Дочь Нины Руслановой почернела от горя: друзья не выполнили последнюю волю актрисы

У гроба, рядом с Олесей Рудаковой, находился ее 12-летний сын, внук актрисы Константин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Москве простились с умершей актрисой Ниной Руслановой. В Доме кино собрались друзья, коллеги и родные прославленной артистки. Всю траурную церемонию у гроба простояла почерневшая от горя дочь Нины Ивановны. На безутешной наследнице буквально лица не было. Неотступно рядом с Олесей Рудаковой находился ее 12-летний сын, внук актрисы Константин.

Нина Русланова умерла, не дожив две недели до своего 76-летия. Свой последний приют она обрела на Троекуровском кладбище рядом с могилами Юлии Началовой, Натальи Гундаревой, Любови Полищук, Валентины Толкуновой, Владислава Галкина, Андрея Панина.

Дочь Руслановой с трудом стояла у гроба во время гражданской панихиды. Было видно, что Олеся Рудакова крайне тяжело переживает смерть мамы. "Наследница знаменитости буквально потеряла лицо", - шептались скорбящие.

По словам актера Михаила Васькова, посетившего траурную церемонию, перед смертью у Руслановой имелось только одно желание, которое, увы, так и не было выполнено. Долгое время звезда "Афони" и "Цыгана" не могла найти себе места из-за безработной дочери. Олеся пошла по маминым стопам, но так и не обзавелась солидным багажом ролей.

Нина Ивановна надеялась изменить положение наследницы и даже обращалась за помощью к друзьям. "Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре", - признался Васьков. Но, увы, друзья последнюю волю артистки не выполнили.

К слову, помимо актерской профессии Рудакова освоила и другую специальность. После окончания ГИТИСа на протяжении нескольких лет она работала кастинг-директором в кино.

Еще одной болью Нины Ивановны были ее полные боли и горя отношения с близкой подругой Валентиной Малявиной. Они даже умерли одна за другой. Малявиной не стало 30 октября, и Нины Ивановны - 21 ноября.

Артистки в свое время были лучшими подругами. Русланова опекала Малявину, пыталась отвадить ту от бутылки, даже водила к экстрасенсу. Подруга бросала, но спустя несколько месяцев опять прикладывалась к рюмке. Именно в этот черный период рухнул ее роман с Александром Кайдановским, после которого Малявина упала в объятия красавца-актера Стаса Жданько. Он был младше звезды на 12 лет.

В марте 1978 года гражданского мужа Малявиной нашли зарезанным в квартире, где они вместе жили. Суд приговорил актрису к девяти годам лишения свободы. На стороне обвинения выступила Русланова. Она заявила, что это Малявина убила своего сожителя, будучи пьяной. Осужденная при всех прокляла Нину Ивановну: "Запомни, ни ты, ни твоя дочь счастья больше не увидят!".

После освобождения из тюрьмы Малявина сама пришла к Руслановой. О чем говорили бывшие подруги, неизвестно, но больше они никогда на общались.