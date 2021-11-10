Лера Кудрявцева возвращается на "МУЗ-ТВ" после грандиозного скандала

Популярная блондинка, которая более 20 лет проработала на музыкальном канале и стала известной благодаря культовым шоу "Партийная зона", "10 самых", "Испытание верности" и другим, приготовила зрителям сюрприз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная блондинка, которая более 20 лет проработала на музыкальном канале и стала известной благодаря культовым шоу "Партийная зона", "10 самых", "Испытание верности" и другим, приготовила зрителям сюрприз. С 13 ноября телеведущая вновь появится в эфире сразу в нескольких значимых проектах, приуроченных к 25-летию "МУЗ-ТВ". Так, Лера Кудрявцева представит топ-50 клипов-рекордсменов в "Юбилейном чарте" и станет ведущей большого концерта "День Рождения МУЗ-ТВ", который пройдет в Кремле 19 ноября.

Для Кудрявцевой это первое появление в родных стенах за последние полтора года.

- Я особо и не ощутила, что куда-то уходила, - призналась Лера. - Но на самом деле, очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект: 25 лет каналу – это большой срок и очень значимая дата. "МУЗ-ТВ" - моя давняя любовь! Это, скажем так, мое детище, не побоюсь этого слова, потому что на канале я проработала два десятка лет. Это уже мой дом родной. Коллеги встретили меня очень тепло, я не ожидала. Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка - это очень приятно!

Но это не единственный "камбэк" в честь юбилея телеканала. Компанию Лере Кудрявцевой в "Юбилейном чарте" и на сцене в Кремле составят ее давние коллеги, которые также начинали свою карьеру на "МУЗе" - Оскар Кучера и Аврора. В 2003 году именно эта троица впервые провела премию "МУЗ-ТВ", и вот, спустя 18 лет, золотой состав телеведущих воссоединится для грандиозного шоу. Развлекать гостей концерте-празднике "День Рождения МУЗ-ТВ" в Кремле будут Полина Гагарина, Дима Билан, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ани Лорак, Николай Басков, Клава Кока и другие артисты. Кстати, шоу можно будет смотреть и по ТВ: прямая трансляция стартует 19 ноября в 20:00.

Напомним, Лера Кудрявцева покинула родной телеканал весной 2020 года из-за громкого скандала. Тогда бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров неожиданно объявил в составе ведущих предстоящей премии Ольгу Бузову, вычеркнув из шоу Кудрявцеву. Для самой Леры эта новость оказалась неприятным сюрпризом, ведь ее об изменениях никто не предупреждал. После публичных разбирательств ведущая приняла решение уволиться и забрала трудовую книжку. Однако, все это оказалось зря: премию в итоге перенесли из-за пандемии, а через год несостоявшуюся ведущую Бузову и саму сменили на Настю Ивлееву. И даже Арман Давлетяров больше не руководит "МУЗом": несколько месяцев он уволился, и канал возглавил новый гендиректор Захар Бабин.

Между тем, в карьере Леры Кудрявцевой тоже произошли перемены. Так, на днях ее шоу "Секрет на миллион" на НТВ поставили на паузу. Официальная причина - ограничения съемок со зрителями в зале из-за пандемии. Однако, поклонники уверены, что свою роль сыграло разоблачение звезды "Интернов" Светланы Пермяковой. Актриса заявила, что в финале ей выдали пустой конверт, а кроме того, не позволили выиграть деньги на лечение больного ребенка, так как канал ограничен в средствах.