрировала идиллию с сыном. Фото — кадр канала «Россия».

Стоит отметить, что в редакциях ток-шоу часто знают какую «бомбу» готовят конкуренты и пытаются переманить героя или сделать другой поворот истории. Поэтому героев на несколько дней с их согласия заселяют в гостиницу, чтобы другие телевизионщики не атаковали, а близкие не отговорили от съемок. Так было в громкой истории с дочкой Любови Успенской. Светличная провела несколько дней в больнице. А перед записью эфира ее поселили в гостинице – конечно артистка была счастлива пожить «на конспиративной квартире». А в это время конкуренты с другого телеканала спровоцировали сына звезды написать заявление о пропаже матери в правоохранительные органы.

Что же увидели телезрители? На съемки «Пусть говорят» на тему «Родственники потеряли Светлану Светличную» пришла ее внучка (дочь Алексея Ивашова) и рассказала, как семья обеспокоена пропажей бабушки. А на следующий день 26 октября вышел «Прямой эфир», где Светлана Светличная жаловалась на одиночество и предательство родни.

Коллеги Светланы Светличной знают, что у нее деменция – отсюда перепады настроения, подозрительность, навязчивые идеи и желание сбежать. Сын и невестка «блудную мать» уже простили и в очередной раз уговаривают лечь в клинику – обследоваться, подлечиться. Светличная пока не соглашается, также как раньше отказывалась принимать назначенные медицинские препараты.

Остается надеяться, что уговоры терпеливой родни все же сработают и Светличная получит необходимую помощь медицинских работников. Но пока Светлана Афанасьевна разыгрывала драму перед телекамерами в настоящей жизни случилась беда. Силы волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» были брошены на розыск Светличной, а в это время в них нуждался другой человек. Как сообщил председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев: «Печаль, что ресурсы отряда в эту ночь были распределены не верно и в Люберцах мы не спасли человека. Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб». Супруга погибшего в Люберцах 61-летнего Андрея Серова поспешила сообщить: скорее всего, ее муж умер на пробежке мгновенно – по предварительной информации у него оторвался тромб. Простые люди в этой истории оказались честнее телезвезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Светличная объяснила причину своего исчезновения: «Меня просто размазали…»

После таинственного исчезновения 81-летняя актриса пришла к Андрею Малахову в программу «Прямой эфир» (подробности)