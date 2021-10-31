Алек Болдуин: «Такие случаи бывают один на триллион»

63-летний Алек Болдуин - лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми. Фото: REUTERS

После того, как 22 октября 63-летний лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» Алек Болдуин прямо на съемочной площадке вестерна «Ржавщина» убил оператора Галину Хатчинс, актера беспрерывно преследуют журналисты.

Все хотят понять, как в реквизитном револьвере, предназначенном для стрельбы холостыми, вдруг оказался боевой патрон. Болдуин всячески избегал интервью, но наконец сдался. Он остановил свой автомобиль в штате Вермонт и сам вышел к ехавшим за ним следом репортерам портала TMZ.

- Мои дети плачут в машине. Мне нельзя комментировать расследование, я разговариваю с полицейскими каждый день. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое, - заявил заметно нервничавший актер.

Но потом все же разговорился.

- Галина была моим другом. В тот день, когда я приехал на съемки в Санта-Фе, я и режиссер Джоэл пригласили ее на ужин. Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие, - отметил артист. - Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагедии. Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион.

Болдуин также сообщил, что не планирует завершать съемки после гибели Хатчинс. Помимо исполнения главной роли, он был и одним из продюсеров фильма. Актер сказал, что «искренне сомневается», что картину доснимут.

Прокуроры пока не предъявили никому никаких обвинений, но не исключают этого в будущем.

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