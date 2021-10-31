«Последняя любовь Игоря Кириллова продлила ему годы жизни!»: Коллеги вспоминают легендарного диктора

Игорь Кириллов женился на Татьяне Александровне в 2012 году. Фото: кадр Первого канала

У Игоря Кириллова большая семья: дочь, невестка, четверо внуков, вдова. Легендарного диктора вспоминают любили, уважали и его многочисленные коллеги. После смерти Игоря Леонидовича многие телеведущие почтили его память.

Дмитрий Борисов называет Игоря Кириллова своим учителем. Фото: Instagram

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов называл Игоря Леонидовича наставником, другом. В инстаграме опубликовал подборку фото: «На одном из кадров — две легенды в обнимку: Виктор Балашов и Игорь Кириллов. Ушли друг за другом. Виктору Ивановичу было 96. Игорю Леонидовичу 89. Много испытаний, проблем, но так хотелось достойно отметить Ваш юбилей в следующем году. Ну как же так, как без Вас. Мне будет очень Вас не хватать. Ваших рассказов, Вашей улыбки, Ваших шуток. Спасибо за каждую встречу, спасибо за каждый телефонный разговор. Люблю».

Борисов бывал в гостях у Игоря Леонидовича. Фото: Instagram

Ведущий программы «Однажды» Сергей Майоров уже сам преподает журналистское мастерство: «Сегодня иду на занятия к новым студентам. Игорь Леонидович, я постараюсь быть достойным проводником и ваших знаний. Вы всегда были добры ко мне. И вы всегда улыбались, когда при вас я произносил слова «булошная» и «конешно». Вы же научили припрятывать мои фирменные «ж» и «ш». Для меня вы навсегда останетесь не просто учителем, а человеком чести и достоинства в профессии, на занятия которой вы однажды меня благословили. Прощайте, мастер!»

Виктор Балашов и Игорь Кириллов ушли из жизни с разницей в 4 месяца. Фото: Instagram

Андрей Малахов опубликовал видео со съемок программы «Привет, Андрей!», куда Игорь Кириллов приходил с женой. Малахов так подписал эти кадры: «Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. С его голосом прошло все детство. Он олицетворял эпоху советского телевидения, был настоящей легендой. Хочу выразить соболезнования супруге Тане - она была последней любовью Игоря Кириллова, продлила ему годы жизни, стала настоящей боевой подругой, ухаживала и всегда была рядом. На видео Игорь Леонидович очень трогательно посвящает ей стихи. Танечка, держитесь! Царствия Небесного Игорю Леонидовичу Кириллову. Скорбим вместе с Вами».

Ольга Ушакова из-за кумира Кириллова пошла в журналистику. Фото: Instagram

Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова познакомилась с легендарным диктором на съемках программы. Ушакова называет Кириллова кумиром с детства: «Именно глядя на него, я, будучи маленькой девочкой из семьи, где было положено в профессии идти по стопам родителей, мечтала стать ведущей новостей. Когда много лет спустя, уже работая на Первом канале, я познакомилась с ним лично и рассказала об этом, он очень смутился. Игорь Леонидович был скромным человеком. Не знаю, осознавал ли он, какое влияние оказал на несколько поколений телеведущих, пришедших после него, но мы всегда его будем помнить. Помнить его голос и равняться на легендарного Кириллова».

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