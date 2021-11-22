Оскандалившаяся Елена Проклова высказалась об умершей Нине Руслановой

Актриса Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Близкие и друзья скорбят по умершей в реанимации Нине Руслановой. До своего 76-летия актриса не дожила буквально две недели. Она заразилась коронавирусом, но в больницу ехать отказывалась. 11 ноября актрису все-таки госпитализировали в реанимацию. Ей диагностировали дыхательную недостаточность. Все это происходила на фоне подорванного инсультами здоровья.

Елена Проклова снималась с Ниной Руслановой в фильме "Будьте моим мужем". "Мы потеряли прекрасную актрису, сыгравшую огромное количество прекрасных ролей. И я благодарна судьбе, что мне довелось с ней работать. Мы вместе снимались в фильме «Будьте моим мужем», жили в Сочи и работали, и отдыхали вместе. Нина Русланова была очень нелегким, непростым человеком, но и судьба у нее была нелегкая", - цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Отметим, несколько лет назад Проклова оскандалилась после того, как призналась в романах с женатыми артистами. Именно на съемках картины "Будьте моим мужем" у Елены Игоревны вспыхнул короткий роман с Андреем Мироновым. Отношения завершились, когда на съемочную площадку нагрянула жена артиста Лариса Голубкина.

"Да, во время съемок был роман... Жена нагрянула. Она приехала на нашу съемочную площадку - красивая, улыбающаяся... Она, конечно, все поняла. Я думаю, и приехала поэтому... А Андрюшка трус. Он был трус, он боялся, запереживал... Смешно!" - делилась Елена Игоревна.

Строптивая артистка, впрочем, ничуть не горевала. Оказалось, ее внимание привлек другой мужчина. Проклова положила глаз на художника-декоратора Александра Адамовича. Тот ради новой любви оставил жену и двоих детей.

"В него я влюбилась больше. Это для вас Миронов - кумир, а для меня он был одним из моих воздыхателей. Ну что поделать: вот приехал такой Адамович, да, я влюбилась, потеряла голову и сказала Миронову: «Андрюша, извини, это все, конец». Потом еще долго были с его стороны и страдания, и уговоры, но вот я такой человек. А почему нет? Я была одинокая женщина, незамужняя, я имела право отвечать на все, на что мне хотелось ответить", - говорила Проклова.