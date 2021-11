Загадка видео из будущего: Почему пользователи TikTok верят роликам из 2027 года

Путешественник во времени, якобы застрявший в 2027 году, скрывает свое лицо.

Герой не нашего времени

Напомню, в интернете набрали невероятную популярность ролики, которые публикует некто Хавьер - испанец, скрывающийся под ником unicosobreviviente («единственный выживший»).

Этот Хавьер утверждает, что, путешествуя во времени, застрял в 2027 году, где остался совсем один. Все куда-то подевались. На видео, снятом «путешественником» и в самом деле никого из людей нет – только пустые улицы испанских городов.

У Хавьера 6 миллионов подписчиков, каждый его «ролик из будущего» смотрят, как минимум несколько сотен тысяч человек – ставят «лайки». Ждут новых. Находятся, конечно, сомневающиеся, но большинство пользователей TikTok доверяют этому unicosobreviviente, ничуть на смущаясь тем, что тот скрывает свое лицо и не объясняет, какими образом переправляет отснятый материал из 2027 года в наше время.

2027 год: пустой испанский город.

Три источника и три составных части

Просто очевидно, что этот Хавьер врет: «вранье от первого до последнего слова», как выразился бы булгаковский Воланд из романа «Мастер и Маргарита». Но почему тогда байки хитрого испанца вызывают повышенный интерес?

Причины, скорее всего, три. Первая: сама тема путешествий сквозь года волнует воображение – еще со времен Герберта Уэльса с его «Машиной времени». Люди хотят верить, что такое возможно. Помогают им талантливые люди, снявшие «Назад в будущее», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мы из будущего» - да всех фильмов про путешествия во времени и не перечесть.

Подкрепляют веру в чудо регулярно появляющиеся истории о гостях из будущего. А подпитывают ее серьезные ученые, которые, что называется, с уравнениями в руках доказывают: построить реальную «машину времени» – задача не столь уж и фантастическая. По крайней мере, теоретически.

Киногерои легко путешествовали и в прошлое, и в будущее.

Свежее свидетельство недавно предъявили ученые, которые создали математическую модель «машины времени». Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии вместе с коллегой — американцем Дэвидом Цангом из Университета Мэриленда считают, что она вполне работоспособна. А их «математика» находится в полном соответствии с Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Правда, для воплощения теории в практику Типпету и Цангу требуется некая экзотическая субстанция - энергия с так называемой отрицательной плотностью. Где ее добыть, ученые не знают. Да и никто пока не знает. Но говорить о том, что искомой субстанции нет в природе, было бы опрометчиво. Она вроде бы существует не только гипотетически. Например, в виде так называемой темной энергии, под воздействием которой наша Вселенная ускоренно расширяется. А не должна бы, если бы в пространстве-времени действовали лишь гравитационные силы.

Чуть раньше о реальной возможности перемещаться во времени рассуждал Амос Ори из Израильского института технологий в Хайфе. Уверял: пространство можно искривить таким образом, что оно примет форму бублика. Внутри него исказится и время - как бы сожмется. В результате дырка от бублика станет входом в прошлое.

Вторая причина: представлять будто бы вокруг никого не стало. Это тоже увлекательно. Доказательством может служить очень популярная, переведенная на многие языки, сказка датского писателя Йенса Сигсгорда «Палле один на свете» (Palle alene i Verden) про приключения мальчика, который, встав по утру, обнаружил, что он совсем один - в пустом городе. Лично я перечитал ее не менее 10 раз.

А уж исследования на тему «Что будет, если с Земли исчезнут все люди», многократно проводили и серьезные ученые, пытаясь спрогнозировать события, которые начнут происходить на планете, оставленной без нашего присмотра.

Ну, и третья причина: страх перед некой глобальной катастрофой, тревожное ожидание которой сопровождает человечество на протяжении всей его истории.

Короче, пользователь TikTok проявил завидную креативность, соединив все три темы: мол, я и путешественник во времени, и один на Земле, и свидетель апокалипсиса.

Хавьер – он такой не один

До Хавьера наиболее известными путешественниками во времени, «взорвавшими интернет», как говорится, считались трое: некий молодой человек, обнаруженный на фото из музея Bralorne Pioneer Museum канадской провинции Британская Колумбия. Снимок был сделан в 1941 году, а запечатленный на нем незнакомец выглядит весьма современно – как человек ХХI века.

На снимке 1941 года оказался парень из ХХI века.

Второй гость из будущего называл себя Эндрю Карлсиным (Andrew Carlssin). В 2002 году его арестовали в Нью-Йорке по подозрению в мошенничестве. Играя на бирже, он за две недели совершил 126 сделок - весьма рискованных, но оказавшихся невероятно прибыльными. В итоге, Карлсин заработал 350 миллионов долларов, имея в начале всего 800 долларов. Это и вызвало подозрение Комиссии по рынку ценных бумаг США (SEC) – мол, пользовался инсайдерской информации, полученной от менеджеров компаний, с которыми вступил в сговор.

Арестованный отверг обвинения в сговоре. Сообщил, что работал один и пользовался известной в будущем информацией. Откуда, собственно, и прибыл к нам на «машине времени», выехав на ней из 2256 года.

Третий «прославленный» путешественник - Джон Титор (John Titor). Он впервые засветился 2 ноября 2000 года, появившись на Time Travel Institute - форуме энтузиастов и теоретиков путешествий во времени. Зашел под ником TimeTravel_0. И писал по март 2001 года. Потом исчез.

Джон сообщал, что в 2000 году он проездом. Остановился повидать родственников по пути «домой» - в 2036 год.

Скептики приводили доводы, что вещи, «современного» парня с канадского снимка 1941 года – портативный фотоаппарат, солнечные очки, свитер необычного покроя якобы XXI века – можно было найти и в середине ХХ. Равно, как и необычно постричься.

Нашлись доказательства того, что история про «миллионера из будущего» была, скорее всего выдумана авторами издания Weekly World News, специализирующегося на занимательных фейках.

Джон Титор сам «облажался», сообщив, что в 2004 году в США начнется гражданская война, которая перейдет в мировую – ядерную, в которой всех, включая Евросоюз и Китай, победит Россия, а вместо США появилась АФИ - Американская Федеральная Империя.

Тем не менее сотни тысяч пользователей интернета продолжают считать, что гости из будущего все же каким-то образом проникают к нам. И успех явного афериста Хавьера тому свидетельство.

Согласитесь, довольно странно сомневаться в том, что американцы были на Луне, но при этом верить парню, который утверждает, что размещает в нашем времени ролики, снятые в 2027 году. Доказательств-то никаких. Ну, хоть бы газетку какую-нибудь испанскую заснял бы – El Mundo, к примеру. Так, чтобы с датой. Можно даже несвежую - от 2022 года. А что пустые улицы? В недавний локдаун народ и в самом деле по домам прятался. Да и кадры, в случае чего, можно так отредактировать, что на них и пришельцы появятся.

На мой же взгляд, фейк более всего выдают «ночные ролики» - с освещенными улицами. Города без людей быстро погрузились бы во тьму из-за аварий на электростанциях, лишенных обслуживания.

КСТАТИ

Грета Тунберг! Говори, где «машину времени» прячешь!

Два года назад сердитая шведская эко-активистка была обнаружена на фото, сделанном в 1898 году. Автор снимка Эрик Хегг (Eric A. Hegg) - американский фотограф шведского происхождения, коллекция работ которого вот уже более 50 лет хранится в библиотеке Вашингтонского университета (University of Washington Libraries).

Фото «с Гретой» разлетелось по соцсетям, его распространили и многие солидные издания — например, The Guardian, со сслыкой на некого блогера с ником Jack Strange, который вроде бы первым обнародовал «историческую сенсацию».

Грета Тунберг на снимке 1898 года.

Хегг запечатлел троих детей времен «золотой лихорадки». Снимал в Канаде на реке Юкон рядом с одной из шахт для добычи золота. Снимок так и называется Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Согласитесь, девочка, сидящая на переднем плане с лотком, вылитая Грета Тунберг — те же черты, косички, выражение лица. Но она ли каким-то образом оказалась в прошлом? Газеты – ради смеха, конечно - такого не исключали, снабжая тексты к фото характерными заголовками типа «Greta Thunberg, time traveller?» (Грета Тунберг путешественница во времени?).

По мнению доверчивых энтузиастов, Грета — гостья из будущего. Прибыла в наше время, чтобы, как можно доходчивее, предупредить о грядущих экологических бедах, а то и предотвратить их. А в позапрошлый век ездила на экскурсию, где и попала в кадр.

Здравые скептики ничуть не сомневаются, что на фото не Грета, а девочка поразительно на нее похожая — может быть, тоже шведская. Такие двойники иной раз встречаются.

