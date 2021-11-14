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Наука14 ноября 2021 19:40

Загадка видео из будущего: Почему пользователи TikTok верят роликам из 2027 года

Автор роликов пугает, что через 6 лет на Земле, кроме него, никого не останется
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Путешественник во времени, якобы застрявший в 2027 году, скрывает свое лицо.

Путешественник во времени, якобы застрявший в 2027 году, скрывает свое лицо.

Герой не нашего времени

Напомню, в интернете набрали невероятную популярность ролики, которые публикует некто Хавьер - испанец, скрывающийся под ником unicosobreviviente («единственный выживший»).

Этот Хавьер утверждает, что, путешествуя во времени, застрял в 2027 году, где остался совсем один. Все куда-то подевались. На видео, снятом «путешественником» и в самом деле никого из людей нет – только пустые улицы испанских городов.

У Хавьера 6 миллионов подписчиков, каждый его «ролик из будущего» смотрят, как минимум несколько сотен тысяч человек – ставят «лайки». Ждут новых. Находятся, конечно, сомневающиеся, но большинство пользователей TikTok доверяют этому unicosobreviviente, ничуть на смущаясь тем, что тот скрывает свое лицо и не объясняет, какими образом переправляет отснятый материал из 2027 года в наше время.

2027 год: пустой испанский город.

2027 год: пустой испанский город.

Три источника и три составных части

Просто очевидно, что этот Хавьер врет: «вранье от первого до последнего слова», как выразился бы булгаковский Воланд из романа «Мастер и Маргарита». Но почему тогда байки хитрого испанца вызывают повышенный интерес?

Причины, скорее всего, три. Первая: сама тема путешествий сквозь года волнует воображение – еще со времен Герберта Уэльса с его «Машиной времени». Люди хотят верить, что такое возможно. Помогают им талантливые люди, снявшие «Назад в будущее», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мы из будущего» - да всех фильмов про путешествия во времени и не перечесть.

Подкрепляют веру в чудо регулярно появляющиеся истории о гостях из будущего. А подпитывают ее серьезные ученые, которые, что называется, с уравнениями в руках доказывают: построить реальную «машину времени» – задача не столь уж и фантастическая. По крайней мере, теоретически.

Киногерои легко путешествовали и в прошлое, и в будущее.

Киногерои легко путешествовали и в прошлое, и в будущее.

Свежее свидетельство недавно предъявили ученые, которые создали математическую модель «машины времени». Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии вместе с коллегой — американцем Дэвидом Цангом из Университета Мэриленда считают, что она вполне работоспособна. А их «математика» находится в полном соответствии с Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Правда, для воплощения теории в практику Типпету и Цангу требуется некая экзотическая субстанция - энергия с так называемой отрицательной плотностью. Где ее добыть, ученые не знают. Да и никто пока не знает. Но говорить о том, что искомой субстанции нет в природе, было бы опрометчиво. Она вроде бы существует не только гипотетически. Например, в виде так называемой темной энергии, под воздействием которой наша Вселенная ускоренно расширяется. А не должна бы, если бы в пространстве-времени действовали лишь гравитационные силы.

Чуть раньше о реальной возможности перемещаться во времени рассуждал Амос Ори из Израильского института технологий в Хайфе. Уверял: пространство можно искривить таким образом, что оно примет форму бублика. Внутри него исказится и время - как бы сожмется. В результате дырка от бублика станет входом в прошлое.

Вторая причина: представлять будто бы вокруг никого не стало. Это тоже увлекательно. Доказательством может служить очень популярная, переведенная на многие языки, сказка датского писателя Йенса Сигсгорда «Палле один на свете» (Palle alene i Verden) про приключения мальчика, который, встав по утру, обнаружил, что он совсем один - в пустом городе. Лично я перечитал ее не менее 10 раз.

А уж исследования на тему «Что будет, если с Земли исчезнут все люди», многократно проводили и серьезные ученые, пытаясь спрогнозировать события, которые начнут происходить на планете, оставленной без нашего присмотра.

Ну, и третья причина: страх перед некой глобальной катастрофой, тревожное ожидание которой сопровождает человечество на протяжении всей его истории.

Короче, пользователь TikTok проявил завидную креативность, соединив все три темы: мол, я и путешественник во времени, и один на Земле, и свидетель апокалипсиса.

Хавьер – он такой не один

До Хавьера наиболее известными путешественниками во времени, «взорвавшими интернет», как говорится, считались трое: некий молодой человек, обнаруженный на фото из музея Bralorne Pioneer Museum канадской провинции Британская Колумбия. Снимок был сделан в 1941 году, а запечатленный на нем незнакомец выглядит весьма современно – как человек ХХI века.

На снимке 1941 года оказался парень из ХХI века.

На снимке 1941 года оказался парень из ХХI века.

Второй гость из будущего называл себя Эндрю Карлсиным (Andrew Carlssin). В 2002 году его арестовали в Нью-Йорке по подозрению в мошенничестве. Играя на бирже, он за две недели совершил 126 сделок - весьма рискованных, но оказавшихся невероятно прибыльными. В итоге, Карлсин заработал 350 миллионов долларов, имея в начале всего 800 долларов. Это и вызвало подозрение Комиссии по рынку ценных бумаг США (SEC) – мол, пользовался инсайдерской информации, полученной от менеджеров компаний, с которыми вступил в сговор.

Арестованный отверг обвинения в сговоре. Сообщил, что работал один и пользовался известной в будущем информацией. Откуда, собственно, и прибыл к нам на «машине времени», выехав на ней из 2256 года.

Третий «прославленный» путешественник - Джон Титор (John Titor). Он впервые засветился 2 ноября 2000 года, появившись на Time Travel Institute - форуме энтузиастов и теоретиков путешествий во времени. Зашел под ником TimeTravel_0. И писал по март 2001 года. Потом исчез.

Джон сообщал, что в 2000 году он проездом. Остановился повидать родственников по пути «домой» - в 2036 год.

Скептики приводили доводы, что вещи, «современного» парня с канадского снимка 1941 года – портативный фотоаппарат, солнечные очки, свитер необычного покроя якобы XXI века – можно было найти и в середине ХХ. Равно, как и необычно постричься.

Нашлись доказательства того, что история про «миллионера из будущего» была, скорее всего выдумана авторами издания Weekly World News, специализирующегося на занимательных фейках.

Джон Титор сам «облажался», сообщив, что в 2004 году в США начнется гражданская война, которая перейдет в мировую – ядерную, в которой всех, включая Евросоюз и Китай, победит Россия, а вместо США появилась АФИ - Американская Федеральная Империя.

Тем не менее сотни тысяч пользователей интернета продолжают считать, что гости из будущего все же каким-то образом проникают к нам. И успех явного афериста Хавьера тому свидетельство.

Согласитесь, довольно странно сомневаться в том, что американцы были на Луне, но при этом верить парню, который утверждает, что размещает в нашем времени ролики, снятые в 2027 году. Доказательств-то никаких. Ну, хоть бы газетку какую-нибудь испанскую заснял бы – El Mundo, к примеру. Так, чтобы с датой. Можно даже несвежую - от 2022 года. А что пустые улицы? В недавний локдаун народ и в самом деле по домам прятался. Да и кадры, в случае чего, можно так отредактировать, что на них и пришельцы появятся.

На мой же взгляд, фейк более всего выдают «ночные ролики» - с освещенными улицами. Города без людей быстро погрузились бы во тьму из-за аварий на электростанциях, лишенных обслуживания.

КСТАТИ

Грета Тунберг! Говори, где «машину времени» прячешь!

Два года назад сердитая шведская эко-активистка была обнаружена на фото, сделанном в 1898 году. Автор снимка Эрик Хегг (Eric A. Hegg) - американский фотограф шведского происхождения, коллекция работ которого вот уже более 50 лет хранится в библиотеке Вашингтонского университета (University of Washington Libraries).

Фото «с Гретой» разлетелось по соцсетям, его распространили и многие солидные издания — например, The Guardian, со сслыкой на некого блогера с ником Jack Strange, который вроде бы первым обнародовал «историческую сенсацию».

Грета Тунберг на снимке 1898 года.

Грета Тунберг на снимке 1898 года.

Хегг запечатлел троих детей времен «золотой лихорадки». Снимал в Канаде на реке Юкон рядом с одной из шахт для добычи золота. Снимок так и называется Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Согласитесь, девочка, сидящая на переднем плане с лотком, вылитая Грета Тунберг — те же черты, косички, выражение лица. Но она ли каким-то образом оказалась в прошлом? Газеты – ради смеха, конечно - такого не исключали, снабжая тексты к фото характерными заголовками типа «Greta Thunberg, time traveller?» (Грета Тунберг путешественница во времени?).

По мнению доверчивых энтузиастов, Грета — гостья из будущего. Прибыла в наше время, чтобы, как можно доходчивее, предупредить о грядущих экологических бедах, а то и предотвратить их. А в позапрошлый век ездила на экскурсию, где и попала в кадр.

Здравые скептики ничуть не сомневаются, что на фото не Грета, а девочка поразительно на нее похожая — может быть, тоже шведская. Такие двойники иной раз встречаются.

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