Врач-хирург сделал заявление об ожогах на лице Марины Хлебниковой: "Мы ее больше не узнаем"

Эксперты уверены, что после ЧП артистке потребуется долгая реабилитация, но сейчас главное - спасти ее жизнь Фото: Иван ВИСЛОВ

Пока Марина Хлебникова борется с последствиями отравления и ожогов, полученными на пожаре в своей квартире, в соцсетях поклонники призывают молиться за ее здоровье и сокрушаются о том, сколько тяжелых испытаний выпало на долю этой хрупкой женщины. После неудачного второго брака, в котором супруг измучал ее ревностью и набрал долгов, звезда вернулась к первому мужу Антону Логинову, выхаживала его после инсульта. Но три года назад мужчина из-за проблем со здоровьем свел счеты с жизнью прямо в квартире артистки, после чего она долго приходила в себя в клинике неврозов. А теперь в той же самой "нехорошей" квартире случился пожар: говорят, Марина неосторожно заснула с сигаретой...

Как выяснил сайт kp.ru, звезда получила ожоги разной степени тяжести, в том числе IIIб - это крайне тяжелое поражение.

Из материалов проверки:

- 18 ноября в 22.14 поступила информация о том, что по адресу Москва, ул. Ратная, 14... произошло возгорание в жилом помещении. По прибытию на адрес информация подтвердилась, на месте находились пять пожарных расчетов. Площадь возгорания 10 квадратных метров. Квартира принадлежит Хлебниковой Марине Арнольдовне, 06.11.1965 г.р., которая получила термические ожоги различных частей тела, отравление угарным газом, госпитализирована. Диагноз: ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожог пламенем 1,2,3 А Б степени 20% "3Б" 1 % лица, кистей, бедер, голени.

По словам медиков, при таком поражении ситуация может развиваться самым непредсказуемым образом. Дело серьезное: скорее всего, артистке понадобится пересадка кожи. И это еще не самое страшное.

- Если на лице ожог степени IIIб, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем, - поделился с kp.ru врач-хирург, профессор и доктор наук Андрей Шестаков. - Такая степень поражения - это очень плохо. Для понимания: при первой степени на коже появляются пузыри, при второй - глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвертой - кости.

Прогноз о состоянии артистки врач давать не решился: сейчас все зависит от того, как пойдет процесс реабилитации.

- Восстановить лицо - это только часть задачи врачей. Кожу можно менять потом хоть 20 лет, это эстетическая проблема. А пока главное - спасти жизнь пациентки, - уверен доктор Шестаков. - В тканях могли начаться некротические изменения, а отравление газом могло затронуть дыхательные пути. Как я понимаю, певица какое-то время пролежала без сознания в горящей комнате, значит, успела надышаться гарью, пошел уже вторичный ожог. Врачи, конечно, сделают все возможное, но вопрос в том, выдержат ли почки, печень, другие органы. Если певица действительно выпивала, что ни для кого не секрет, ее организм может быть очень ослаблен.

Также врач прояснил вопрос о коме артистки: сначала источники утверждали, что артистка впала в кому, потом это опровергали...

- Если она подключена к аппарату ИВЛ, то речь идет о медикаментозной коме, в которую пациентку ввели искусственно, - отметил врач.

КСТАТИ

Певицу собирался спасать Андрей Малахов

- Два-три года назад мы с Мариной виделись на программе "Привет, Андрей!", - рассказала kp.ru телеведущая Дана Борисова. - Она тогда очень плохо выглядела, стала анорексичкой. И Андрей Малахов собирался ее спасать, помогать с врачами, реабилитацией. Но потом она сама куда-то пропала, и все сорвалось.

Кстати, я как человек, поборовший зависимость и хорошо в этом разбирающийся, могу сказать, что алкоголичкой Хлебникова, скорее всего, не является. Внешне у нее не было этих проявлений. А вот таблетки она глотала, и даже не отрицала пристрастия к препаратам. Антидепрессанты, нейролептики, снотворное - сверху все это лакировалось алкоголем. Да, спиртное было в небольших количествах, она им просто запивала медикаменты. Но для женщины фарма плюс алкоголь - даже страшнее, чем дискотечные наркотики!

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