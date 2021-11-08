Как напавшие на отца с ребенком в Новой Москве азербайджанцы получили российское гражданство

Всю компанию отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Пресс-служба Щербинского районного суда/ТАСС
Конфликт в Новой Москве, где четверо уроженцев Азербайджана напали на 31-летнего Александра Жиловинка, его четырехлетнего сына и 24-летнего товарища Никиту Уткина, вызвал вопросы к миграционной системе.
Среди нападавших трое граждан РФ — братья Гасановы (17, 19, 21 год), местом рождения в их паспорта указано азербайджанское село Сейфали. Оттуда родом отец братьев. Четвертый нападавший 18-летний Араз Аяс оглы Мусаев не имеет российского паспорта, только азербайджанский.
Всю компанию отправили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе малолетнего. Это особо тяжкая статья, по ней грозит до 20 лет колонии и даже пожизненный срок.
Однако сторона защиты избрала тактику: вины в покушении на убийство квартет не признает. Говорят, что участвовали в драке, которую стоит расценивать как хулиганство. Но хулиганство было и со стороны Жиловникова и его друга Никиты Уткины. Якобы те спровоцировали конфликт.
В telegram-каналах и соцсетях изначально появились предположения, что Гасановы могли «купить паспорта». Оренбургская область граничит с Казахстаном. Негласно его называют регионом, где просто можно справить себе гражданство.
Конфликт в Новой Москве, где четверо уроженцев Азербайджана напали на 31-летнего Александра Жиловинка, его четырехлетнего сына и 24-летнего товарища Никиту Уткина, вызвал вопросы к миграционной системе.
Фото: Кадр видео
Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, Гасановы получили гражданство по упрощенной форме. Их мама — Марина Гасанова (в девичестве Кувшинова), уроженка села Камышка Оренбургской области. Она вышла замуж за азербайджанца Мехмана Фарамаза оглы Гасанова, который жил в Оренбургуской области. Потом пара переехала в закавказскую республику. Там у них родились дети — трое братьев, которые и стали участникам драки в Новой Москве.
Пожив в Азербайджане, многодетная семья приняла решение вернуться в Россию. Если родители граждане РФ (в данном случае - мать братьев), действует менее строгий регламент. Достаточно написать заявление в миграционную службу, чтобы детям дали гражданство и приложить вид на жительство, который в свою очередь дают при наличии регистрации в жилье на территории России.
Однако странности в этой истории все же есть.
Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, Гасановы получили гражданство по упрощенной форме.
Братья Гасановы прописаны в поселке Гамалеевка Сорочинского района Оренбургской области. После драки в Новой Москве в местный райотдел полиции пришел запрос из столицы — изучить адрес регистрации молодчиков. Правоохранители выехали на место и удивились.
Дом по улице Речная, который указан в их документах, стоит заброшенным. Газ и электричество обрезаны за долги.
Попахивает статьей за фиктивную регистрацию. «Комсомолка» заказала в кадастровой палате выписку на объект. В документе указано, что дом в долевой собственности с 2012 года (в этом году братья получили гражданство). Владеют им родители Гасановы и их дети. Скромный коттедж был построен еще в 1960 году. Его кадастровая стоимость 86,5 тыс. руб.
Жители поселка Гамалеевка рассказали, что раньше дом принадлежал женщине с сыном-инвалидом. А потом они продали его и переехали. Гасановы в Гамалеевке не жили, только купили недвижимость. У них есть жилье в районном центре Сорочинске и еще один дом в соседнем поселке. В селе вообще не припомнят, чтобы в доме на Речной последние лет десять кто-то обитал.
Среди нападавших трое граждан РФ — братья Гасановы (17, 19, 21 год), местом рождения в их паспорта указано азербайджанское село Сейфали.
Фото: СОЦСЕТИ
— По нашим данным, в 2012 году родители Гасановы уехали из России и больше здесь не появлялись. Перед этим они приобрели тот самый дом в Гамалеевке. Поскольку у парней было российское гражданство, их дальнейшее место жительства никто не проверял. Это равносильно тому, что мы сейчас будем проверять каждого россиянина, что у него за адрес прописки и в каком состоянии его дом, — рассказал «КП» источник в МВД Сорочинского района Оренбурга (к нему относится поселок Гамалеевка).
— Мехман Гасанов приезжал из Азербайджана в Россию примерно раз в год, — опровергают версию полицейских жители Гамалеевки. — Бывал тут с детьми и женой. Несмотря на то, что он азербайджанец, мы его шутливо называли «Мишка-армянин». Они заезжали дом проведать, но не жили никогда здесь.
Тогда появляется вопрос, зачем Гасановым прописывали детей в Гамалеевке, если у них были и другие дома?
— Они этот дом на маткапитал покупали. У них еще один ребенок есть, — объяснили соседи.
Когда покупаешь жилье на материнский капитал, нужно дать доли всем несовершеннолетним. Заодно Гасановы решили прописать там детей.
То есть гражданство Гасановы получили формально законным путем. Однако ситуация с домом указывает на еще одну проблему: в России можно прописаться в полуразрушенной хибаре и после этого стать полноправным гражданином.
Однако сторона защиты избрала тактику: вины в покушении на убийство квартет не признает.
Фото: Кадр видео
А В ЭТО ВРЕМЯ
Актер Михаил Ефремов сейчас отбывает срок за смертельную аварию. Его дело гремело во многом благодаря адвокату Эльману Пашаеву. Скандальный юрист приводил в суд странных свидетелей, достоверность показаний которых поставили под сомнение. После приговора Ефремов сказал, что Пашаев его подставил его под столь строгий приговор и отказался от его услуг.
После этого актер нашел себе новых защитников. Один из них — адвокат Владимир Васильев. Юрист подавал апелляции, чтобы обжаловать приговор. В итоге Ефремову вместо восьми лет колонии, дали семь с половиной.
Владимира Васильева корреспондент KP.ru встретил после заседания у Щербинского суда, где избирали меру пресечения Гасановым. Он рассказал, что будет представлять интересы несовершеннолетнего брата. Изначально у того был адвокат по назначению.
— В деле фигурирует несовершеннолетний, считаю, что его арест — это точно совершенно избыточная мера. Полагаю, что и в отношении остальных обвиняемых арест — это необоснованно жесткая мера, — рассказал адвокат.
При этом Васильева наняла семья Гасановых. Его родители сейчас живут в Азербайджане и не могут приехать из-за болезни матери. На вопрос, является ли семья обеспеченной, раз может позволить себе «звездного» адвоката, Васильев улыбнулся:
— Выходит, что так.
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