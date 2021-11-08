Как напавшие на отца с ребенком в Новой Москве азербайджанцы получили российское гражданство

Всю компанию отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Пресс-служба Щербинского районного суда/ТАСС

Конфликт в Новой Москве, где четверо уроженцев Азербайджана напали на 31-летнего Александра Жиловинка, его четырехлетнего сына и 24-летнего товарища Никиту Уткина, вызвал вопросы к миграционной системе.

Среди нападавших трое граждан РФ — братья Гасановы (17, 19, 21 год), местом рождения в их паспорта указано азербайджанское село Сейфали. Оттуда родом отец братьев. Четвертый нападавший 18-летний Араз Аяс оглы Мусаев не имеет российского паспорта, только азербайджанский.

Всю компанию отправили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе малолетнего. Это особо тяжкая статья, по ней грозит до 20 лет колонии и даже пожизненный срок.

Однако сторона защиты избрала тактику: вины в покушении на убийство квартет не признает. Говорят, что участвовали в драке, которую стоит расценивать как хулиганство. Но хулиганство было и со стороны Жиловникова и его друга Никиты Уткины. Якобы те спровоцировали конфликт.

В telegram-каналах и соцсетях изначально появились предположения, что Гасановы могли «купить паспорта». Оренбургская область граничит с Казахстаном. Негласно его называют регионом, где просто можно справить себе гражданство.

Конфликт в Новой Москве, где четверо уроженцев Азербайджана напали на 31-летнего Александра Жиловинка, его четырехлетнего сына и 24-летнего товарища Никиту Уткина, вызвал вопросы к миграционной системе. Фото: Кадр видео

РОССИЯНЕ, ПОЭТОМУ ИХ НЕ ПРОВЕРЯЛИ

Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, Гасановы получили гражданство по упрощенной форме. Их мама — Марина Гасанова (в девичестве Кувшинова), уроженка села Камышка Оренбургской области. Она вышла замуж за азербайджанца Мехмана Фарамаза оглы Гасанова, который жил в Оренбургуской области. Потом пара переехала в закавказскую республику. Там у них родились дети — трое братьев, которые и стали участникам драки в Новой Москве.

Пожив в Азербайджане, многодетная семья приняла решение вернуться в Россию. Если родители граждане РФ (в данном случае - мать братьев), действует менее строгий регламент. Достаточно написать заявление в миграционную службу, чтобы детям дали гражданство и приложить вид на жительство, который в свою очередь дают при наличии регистрации в жилье на территории России.

Однако странности в этой истории все же есть.

Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, Гасановы получили гражданство по упрощенной форме.

НИКОГДА ТАМ НЕ ЖИЛИ

Братья Гасановы прописаны в поселке Гамалеевка Сорочинского района Оренбургской области. После драки в Новой Москве в местный райотдел полиции пришел запрос из столицы — изучить адрес регистрации молодчиков. Правоохранители выехали на место и удивились.

Дом по улице Речная, который указан в их документах, стоит заброшенным. Газ и электричество обрезаны за долги.

Попахивает статьей за фиктивную регистрацию. «Комсомолка» заказала в кадастровой палате выписку на объект. В документе указано, что дом в долевой собственности с 2012 года (в этом году братья получили гражданство). Владеют им родители Гасановы и их дети. Скромный коттедж был построен еще в 1960 году. Его кадастровая стоимость 86,5 тыс. руб.

Жители поселка Гамалеевка рассказали, что раньше дом принадлежал женщине с сыном-инвалидом. А потом они продали его и переехали. Гасановы в Гамалеевке не жили, только купили недвижимость. У них есть жилье в районном центре Сорочинске и еще один дом в соседнем поселке. В селе вообще не припомнят, чтобы в доме на Речной последние лет десять кто-то обитал.

Среди нападавших трое граждан РФ — братья Гасановы (17, 19, 21 год), местом рождения в их паспорта указано азербайджанское село Сейфали. Фото: СОЦСЕТИ

ПРОПИСАТЬСЯ В ХИБАРЕ

— По нашим данным, в 2012 году родители Гасановы уехали из России и больше здесь не появлялись. Перед этим они приобрели тот самый дом в Гамалеевке. Поскольку у парней было российское гражданство, их дальнейшее место жительства никто не проверял. Это равносильно тому, что мы сейчас будем проверять каждого россиянина, что у него за адрес прописки и в каком состоянии его дом, — рассказал «КП» источник в МВД Сорочинского района Оренбурга (к нему относится поселок Гамалеевка).

— Мехман Гасанов приезжал из Азербайджана в Россию примерно раз в год, — опровергают версию полицейских жители Гамалеевки. — Бывал тут с детьми и женой. Несмотря на то, что он азербайджанец, мы его шутливо называли «Мишка-армянин». Они заезжали дом проведать, но не жили никогда здесь.

Тогда появляется вопрос, зачем Гасановым прописывали детей в Гамалеевке, если у них были и другие дома?

— Они этот дом на маткапитал покупали. У них еще один ребенок есть, — объяснили соседи.

Когда покупаешь жилье на материнский капитал, нужно дать доли всем несовершеннолетним. Заодно Гасановы решили прописать там детей.

То есть гражданство Гасановы получили формально законным путем. Однако ситуация с домом указывает на еще одну проблему: в России можно прописаться в полуразрушенной хибаре и после этого стать полноправным гражданином.

Однако сторона защиты избрала тактику: вины в покушении на убийство квартет не признает. Фото: Кадр видео

А В ЭТО ВРЕМЯ

Защищать одного из братьев Гасановых будет адвокат Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов сейчас отбывает срок за смертельную аварию. Его дело гремело во многом благодаря адвокату Эльману Пашаеву. Скандальный юрист приводил в суд странных свидетелей, достоверность показаний которых поставили под сомнение. После приговора Ефремов сказал, что Пашаев его подставил его под столь строгий приговор и отказался от его услуг.

После этого актер нашел себе новых защитников. Один из них — адвокат Владимир Васильев. Юрист подавал апелляции, чтобы обжаловать приговор. В итоге Ефремову вместо восьми лет колонии, дали семь с половиной.

Владимира Васильева корреспондент KP.ru встретил после заседания у Щербинского суда, где избирали меру пресечения Гасановым. Он рассказал, что будет представлять интересы несовершеннолетнего брата. Изначально у того был адвокат по назначению.

— В деле фигурирует несовершеннолетний, считаю, что его арест — это точно совершенно избыточная мера. Полагаю, что и в отношении остальных обвиняемых арест — это необоснованно жесткая мера, — рассказал адвокат.

При этом Васильева наняла семья Гасановых. Его родители сейчас живут в Азербайджане и не могут приехать из-за болезни матери. На вопрос, является ли семья обеспеченной, раз может позволить себе «звездного» адвоката, Васильев улыбнулся:

— Выходит, что так.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Давайте один на один! Ребёнка напугаете!» В Новой Москве четверо мужчин напали на отца с маленьким сыном

В Новой Москве на отца с маленьким ребенком напали четверо мужчин (подробно)

Взрыв эмоций после драки в Ватутинках — не симптом. Это — диагноз

Колумнист kp.ru Сергей Мардан рассказывает, куда могут завести конфликты наподобие Ватутинок, Домодедово или Бужаниново (подробно)