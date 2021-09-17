"Наша": вдова Михаила Круга впервые показала трехмесячную Викторию

Ирина Круг трогательно прижимает девочку

Вдова Михаила Круга несколько месяцев назад впервые стала бабушкой. Этой радостью Ирина Круг делилась с поклонниками минувшим летом. И вот теперь пришло время показать ребенка и обнародовать имя малютки.

Вдова Михаила Круга поделилась умилительными кадрами, на которых нежно прижимает крошечную внучку к себе. "Наша Виктория. Лялечка приехала в гости", - подписала видео 45-летняя Ирина Круг.

Мамой чудесной девочки стала 26-летняя дочь певицы. Марина родила первенца в июне 2021 года.

Напомним, что сама Ирина Круг является многодетной мамой. Дочь Марину звезда родила в 1995 году в первом браке.

Вторым мужем артистки стал исполнитель шансона Михаил Круг. Они познакомились в ресторане, где женщина работала официанткой. Шансонье был старше красавицы на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Ирина родила от музыканта сына Александра. Малышу едва исполнился месяц, когда с его отцом случилась страшная трагедия. Сейчас Александр совсем взрослый. Он пошел по стопам знаменитых родителей, поступил в театральный и учится на артиста.

После трагической гибели Круга женщина снова вышла замуж. Избранником артистки стал бизнесмен Сергей Белоусов. В браке с ним родился третий ребенок певицы - сын Андрей. В конце 2020 года Ирина сообщила о разводе с Белоусовым. Бывшие супруги расстались мирно и продолжают общаться ради общего ребенка.