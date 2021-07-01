Как выглядело лицо вдовы Михаила Круга до смерти певца: честное фото

Ирина Круг восхищает поклонников своим видом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глядя на вдову Михаила Круга, сложно поверить, что этой красавице 45 лет. Молодая и цветущая Ирина Круг восхищает поклонников своим видом. А ведь певица пережила жуткую трагедию. У нее на глазах убили мужа.

Ирина Круг по сей день тяжело переживает смерть мужа Михаила Круга. Со дня трагедии прошло 19 лет. Когда шансонье убили, его сыну Александру от молодой жены не было и месяца. Вдова Круга до сих пор с ужасом вспоминает тот страшный день.

Ирина решила почтить память Михаила Владимировича. Она опубликовала в блоге архивную фотографию с певцом и трогательно к нему обратилась. Ирина отметила, что всегда будет помнить и любить мужа. "1 июля, страшный день, 19 лет прошло, а все как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим. Ты отдал свою жизнь, защищая свою семью", - написала артистка.

Ирина опубликовала в блоге архивную фотографию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники в комментариях выразили свои соболезнования семье. Многие подписчики обратили внимание на то, как с годами изменилась Ирина. Когда она вышла замуж за Круга, то была жгучей брюнеткой с длинными волосами. Сейчас же вокалистка превратилась в эффектную блондинку со стильной укладкой. "Ирочка, какая вы красавица стали с годами", "Какая красивая женщина. Жаль, Миша не дожил", "Михаил Владимирович гордился бы вами", - пишут фолловеры.

Исполнительница русского шансона действительно прекрасно выглядит. А ведь не так давно она стала бабушкой. У ее 26-летней дочери Марины родилась дочь.

Напомним, Ирина познакомилась с Михаилом Кругом в 1999 году в ресторане. Шансонье предложил ей работать у него костюмершей. В какой-то момент рабочие отношения переросли в роман. В 2001 году пара поженилась. В мае 2002-го у супругов родился сын Саша. А через несколько дней музыкант был убит в стенах собственного дома.